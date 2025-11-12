Мои заказы

Из Махачкалы - в аулы Кала-Корейш, Амузги и Кубачи

Исследовать древние селения и послушать рассказы местных жителей
На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана.

Пройдёте по старинному селу Кала-Корейш с памятниками 11 века, увидите руины крепости Амузги и аул, где ковали клинки для правителей. Откроете «серебряные» секреты кубачинских мастеров. А гостеприимные местные обитатели с удовольствием расскажут и покажут, как они живут.
Описание экскурсии

Амузги — кузнечный центр и аул воинов

Дорога до заброшенного села — 5-километровый пеший маршрут без крутых подъёмов. Вокруг аула когда-то возвышалась крепостная стена с высеченными арабскими надписями. В средние века здесь ковали клинки, которые украшали арсеналы правителей и полководцев. Вы узнаете, почему амузгинская сталь была такой прочной.

Кубачи — край серебряных дел мастеров

В Кубачах из поколения в поколение передаются секреты обработки серебра. Здесь у каждого мастера свой стиль и уникальный почерк. Мы исследуем село пешком и заглянем в мастерские. Кроме того, вы понаблюдаете за бытом местных жителей — кубачинцы славятся гостеприимством и радушием.

Кала-Корейш — средневековая столица

Затерянное в горах село Кала-Корейш было главным городом некогда существовавшего Кайтагского уцмийства, крупного феодального владения Дагестана. Вы познакомитесь с историей столицы, а также увидите древнюю мечеть 11 века, мавзолей шейхов и руины караван-сарая. Пешая часть маршрута по селу составит 1,2 км.

Примерный тайминг маршрута

08:00–10:30 — дорога в Кубачи
10:30–10:40 — прибытие и подготовка к пешему маршруту
10:40–11:40 — прогулка в Амузги
11:40–12:30 — исследование Амузги и фотопауза
12:30–13:30 — обратный переход в Кубачи
13:30–14:30 — осмотр сторожевой башни, прогулка по старинным улочкам
14:30–16:00 — обед у местных жителей, знакомство с бытом кубачинцев
16:00–16:30 — дорога в Кала-Корейш
16:30–17:30 — прибытие, пешая прогулка до селения
17:30–18:30 — знакомство с Кала-Корейш, осмотр мечети, мавзолея, фотопауза
18:30–19:00 — обратный спуск к машине
19:00–21:00 — отправление в Махачкалу и завершение экскурсии

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 150. Есть детские кресла
  • Обед в стоимость не входит
  • Набор высоты при подъёме к селениям — 2000 метров. Если есть особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом
  • По вашему желанию можем организовать двухдневную экскурсию с ночёвкой в палатке или гостевом доме. Подробности — в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 2192 туристов
Я — действующий аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму 1 категории в Федерации спортивного туризма. Окончил Дагестанский государственный университет, факультет юриспруденции. Также прошёл профессиональную переподготовку по двум специальностям — «Гид» и
читать дальше

«Инструктор-проводник по пешеходному туризму», и получил сертификат, подтверждающий право оказывать первую доврачебную помощь. Я стремлюсь к тому, чтобы мои программы были максимально безопасны и комфортны для вас. Все маршруты — авторские, лично пройденные мной, и поэтому они не похожи на типовые. Тайминг гибкий: мы проводим на локации столько времени, сколько нужно группе. Дагестан — это то самое место, которое должен посетить каждый. Он влюбляет в себя буквально с первых минут своей уникальностью.

