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путешествие с Шамилем, из всех экскурсий, что мы посетили ранее в Дагестане. Он окружил нас заботой и вниманием, показал самые красивые локации на маршруте, фотографирует при этом сам на отлично!!! Очень приятный в общении, спокойный и добрый, создал нам все условия для этой шикарной поездки. Это надо увидеть самому- красивейшие горы,голубые воды водохранилищ, водопады, зелёные террасы и многое многое другое. Обязательно посетите эту экскурсию!!!! Мы посетили село Гуниб - красивейшеее село высоко в горах и нам посчастливилось там побывать. Благодарим нашего гида Шамиля за яркие эмоции и желание вернуться сюда ещё не раз! Шамиль - великолепный гид. Интеллигентный, образованный, прекрасно знает историю, традиции и обычаи своей родины. Обязательно обратимся к нему еще раз в будущих поездках.