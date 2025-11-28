Погрузитесь в живописную природу Дагестана — посетите крепость Семи братьев и одну сестру, вдохновляющий Хучнинский водопад и уникальный экраноплан «Лунь». Вас ждёт мастер-класс по ковроткачеству и насыщенный день приключений с полным комфортом.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииКрепость Семи братьев и одной сестры — защитники древних земель Начнём наше путешествие с посещения крепости Семи братьев и одной сестры, задуманной как продолжение Дербентской крепостной системы. Вы услышите завораживающие легенды об отваге местных жителей VII–VIII веков, которые мужественно обороняли свои земли от набегов кочевников. Хучнинский водопад — мощь и красота природы Дорога приведёт нас к Хучнинскому водопаду, знаменитому своим бурлящим двойным каскадом. Освежающие брызги и шум потока разгонят все печали, а живописные окрестности вдохновят на дальнейшие приключения и незабываемые фото. Экраноплан «Лунь» — легенда советской инженерии В путешествии мы обязательно посетим уникальный экраноплан «Лунь» — один из крупнейших в мире летательных аппаратов на воздушной подушке. Это настоящее техническое чудо советской эпохи, и вы сможете поближе ознакомиться с этой загадочной машиной. Мастер-класс по ковроткачеству — встреча с традициями Дагестана Завершим экскурсию тёплым и душевным мастер-классом по изготовлению ковров ручной работы. Вы увидите процесс создания уникальных узоров и прочувствуете глубину и богатство дагестанских ремёсел. Важная информация:
- Экскурсия проводится индивидуально по принципу «Все включено».
- С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки.
- Есть возможность увеличить группу до 7 человек.
Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость «Семи братьев и одной сестры»
- Хучнинский водопад
- Музей народных промыслов
- Экраноплан «Лунь»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Обед
- Мастер-класс по коврам
- Входные билеты в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Город Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится индивидуально по принципу «Все включено»
- С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки
- Есть возможность увеличить группу до 7 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборДербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска
Познакомиться с древним городом и понять историю и культуру Дагестана
Начало: В Махачкале или Каспийске
Расписание: ежедневно в 07:30
28 ноя в 07:30
29 ноя в 07:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
27 ноя в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00 и 07:30
28 ноя в 07:00
29 ноя в 07:00
4000 ₽ за человека