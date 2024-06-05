1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Из Махачкалы - к живописным водопадам и каньонам, старинным аулам и селениям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 940₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства
Начало: У вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гунибский район: по тропам императора Александра II
Побывать в сердце Дагестана, увидеть подземный водопад и отдохнуть на Царской поляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
- ААлексей3 июня 2024Нашем гидом был Асильдар. Спасибо ему большое за отлично проведённое время!! Непринужденная обстановка, великолепные локации, шикарные виды, великолепный и опытный водитель!!! Вкусный и сытный традиционный обед! За это отдельное спасибо и благодарность! Обязательно к посещению и настоятельно рекомендуем!!!
- ЕЕлисавета2 июня 2024Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в первый раз, на второй
- ООльга26 мая 2024Прекрасная экскурсия! Легкая, интересная и увлекательная подача экскурсионной программы! Изменили по согласованию маршрут! Гуляли по невероятным местам, катались на катере по Сулакскому
- ЮЮта26 мая 2024Если вам немного за 30, то это ваш гид😄 Ахмед - лучший диджей Дагестана. А если вы любите поэзию, то он
- ММарина24 мая 2024Наше знакомство с Магомедом началось с экскурсии в Гамсутль. Во время поездки мы узнали много нового, самые интересные факты про
- ММарина16 мая 2024Однозначно рекомендую 📍всем сомневающимся) смело бронируйте экскурсию и наслаждайтесь прекрасными видами👌гид просто отличный, все расскажет, подскажет, очень чуткий ииии вишенка на торте, очень хороший фотограф для ваших классных фотографий 🔥бронируйте💞не пожалеете 🍓
- ААндрей14 мая 2024Хороший маршрут для экскурсии на весь день, шикарные виды. Отличный гид, который освещает все места по маршруту и делает поездку увлекательной. Сами места настоящие декорации к фильму.
- ННадежда13 мая 2024Отличное и насыщенное путешествие в аул-призрак Гамсутль. Красивые и необычные виды на всем маршруте. Веселый и позитивный гид-водитель.
- ТТатьяна13 мая 2024Посетили экскурсию в начале мая. Гид Дагир. Очень понравилось наше мини путешествие. Дагир отличный водитель, собеседник, очень внимательный. Подниматься было тяжело, но мы справились, это того стоит. Виды просто огонь. Советую для посещения данную эксеурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Подземные»
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