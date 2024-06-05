Экскурсии по подземельям и пещерам Махачкалы

Найдено 16 экскурсий в категории «Подземные» в Махачкале, цены от 10 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
56 отзывов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 20:00
1630014 670 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
128 отзывов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340 за всё до 5 чел.
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
26 отзывов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
65 отзывов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы: погружение в историю и природу Дагестана
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
44 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
11 отзывов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
13 800 за всё до 4 чел.
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Аулы Гамсутль и Салта, древний Чох и подземный водопад
Из Махачкалы - к живописным водопадам и каньонам, старинным аулам и селениям
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
14 940 за всё до 6 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Индивидуальная
11 часов
17 отзывов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства
Начало: У вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 670 за всё до 4 чел.
Гунибский район: по тропам императора Александра II
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Гунибский район: по тропам императора Александра II
Побывать в сердце Дагестана, увидеть подземный водопад и отдохнуть на Царской поляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях и обычаях. Исторические сведения так же в достаточном для общего впечатления объеме. Спасибо, все очень понравилось, незабываемые впечатления от этой экскурсии!
    Рекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традицияхРекомендуем экскурсию и гида. Были семьёй два взрослых и два ребенка. Много узнали о республике, традициях
  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Нашем гидом был Асильдар. Спасибо ему большое за отлично проведённое время!! Непринужденная обстановка, великолепные локации, шикарные виды, великолепный и опытный водитель!!! Вкусный и сытный традиционный обед! За это отдельное спасибо и благодарность! Обязательно к посещению и настоятельно рекомендуем!!!
    Нашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был АсильдарНашем гидом был Асильдар
  • Е
    Елисавета
    2 июня 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в первый раз, на второй
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    день на полный день запланировали эту экскурсию. Очень советую так сделать всем, кто также планирует за короткий срок посмотреть много локаций - на этой экскурсии их было просто не счесть. Примерно к 14 дня нам казалось, что мы уже пару дней путешествуем🤭 Нас забрал около отеля гид Али, харизматичный и приятный человек. Всю поездку рассказывал о Дагестане, отвечал на вопросы про текущую жизнь в республике, мы много останавливались: две ГЭС, террасы, водопад, пещера, классное кафе с урбечным рафом (однозначно советуем, это прямо десерт). Нам также повезло с погодой. Поднялись к аулу Гамсутль частично на машине, частично пешком, но это была приятная прогулка. Советую надеть удобные кроссовки. Часть маршрута можно было пройти на лошадях. Очень понравился гид, фотографировал нас с мужем, показывал отличные места для фото, легкий и приятный в общении. Также в процессе обедали, очень понравилась еда, были национальные блюда в домашнем стиле, что как раз ценно. Советуем экскурсию!

    Оставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан вОставляю однозначно пятизвездочный отзыв на экскурсию! Мы приехали с мужем на три дня в Дагестан в
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
    Прекрасная экскурсия! Легкая, интересная и увлекательная подача экскурсионной программы! Изменили по согласованию маршрут! Гуляли по невероятным местам, катались на катере по Сулакскому
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    каньону, кушали супер-шашлык, пили вкуснейший чай с божественными видами на водохранилище ГЭС и ещё много всего интересного!!! А как Ахмед читает стихи Расула Гамзатова-это шедевр!))) Ахмед большое Вам спасибо! Рекомендуем всем!

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  • Ю
    Юта
    26 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
    Если вам немного за 30, то это ваш гид😄 Ахмед - лучший диджей Дагестана. А если вы любите поэзию, то он
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    с радостью познакомит вас с творчеством поэта Расула Гамзатова. Если вы любите фотографироваться и "пилить" контент, то это тоже к нему. Ну и конечно Ахмед может интересно рассказать про родной край, его обычаи, легенды и историю. Сам маршрут невероятно красивый и интересный. Загадочный Гамсутль, красивейшие Чохские трассы, самобытный Салтинский водопад и ожившее полотно Айвазовского надолго останутся в нашей памяти. Перед поездкой не забудьте загрузить в свои телефоны отличной музыки и запаситесь хорошим настроением. А если у вас нет ни того ни другого, то Ахмед вас обеспечит и тем и другим.

    Если вам немного за 30, то это ваш гид😄 Ахмед - лучший диджей ДагестанаЕсли вам немного за 30, то это ваш гид😄 Ахмед - лучший диджей ДагестанаЕсли вам немного за 30, то это ваш гид😄 Ахмед - лучший диджей ДагестанаЕсли вам немного за 30, то это ваш гид😄 Ахмед - лучший диджей Дагестана
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
    Наше знакомство с Магомедом началось с экскурсии в Гамсутль. Во время поездки мы узнали много нового, самые интересные факты про
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    Дагестан, местных жителей и их традиции. Будьте уверены, что самые красивые фотографии будут именно у вас, если вашим гидом будет Магомед. Потому что он ещё и замечательный фотограф. После нашей первой экскурсии мы остались под таким впечатлением, что через несколько дней отправились на другую экскурсию с Магомедом. Это были самые лучшие экскурсии за время нашего прибытия в Дагестане)

  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
    Однозначно рекомендую 📍всем сомневающимся) смело бронируйте экскурсию и наслаждайтесь прекрасными видами👌гид просто отличный, все расскажет, подскажет, очень чуткий ииии вишенка на торте, очень хороший фотограф для ваших классных фотографий 🔥бронируйте💞не пожалеете 🍓
    Однозначно рекомендую 📍всем сомневающимся) смело бронируйте экскурсию и наслаждайтесь прекрасными видами👌гид просто отличный, все расскажет, подскажет
  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
    Хороший маршрут для экскурсии на весь день, шикарные виды. Отличный гид, который освещает все места по маршруту и делает поездку увлекательной. Сами места настоящие декорации к фильму.
  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
    Отличное и насыщенное путешествие в аул-призрак Гамсутль. Красивые и необычные виды на всем маршруте. Веселый и позитивный гид-водитель.
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
    Посетили экскурсию в начале мая. Гид Дагир. Очень понравилось наше мини путешествие. Дагир отличный водитель, собеседник, очень внимательный. Подниматься было тяжело, но мы справились, это того стоит. Виды просто огонь. Советую для посещения данную эксеурсию.
    Посетили экскурсию в начале мая. Гид Дагир. Очень понравилось наше мини путешествие. Дагир отличный водитель, собеседникПосетили экскурсию в начале мая. Гид Дагир. Очень понравилось наше мини путешествие. Дагир отличный водитель, собеседникПосетили экскурсию в начале мая. Гид Дагир. Очень понравилось наше мини путешествие. Дагир отличный водитель, собеседникПосетили экскурсию в начале мая. Гид Дагир. Очень понравилось наше мини путешествие. Дагир отличный водитель, собеседникПосетили экскурсию в начале мая. Гид Дагир. Очень понравилось наше мини путешествие. Дагир отличный водитель, собеседникПосетили экскурсию в начале мая. Гид Дагир. Очень понравилось наше мини путешествие. Дагир отличный водитель, собеседникПосетили экскурсию в начале мая. Гид Дагир. Очень понравилось наше мини путешествие. Дагир отличный водитель, собеседник

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
  2. Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
  3. 3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
  4. Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
  5. Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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