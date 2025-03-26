Групповая
до 19 чел.
Табасаранский район Дагестана: водопад, крепость и местные мастер-классы
Начало: Г. Махачкала, пр-кт. Петра Первого, д. 29
Расписание: По понедельникам в 8:00.
31 мар в 08:00
7 апр в 08:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел
Начало: Из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 марта 2025Путешествие с Ильясом в Табасаранский район - Дагестанскую Швейцарию порадовало нас красивыми видами, необычными мостами и возможностью окунуться в домашнюю
- ДДмитрий22 января 2024Как гид спас поездку бездарного организатора. В программе было заявлено 7 активностей - я сразу засомневался, что это всё можно уложить
- ААлёна17 декабря 2023Формат экскурсии интересный, пообщаться с местными жителями, погостить у них было душевно.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Хучнинская крепость»
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