Мои заказы

Индивидуальное путешествие: водопад Хучни и экраноплан Лунь

Индивидуальное путешествие
Погрузитесь в живописную природу Дагестана — посетите крепость Семи братьев и одну сестру, вдохновляющий Хучнинский водопад и уникальный экраноплан «Лунь». Вас ждёт мастер-класс по ковроткачеству и насыщенный день приключений с полным комфортом.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Индивидуальное путешествие: водопад Хучни и экраноплан Лунь
Индивидуальное путешествие: водопад Хучни и экраноплан Лунь
Индивидуальное путешествие: водопад Хучни и экраноплан Лунь

Описание экскурсии

Крепость Семи братьев и одной сестры — защитники древних земель Начнём наше путешествие с посещения крепости Семи братьев и одной сестры, задуманной как продолжение Дербентской крепостной системы. Вы услышите завораживающие легенды об отваге местных жителей VII–VIII веков, которые мужественно обороняли свои земли от набегов кочевников. Хучнинский водопад — мощь и красота природы Дорога приведёт нас к Хучнинскому водопаду, знаменитому своим бурлящим двойным каскадом. Освежающие брызги и шум потока разгонят все печали, а живописные окрестности вдохновят на дальнейшие приключения и незабываемые фото. Экраноплан «Лунь» — легенда советской инженерии В путешествии мы обязательно посетим уникальный экраноплан «Лунь» — один из крупнейших в мире летательных аппаратов на воздушной подушке. Это настоящее техническое чудо советской эпохи, и вы сможете поближе ознакомиться с этой загадочной машиной. Мастер-класс по ковроткачеству — встреча с традициями Дагестана Завершим экскурсию тёплым и душевным мастер-классом по изготовлению ковров ручной работы. Вы увидите процесс создания уникальных узоров и прочувствуете глубину и богатство дагестанских ремёсел. Важная информация:
  • Экскурсия проводится индивидуально по принципу «Все включено».
  • С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки.
  • Есть возможность увеличить группу до 7 человек.

Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость «Семи братьев и одной сестры»
  • Хучнинский водопад
  • Музей народных промыслов
  • Экраноплан «Лунь»
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Обед
  • Мастер-класс по коврам
  • Входные билеты в музей
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Город Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится индивидуально по принципу «Все включено»
  • С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки
  • Есть возможность увеличить группу до 7 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии из Махачкалы

Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска
На автобусе
12 часов
36 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска
Познакомиться с древним городом и понять историю и культуру Дагестана
Начало: В Махачкале или Каспийске
Расписание: ежедневно в 07:30
28 ноя в 07:30
29 ноя в 07:30
3500 ₽ за человека
Дербент и экраноплан «Лунь» из Махачкалы
На машине
9 часов
129 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
27 ноя в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
На автобусе
13 часов
186 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00 и 07:30
28 ноя в 07:00
29 ноя в 07:00
4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале