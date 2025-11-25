Откройте для себя древний аул Гамсутль, где многоярусные жилища словно встроены в скальную породу, и посетите уникальный Салтинский подземный водопад — природный памятник с загадочной пещерой и водяным потоком с высоты 20 метров.
Древний аул Гамсутль — город в скале Представьте себе гору, от самой вершины которой разбегаются по склонам человеческие жилища. Это Гамсутль — одно из самых старейших селений на Северном Кавказе и, пожалуй, самый известный аул в Дагестане. Здесь дома словно вырастают из горы — многоярусные жилища встроены в скальную породу. Неудивительно, что Гамсутль сравнивают с древним городом инков Мачу-Пикчу. Салтинский подземный водопад — природное чудо Дагестана Салтинский водопад является памятником природы республиканского значения и единственным в Дагестане подземным водопадом. Пещера и водопад расположены в каньоне реки Салтинка, возле села Салта в Гунибском районе. К водопаду ведёт узкое ущелье, переходящее в пещеру. Скальные уступы почти смыкаются над головой, образуя небольшое отверстие, через которое свет проникает с трудом. Именно через это отверстие с высоты 20 метров падает водный поток, создавая уникальный подземный водопад. Важная информация:
- Экскурсия проводится индивидуально по принципу «Все включено».
- С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки.
- Есть возможность увеличить группу до 7 человек.
Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гунибская ГЭС
- Аул-призрак «Гамсутль»
- Кегер
- Салтинский водопад
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Обед - национальная кухня
- Джиппинг
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Город Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
