Гуниб - сердце горного Дагестана

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Предлагаем вам забыть о городской цивилизации и отправиться в скрытое среди гор село Гуниб.

Профессиональный гид проведет вас по уникальным местам и расскажет об их истории, покажет вам, откуда открываются невероятные виды на живописные окрестности. Вас также ждет экскурсия в местный музей и прогулка по природному парку. А еще вы сможете посетить удивительный Салтинский водопад, находящийся под землей!
Гуниб - сердце горного Дагестана
Гуниб - сердце горного Дагестана
Гуниб - сердце горного Дагестана
Гуниб - сердце горного Дагестана
Гуниб - сердце горного Дагестана
Гуниб - сердце горного Дагестана
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
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Что вас ожидает:

  • Гуниб
  • Царская поляна
  • Беседка имама Шамиля
  • Салтинский водопад
  • Музей Гуниба
  • Ирганайское водохранилище
  • Гимринская башня
  • Гергебельская ГЭС
  • Гунибская ГЭС им. Расула Гамзатова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В путь! Мы отправляемся в Гуниб — удивительно живописное село горного Дагестана. Наш путь будет проходить через самый длинный тоннель в России и СНГ — Гимринский автодорожный тоннель, откуда мы доберемся до оборонительной Гимринской башни. Вы узнаете, какие события XIX века привели к постройке этого памятника архитектуры, а также в честь кого он был воздвигнут. Подземный водопадДалее мы сделаем остановку возле ГЭС «Ирганайское водохранилище». Здесь, на фоне изумрудно чистой воды получаются прекрасные фотографии! Полюбовавшись красотами, мы направимся в селение Салта Гунибского района, где находится Салтинский водопад — единственный подземный водопад во всем Дагестане. Удивительный объект носит гордое звание памятника природы регионального значения. Путь к нему проходит через Салтинскую теснину, протяженность которой более 500 метров. Предстоящий нам маршрут абсолютно несложный, но надо будет быть внимательными! Также мы побываем у башни Андалал, возвышающейся над плотиной, а затем направимся в Гуниб. Высокогорный ГунибПро Гуниб говорят: «Кто не был в Гунибе — тот не был в Дагестане». Мы побываем в двухэтажном здании в форме креста — местном музее. В ходе экскурсии вы узнаете много интересного об истории и жизни села: например, что в XIX веке здесь жили командования гарнизона. А еще здесь прожила свои детские годы известная советская писательница Ольга Форш. Свои первые воспоминания она описала в повести «Одетые камнем».
После музея мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид с Гуниба, а также прогуляемся по природному парку Верхнего Гуниба — уникальному месту со своим микроклиматом, где расположены памятники, посвященные Кавказской войне, например, беседка Шамиля. Завершим ваше знакомство с селением прогулкой по очаровательной Царской поляне.

Ежедневно 8:00,9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортный трансфер
  • Входные билеты в музей и услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8:00,9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Гид свяжется с вами для согласования места встречи.
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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