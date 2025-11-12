На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана. Пройдёте по старинному селу Кала-Корейш с памятниками 11 века, увидите руины крепости Амузги и аул, где ковали клинки для правителей. Откроете «серебряные» секреты кубачинских мастеров. А гостеприимные местные обитатели с удовольствием расскажут и покажут, как они живут.

Описание экскурсии

Амузги — кузнечный центр и аул воинов

Дорога до заброшенного села — 5-километровый пеший маршрут без крутых подъёмов. Вокруг аула когда-то возвышалась крепостная стена с высеченными арабскими надписями. В средние века здесь ковали клинки, которые украшали арсеналы правителей и полководцев. Вы узнаете, почему амузгинская сталь была такой прочной.

Кубачи — край серебряных дел мастеров

В Кубачах из поколения в поколение передаются секреты обработки серебра. Здесь у каждого мастера свой стиль и уникальный почерк. Мы исследуем село пешком и заглянем в мастерские. Кроме того, вы понаблюдаете за бытом местных жителей — кубачинцы славятся гостеприимством и радушием.

Кала-Корейш — средневековая столица

Затерянное в горах село Кала-Корейш было главным городом некогда существовавшего Кайтагского уцмийства, крупного феодального владения Дагестана. Вы познакомитесь с историей столицы, а также увидите древнюю мечеть 11 века, мавзолей шейхов и руины караван-сарая. Пешая часть маршрута по селу составит 1,2 км.

Примерный тайминг маршрута

08:00–10:30 — дорога в Кубачи

10:30–10:40 — прибытие и подготовка к пешему маршруту

10:40–11:40 — прогулка в Амузги

11:40–12:30 — исследование Амузги и фотопауза

12:30–13:30 — обратный переход в Кубачи

13:30–14:30 — осмотр сторожевой башни, прогулка по старинным улочкам

14:30–16:00 — обед у местных жителей, знакомство с бытом кубачинцев

16:00–16:30 — дорога в Кала-Корейш

16:30–17:30 — прибытие, пешая прогулка до селения

17:30–18:30 — знакомство с Кала-Корейш, осмотр мечети, мавзолея, фотопауза

18:30–19:00 — обратный спуск к машине

19:00–21:00 — отправление в Махачкалу и завершение экскурсии

Организационные детали