Мои заказы

Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера

Экскурсия в Дагестане: пешеходный маршрут в Гуниб и посещение местного музея
Предлагаем вам забыть о городской цивилизации и отправиться в скрытый среди гор аул Гуниб.

Профессиональный гид проведет вас по уникальным местам и расскажет об их истории, покажет вам, откуда открываются невероятные виды на живописные окрестности. Вас также ждет экскурсия в местный музей и прогулка по природному парку. А еще вы сможете посетить удивительную Салтинскую пещеру с водопадом, находящимся под землей!
5
16 отзывов
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера

Описание экскурсии

В путь! Мы отправляемся в аул Гуниб — удивительно живописное село горного Дагестана. Наш путь будет проходить через самый длинный тоннель в России и СНГ — Гимринский автодорожный тоннель, откуда мы доберемся до оборонительной Гимринской башни. Вы узнаете, какие события XIX века привели к постройке этого памятника архитектуры, а также в честь кого он был воздвигнут.

Подземный водопад

Далее мы сделаем остановку возле ГЭС «Ирганайское водохранилище». Здесь, на фоне изумрудно чистой воды получаются прекрасные фотографии! Полюбовавшись красотами, мы направимся в селение Салта Гунибского района, где находится пещера с водопадом. Салтинский водопад — единственный подземный водопад во всем Дагестане. Удивительный объект носит гордое звание памятника природы регионального значения. Путь к нему проходит через Салтинскую теснину, протяженность которой более 500 метров. Предстоящий нам маршрут абсолютно несложный, но надо будет быть внимательными! Также мы побываем у мемориального комплекса — башни Андалал, возвышающейся над плотиной, а затем направимся в Гуниб.

Высокогорный Гуниб

Про Гуниб говорят: «Кто не был в Гунибе — тот не был в Дагестане». Мы побываем в двухэтажном здании в форме креста — местном музее. В ходе экскурсии вы узнаете много интересного об истории и жизни села: например, что в XIX веке здесь жили командования гарнизона. А еще здесь прожила свои детские годы известная советская писательница Ольга Форш. Свои первые воспоминания она описала в повести «Одетые камнем». После музея мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид с Гуниба, а также прогуляемся по природному парку Верхнего Гуниба — уникальному месту со своим микроклиматом, где расположены памятники, посвященные Кавказской войне, например, беседка Шамиля. Завершим ваше знакомство с селением прогулкой по очаровательной Царской поляне.

Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гуниб
  • Царская поляна
  • Беседка имама Шамиля
  • Салтинский водопад
  • Мемориальный комплекс Андалал
  • Музей Гуниба
  • Ирганайское водохранилище
  • Гимринская башня
  • Гергебельская ГЭС
  • Гунибская ГЭС им. Расула Гамзатова
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортный трансфер
  • Входные билеты в музей и услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Ж
Всё было классно. Джамал очень хорошо рассказывал, посетили много локаций, спасибо большое ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
п
Хочу выразить огромную благодарность Магомеду за незабываемый день в горах Дагестана! Его профессионализм, дружелюбие и искренняя страсть к своему делу сделали этот тур по Гунибу и другие достопримечательности Дагестана по-настоящему
читать дальшеуменьшить

особенным. Магомед не только отлично знает местность и историю, но и умеет создать атмосферу приключения и комфорта. Каждый момент был наполнен яркими впечатлениями — от захватывающих видов до интересных рассказов. Если хотите почувствовать настоящую душу Дагестана и провести день в компании настоящего профессионала — обращайтесь к Магомеду! Рекомендую всем, кто ищет яркие эмоции и уникальные впечатления! Потому что есть с чем сравнить и с кем равнять за день до этого ездили не очень был гид а Магомед все исправил просто 👍🏻

Вам был полезен этот отзыв?
К
Это было невероятно красиво и интересно! Огромное спасибо нашему гиду Гамиду за прекрасно проведенное время. Наш гид очень интересно рассказывал о Дагестане, о великих личностях, об обычаях. Был внимательным и
читать дальшеуменьшить

терпеливым (двое детей на экскурсии это сложно, но он прекрасно справился). Все прошло идеально, интересно, познавательно. Остались только самые лучшие впечатления. Мы увидели невероятные места, обворожительные виды. Водопад потрясает своей красотой. Гуниб прекрасен со всех смотровых. А как вкусно мы поели, с какими видами. Огромное спасибо за чудесно проведенное время! Обязательно к вам вернемся!

Вам был полезен этот отзыв?
С
4сентября мы посетили экскурсию в Гуниб, посмотрели водохранилище, верхний и нижний Гуниб, Салтинское ущелье и водопад, мы были в сопровождении гида Джамала, он прекрасно нам все рассказывал, очень внимательный и
читать дальшеуменьшить

отзывчивый, предложил пообедать в хорошем кафе в Гунибе, где попробовали национальные блюда (все просто очень вкусно); очень хороший и отличный водитель и гид Джамал, по нашей просьбе дал нам возможность сделать красивые фотографии, нам очень все понравилось!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилась экскурсия с Магомедом. Узнали очень много информации про историю Дагестана. Доехали быстро и комфортно.
В Гунибе заехали к местной жительнице на обед, попробовали национальные блюда. Все было очень вкусно и колоритно.
Нам повезло, Салтинский водопад был полноводный. Незабываемые впечатления.
Спасибо Магомеду за прекрасный день.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Огромное спасибо Магомеду! Всё было быстро и четко организовано (хотя заказывали накануне во второй половине дня и были не уверены, что получится). Потрясающие виды, море впечатлений. Отличный гид, хорошо знающий историю своего края, приветливый и доброжелательный. Узнали много нового и интересного. Огромное спасибо Магомеду и Джамалу!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии на «Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера»

«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
На машине
12 часов
-
10%
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 17 100 ₽19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Махачкалы)
На автобусе
12 часов
18 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Махачкалы)
Откройте для себя загадочный аул Гамсутль и живописный Салтинский водопад. Путешествие из Махачкалы подарит незабываемые впечатления и яркие эмоции
Начало: На улице Ирчи Казака
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30
15 авг в 07:30
16 авг в 07:30
3900 ₽ за человека
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Однодневное путешествие в сердце Дагестана: древний Гуниб и подземный водопад Салтинской пещеры. Погрузитесь в историю и природу региона
Начало: У вашего отеля
15 авг в 14:30
16 авг в 08:00
от 12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Уникальная экскурсия по аварским землям: история, природа и культура Дагестана. Откройте для себя древние аулы и живописные пейзажи
Завтра в 07:00
15 авг в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
12 500 ₽ за экскурсию