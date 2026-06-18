Предлагаем вам забыть о городской цивилизации и отправиться в скрытый среди гор аул Гуниб.
Профессиональный гид проведет вас по уникальным местам и расскажет об их истории, покажет вам, откуда открываются невероятные виды на живописные окрестности. Вас также ждет экскурсия в местный музей и прогулка по природному парку. А еще вы сможете посетить удивительную Салтинскую пещеру с водопадом, находящимся под землей!
Профессиональный гид проведет вас по уникальным местам и расскажет об их истории, покажет вам, откуда открываются невероятные виды на живописные окрестности. Вас также ждет экскурсия в местный музей и прогулка по природному парку. А еще вы сможете посетить удивительную Салтинскую пещеру с водопадом, находящимся под землей!
Описание экскурсии
В путь! Мы отправляемся в аул Гуниб — удивительно живописное село горного Дагестана. Наш путь будет проходить через самый длинный тоннель в России и СНГ — Гимринский автодорожный тоннель, откуда мы доберемся до оборонительной Гимринской башни. Вы узнаете, какие события XIX века привели к постройке этого памятника архитектуры, а также в честь кого он был воздвигнут.
Подземный водопад
Далее мы сделаем остановку возле ГЭС «Ирганайское водохранилище». Здесь, на фоне изумрудно чистой воды получаются прекрасные фотографии! Полюбовавшись красотами, мы направимся в селение Салта Гунибского района, где находится пещера с водопадом. Салтинский водопад — единственный подземный водопад во всем Дагестане. Удивительный объект носит гордое звание памятника природы регионального значения. Путь к нему проходит через Салтинскую теснину, протяженность которой более 500 метров. Предстоящий нам маршрут абсолютно несложный, но надо будет быть внимательными! Также мы побываем у мемориального комплекса — башни Андалал, возвышающейся над плотиной, а затем направимся в Гуниб.
Высокогорный Гуниб
Про Гуниб говорят: «Кто не был в Гунибе — тот не был в Дагестане». Мы побываем в двухэтажном здании в форме креста — местном музее. В ходе экскурсии вы узнаете много интересного об истории и жизни села: например, что в XIX веке здесь жили командования гарнизона. А еще здесь прожила свои детские годы известная советская писательница Ольга Форш. Свои первые воспоминания она описала в повести «Одетые камнем». После музея мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид с Гуниба, а также прогуляемся по природному парку Верхнего Гуниба — уникальному месту со своим микроклиматом, где расположены памятники, посвященные Кавказской войне, например, беседка Шамиля. Завершим ваше знакомство с селением прогулкой по очаровательной Царской поляне.
Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гуниб
- Царская поляна
- Беседка имама Шамиля
- Салтинский водопад
- Мемориальный комплекс Андалал
- Музей Гуниба
- Ирганайское водохранилище
- Гимринская башня
- Гергебельская ГЭС
- Гунибская ГЭС им. Расула Гамзатова
Что включено
- Услуги гида
- Комфортный трансфер
- Входные билеты в музей и услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Всё было классно. Джамал очень хорошо рассказывал, посетили много локаций, спасибо большое ❤️
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п
Хочу выразить огромную благодарность Магомеду за незабываемый день в горах Дагестана! Его профессионализм, дружелюбие и искренняя страсть к своему делу сделали этот тур по Гунибу и другие достопримечательности Дагестана по-настоящему
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К
Это было невероятно красиво и интересно! Огромное спасибо нашему гиду Гамиду за прекрасно проведенное время. Наш гид очень интересно рассказывал о Дагестане, о великих личностях, об обычаях. Был внимательным и
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С
4сентября мы посетили экскурсию в Гуниб, посмотрели водохранилище, верхний и нижний Гуниб, Салтинское ущелье и водопад, мы были в сопровождении гида Джамала, он прекрасно нам все рассказывал, очень внимательный и
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А
Очень понравилась экскурсия с Магомедом. Узнали очень много информации про историю Дагестана. Доехали быстро и комфортно.
В Гунибе заехали к местной жительнице на обед, попробовали национальные блюда. Все было очень вкусно и колоритно.
Нам повезло, Салтинский водопад был полноводный. Незабываемые впечатления.
Спасибо Магомеду за прекрасный день.
В Гунибе заехали к местной жительнице на обед, попробовали национальные блюда. Все было очень вкусно и колоритно.
Нам повезло, Салтинский водопад был полноводный. Незабываемые впечатления.
Спасибо Магомеду за прекрасный день.
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Л
Огромное спасибо Магомеду! Всё было быстро и четко организовано (хотя заказывали накануне во второй половине дня и были не уверены, что получится). Потрясающие виды, море впечатлений. Отличный гид, хорошо знающий историю своего края, приветливый и доброжелательный. Узнали много нового и интересного. Огромное спасибо Магомеду и Джамалу!
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