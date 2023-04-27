Предлагаем вам забыть о городской цивилизации и отправиться в скрытое среди гор село Гуниб.
Профессиональный гид проведет вас по уникальным местам и расскажет об их истории, покажет вам, откуда открываются невероятные виды на живописные окрестности. Вас также ждет экскурсия в местный музей и прогулка по природному парку. А еще вы сможете посетить удивительный Салтинский водопад, находящийся под землей!
Профессиональный гид проведет вас по уникальным местам и расскажет об их истории, покажет вам, откуда открываются невероятные виды на живописные окрестности. Вас также ждет экскурсия в местный музей и прогулка по природному парку. А еще вы сможете посетить удивительный Салтинский водопад, находящийся под землей!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гуниб
- Царская поляна
- Беседка имама Шамиля
- Салтинский водопад
- Музей Гуниба
- Ирганайское водохранилище
- Гимринская башня
- Гергебельская ГЭС
- Гунибская ГЭС им. Расула Гамзатова
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Описание
В путь! Мы отправляемся в Гуниб — удивительно живописное село горного Дагестана. Наш путь будет проходить через самый длинный тоннель в России и СНГ — Гимринский автодорожный тоннель, откуда мы доберемся до оборонительной Гимринской башни. Вы узнаете, какие события XIX века привели к постройке этого памятника архитектуры, а также в честь кого он был воздвигнут. Подземный водопадДалее мы сделаем остановку возле ГЭС «Ирганайское водохранилище». Здесь, на фоне изумрудно чистой воды получаются прекрасные фотографии! Полюбовавшись красотами, мы направимся в селение Салта Гунибского района, где находится Салтинский водопад — единственный подземный водопад во всем Дагестане. Удивительный объект носит гордое звание памятника природы регионального значения. Путь к нему проходит через Салтинскую теснину, протяженность которой более 500 метров. Предстоящий нам маршрут абсолютно несложный, но надо будет быть внимательными! Также мы побываем у башни Андалал, возвышающейся над плотиной, а затем направимся в Гуниб. Высокогорный ГунибПро Гуниб говорят: «Кто не был в Гунибе — тот не был в Дагестане». Мы побываем в двухэтажном здании в форме креста — местном музее. В ходе экскурсии вы узнаете много интересного об истории и жизни села: например, что в XIX веке здесь жили командования гарнизона. А еще здесь прожила свои детские годы известная советская писательница Ольга Форш. Свои первые воспоминания она описала в повести «Одетые камнем».
После музея мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид с Гуниба, а также прогуляемся по природному парку Верхнего Гуниба — уникальному месту со своим микроклиматом, где расположены памятники, посвященные Кавказской войне, например, беседка Шамиля. Завершим ваше знакомство с селением прогулкой по очаровательной Царской поляне.
Ежедневно 8:00,9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Комфортный трансфер
- Входные билеты в музей и услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристами
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 8:00,9:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Гид свяжется с вами для согласования места встречи.
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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