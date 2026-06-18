В путь! Мы отправляемся в аул Гуниб — удивительно живописное село горного Дагестана. Наш путь будет проходить через самый длинный тоннель в России и СНГ — Гимринский автодорожный тоннель, откуда мы доберемся до оборонительной Гимринской башни. Вы узнаете, какие события XIX века привели к постройке этого памятника архитектуры, а также в честь кого он был воздвигнут.

Подземный водопад

Далее мы сделаем остановку возле ГЭС «Ирганайское водохранилище». Здесь, на фоне изумрудно чистой воды получаются прекрасные фотографии! Полюбовавшись красотами, мы направимся в селение Салта Гунибского района, где находится пещера с водопадом. Салтинский водопад — единственный подземный водопад во всем Дагестане. Удивительный объект носит гордое звание памятника природы регионального значения. Путь к нему проходит через Салтинскую теснину, протяженность которой более 500 метров. Предстоящий нам маршрут абсолютно несложный, но надо будет быть внимательными! Также мы побываем у мемориального комплекса — башни Андалал, возвышающейся над плотиной, а затем направимся в Гуниб.

Высокогорный Гуниб

Про Гуниб говорят: «Кто не был в Гунибе — тот не был в Дагестане». Мы побываем в двухэтажном здании в форме креста — местном музее. В ходе экскурсии вы узнаете много интересного об истории и жизни села: например, что в XIX веке здесь жили командования гарнизона. А еще здесь прожила свои детские годы известная советская писательница Ольга Форш. Свои первые воспоминания она описала в повести «Одетые камнем». После музея мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид с Гуниба, а также прогуляемся по природному парку Верхнего Гуниба — уникальному месту со своим микроклиматом, где расположены памятники, посвященные Кавказской войне, например, беседка Шамиля. Завершим ваше знакомство с селением прогулкой по очаровательной Царской поляне.