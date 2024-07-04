1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Завтра в 20:00
8 июля в 08:00
1411612 705₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1300010 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
12 июля в 07:30
13 июля в 07:30
1467013 203₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
Завтра в 07:00
15 июля в 07:00
98008 820₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
Завтра в 18:00
13 июля в 09:00
88007 920₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
16 июля в 08:00
17 июля в 08:00
1534013 806₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
Сегодня в 10:00
11 июля в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:30
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700014 450₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом
Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1882017 879₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Зубутли и Сулакский каньон в Махачкале
Откройте для себя тайны аула Зубутли и величие Сулакского каньона, погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана
Начало: Махачкала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1370011 645₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1 час
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27772 361₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Удивительное путешествие по Сулакскому каньону и пещерам Нохъо
Незабываемая поездка в Сулакский каньон и пещеры Нохъо. Фантастические виды, свежая рыба и уникальные пещеры ждут вас
Начало: На ул. Акушинского
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
120009 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
К могучим горам Дагестана
Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Начало: В Махачкале или Каспийске
12 июля в 09:00
13 июля в 09:00
1900015 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 006₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
Побывать в старинных аулах-призраках и забраться на «Язык тролля»
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров
Начало: В Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июля в 07:00
40003 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1800016 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Научиться держаться в седле, покорить гору Тарки-Тау и полюбоваться видами на Махачкалу
Начало: На улице Акушинского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690012 675₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000016 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
Оседлать коня и отправиться в незабываемое приключение на высоте птичьего полёта
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
65005 200₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
Увидеть самое живописное место Дагестана без толп туристов и прикоснуться к культуре республики
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1490013 410₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная поездка на багги по горе Тарки-тау с видами на Махачкалу и Каспийское море
Увлекательное путешествие на багги по живописным склонам горы Тарки-тау. Насладитесь панорамными видами и испытайте свои водительские навыки
Начало: Махачкала ул. Магомеда Ярагского 126у здания МЧС
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
40003 800₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
Салтинский водопад + Карадахская теснина
Посетить главные достопримечательности Дагестана за 1 день на автомобильной экскурсии
Начало: Мы заберем вас в любом удобном месте в Махачкале К...
Сегодня в 05:00
Завтра в 04:00
1999012 994₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
Из Махачкалы - к природным чудесам Хунзахского района и хлебосольной местной семье
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большой тур из Махачкалы в древний Дербент
Увидеть знаменитый экраноплан Лунь, изучить Девичьи бани и побывать в старинной крепости
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2200019 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Водопад Чирхалю из Махачкалы: живописное приключение в Дагестане
Откройте величие водопада Чирхалю, узнайте историю села Гуниб и крепости Имама Шамиля в уникальной экскурсии
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2888021 660₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
К горам, водопадам и ущельям: Хунзах, Матлас и смотровая площадка Харачи
Насладиться горным воздухом и побывать в уединённой панорамной точке
Начало: Экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд и...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
Покорить горную реку, отыскать скрытый водопад и полюбоваться закатом на Ирганайском водохранилище
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
100009 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июля 2024Спасибо большое водителю и экскурсоводу Шамилю за поездку. Машина отличная,чистая. Ездит аккуратно. Места потрясающие. Я поняла,как мало знаю о Дагестане,
- ЕЕкатерина4 июля 2024Мы первый раз были в Дагестане и хотим выразить огромное душевное СПАСИБО Магомеду! Очень грамотно и индивидуально подобрана экскурсия, а обед
- ООльга4 июля 2024Очень красиво, организованно! Все безумно понравилось!
- ЭЭдуард4 июля 2024Всё очень понравилось! Первый раз встретили такого интересного гида, было приятно слушать, маршрут составлен правильно. Буду рекомендовать друзьям)
- ООксана4 июля 2024Добрый день, уважаемые пользователи сайта, была на экскурсии "В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль" 18.07.2024г. Это было незабываемое
- ММарина4 июля 2024Конная прогулка очень понравилась, впервые верхом на лошади, но все доступно объяснили, лошади спокойные, сопровождающий в течение прогулки присматривал за
- ВВиктор3 июля 2024Всё было интересно, информативно, вкусно и весело!!! Спасибо большое!!!
- ТТатьяна3 июля 20242 июля мы ездили в горы по маршруту "В горах моё сердце" с Магомедсайгид. Хотим выразить благодарность нашему экскурсоводу Магомедсайгиду за
- ВВиктория2 июля 2024Экскурсию проводил Гусейн - очень внимательный, общительный молодой человек. Гид ждал нас возле отеля, раньше назначенного времени и заранее уведомил об
- ЮЮлия1 июля 2024Всем, доброго дня. Эта была не забываемая экскурсия. Гид Али, знаток своего дела и это живёт в его сердце. Было интересно слушать, все
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