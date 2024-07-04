Со скидкой – экскурсии в Махачкале

Найдено 34 экскурсии в категории «Со скидкой» в Махачкале, цены от 2 361 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
64 отзыва
В гости к аварцам: мистика аула-призрака Гамсутль
Откройте для себя загадочный Гамсутль, наслаждаясь древними башнями и живописными горными пейзажами Дагестана
Начало: C отеля
Завтра в 20:00
8 июля в 08:00
1411612 705 за всё до 4 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
247 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1300010 400 за всё до 4 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
12 июля в 07:30
13 июля в 07:30
1467013 203 за всё до 5 чел.
Головокружительный Дагестан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
147 отзывов
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
Завтра в 07:00
15 июля в 07:00
98008 820 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
62 отзыва
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
Завтра в 18:00
13 июля в 09:00
88007 920 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
128 отзывов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
16 июля в 08:00
17 июля в 08:00
1534013 806 за всё до 5 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
40 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
Сегодня в 10:00
11 июля в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:30
1500013 500 за всё до 6 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
28 отзывов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700014 450 за всё до 4 чел.
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
46 отзывов
Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом
Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1882017 879 за всё до 4 чел.
Аул Зубутли и Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Зубутли и Сулакский каньон в Махачкале
Откройте для себя тайны аула Зубутли и величие Сулакского каньона, погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана
Начало: Махачкала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1370011 645 за всё до 4 чел.
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
1 час
83 отзыва
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27772 361 за человека
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Удивительное путешествие по Сулакскому каньону и пещерам Нохъо
Незабываемая поездка в Сулакский каньон и пещеры Нохъо. Фантастические виды, свежая рыба и уникальные пещеры ждут вас
Начало: На ул. Акушинского
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
120009 000 за всё до 4 чел.
К могучим горам Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
К могучим горам Дагестана
Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Начало: В Махачкале или Каспийске
12 июля в 09:00
13 июля в 09:00
1900015 200 за всё до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 006 за всё до 5 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Тайны Махачкалы: Гамсутль, водопад и террасы
Откройте для себя древний Гамсутль и уникальные Чохские террасы, насладитесь домашним обедом и подземным водопадом
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
Побывать в старинных аулах-призраках и забраться на «Язык тролля»
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
День в Табасаране: Хучнинский водопад, крепость и мастер-класс по ковроткачеству
Осмотреть Хучнинскую крепость, искупаться в озере и открыть секреты табасаранских ковров
Начало: В Махачкале или Каспийске. Выезд из других городов...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июля в 07:00
40003 600 за человека
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Махачкалы в Дербент на авто бизнес-класса
Посетить все знаковые места древнего города и проникнуться колоритной восточной атмосферой
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1800016 200 за всё до 4 чел.
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Мы идём с конём: прогулки на лошадях в Агачауле
Научиться держаться в седле, покорить гору Тарки-Тау и полюбоваться видами на Махачкалу
Начало: На улице Акушинского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 8 чел.
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Гунибское плато: едем в гости к аварцам
Полюбоваться водоёмами и горами, увидеть, как делают урбеч, и побывать в историческом ауле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690012 675 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000016 000 за всё до 6 чел.
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Конная прогулка на плато горы Тарки-Тау
Оседлать коня и отправиться в незабываемое приключение на высоте птичьего полёта
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
65005 200 за человека
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
На той стороне Сулакского каньона (из Махачкалы)
Увидеть самое живописное место Дагестана без толп туристов и прикоснуться к культуре республики
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1490013 410 за всё до 4 чел.
Поездка на багги по горе Тарки-тау
🚗 На машине
🛞 Багги
скидка
5%
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная поездка на багги по горе Тарки-тау с видами на Махачкалу и Каспийское море
Увлекательное путешествие на багги по живописным склонам горы Тарки-тау. Насладитесь панорамными видами и испытайте свои водительские навыки
Начало: Махачкала ул. Магомеда Ярагского 126у здания МЧС
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
40003 800 за человека
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Салтинский водопад + Карадахская теснина
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Салтинский водопад + Карадахская теснина
Посетить главные достопримечательности Дагестана за 1 день на автомобильной экскурсии
Начало: Мы заберем вас в любом удобном месте в Махачкале К...
Сегодня в 05:00
Завтра в 04:00
1999012 994 за всё до 4 чел.
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
«Это Родина моя!». Знакомство с селом Ках, его промыслами и кухней в компании местного гида
Из Махачкалы - к природным чудесам Хунзахского района и хлебосольной местной семье
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400 за всё до 4 чел.
Большой тур из Махачкалы в древний Дербент
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большой тур из Махачкалы в древний Дербент
Увидеть знаменитый экраноплан Лунь, изучить Девичьи бани и побывать в старинной крепости
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2200019 800 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Водопад Чирхалю из Махачкалы: живописное приключение в Дагестане
Откройте величие водопада Чирхалю, узнайте историю села Гуниб и крепости Имама Шамиля в уникальной экскурсии
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2888021 660 за всё до 4 чел.
К горам, водопадам и ущельям: Хунзах, Матлас и смотровая площадка Харачи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
К горам, водопадам и ущельям: Хунзах, Матлас и смотровая площадка Харачи
Насладиться горным воздухом и побывать в уединённой панорамной точке
Начало: Экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд и...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900015 200 за всё до 4 чел.
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
Покорить горную реку, отыскать скрытый водопад и полюбоваться закатом на Ирганайском водохранилище
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
100009 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июля 2024
    Салтинский водопад + Карадахская теснина
    Спасибо большое водителю и экскурсоводу Шамилю за поездку. Машина отличная,чистая. Ездит аккуратно. Места потрясающие. Я поняла,как мало знаю о Дагестане,
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    хотя уже была здесь. Шамиль останавливался на смотровых площадках, рассказывал о местах,провожал и помогал везде. Завёз на обед,который был прекрасен. Даже дождь не помешал. Спасибо. Вы лучшие!

  • Е
    Екатерина
    4 июля 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Мы первый раз были в Дагестане и хотим выразить огромное душевное СПАСИБО Магомеду! Очень грамотно и индивидуально подобрана экскурсия, а обед
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    на веранде, ммм… благодаря тебе мы влюбились в Дагестан!!! И еще, Магомед всегда предлагал нас сфотографировать и всегда великолепные локации и яркие фото Спасибо, когда вернемся сюда снова, только к тебе за новыми экскурсиями и впечатлениями. И всем рекомендую 👍👍👍

  • О
    Ольга
    4 июля 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Очень красиво, организованно! Все безумно понравилось!
  • Э
    Эдуард
    4 июля 2024
    Головокружительный Дагестан
    Всё очень понравилось! Первый раз встретили такого интересного гида, было приятно слушать, маршрут составлен правильно. Буду рекомендовать друзьям)
    Всё очень понравилось! Первый раз встретили такого интересного гида, было приятно слушать, маршрут составлен правильно. Буду рекомендовать друзьям)Всё очень понравилось! Первый раз встретили такого интересного гида, было приятно слушать, маршрут составлен правильно. Буду рекомендовать друзьям)Всё очень понравилось! Первый раз встретили такого интересного гида, было приятно слушать, маршрут составлен правильно. Буду рекомендовать друзьям)
  • О
    Оксана
    4 июля 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Добрый день, уважаемые пользователи сайта, была на экскурсии "В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль" 18.07.2024г. Это было незабываемое
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    путешествие с Шамилем, из всех экскурсий, что мы посетили ранее в Дагестане. Он окружил нас заботой и вниманием, показал самые красивые локации на маршруте, фотографирует при этом сам на отлично!!! Очень приятный в общении, спокойный и добрый, создал нам все условия для этой шикарной поездки. Это надо увидеть самому- красивейшие горы,голубые воды водохранилищ, водопады, зелёные террасы и многое многое другое. Обязательно посетите эту экскурсию!!!! Мы посетили село Гуниб - красивейшеее село высоко в горах и нам посчастливилось там побывать. Благодарим нашего гида Шамиля за яркие эмоции и желание вернуться сюда ещё не раз! Шамиль - великолепный гид. Интеллигентный, образованный, прекрасно знает историю, традиции и обычаи своей родины. Обязательно обратимся к нему еще раз в будущих поездках.

    Добрый день, уважаемые пользователи сайта, была на экскурсии "В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль"Добрый день, уважаемые пользователи сайта, была на экскурсии "В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль"Добрый день, уважаемые пользователи сайта, была на экскурсии "В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль"Добрый день, уважаемые пользователи сайта, была на экскурсии "В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль"Добрый день, уважаемые пользователи сайта, была на экскурсии "В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль"Добрый день, уважаемые пользователи сайта, была на экскурсии "В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль"Добрый день, уважаемые пользователи сайта, была на экскурсии "В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль"Добрый день, уважаемые пользователи сайта, была на экскурсии "В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль"Добрый день, уважаемые пользователи сайта, была на экскурсии "В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль"Добрый день, уважаемые пользователи сайта, была на экскурсии "В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль"
  • М
    Марина
    4 июля 2024
    Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
    Конная прогулка очень понравилась, впервые верхом на лошади, но все доступно объяснили, лошади спокойные, сопровождающий в течение прогулки присматривал за
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    нами и помогал. Вид на Махачкалу и море обалденный, советую посетить данную экскурсию) Гид Тимур общительный, отзывчивый, отдельная ему благодарность за помощь, дагестанская доброжелательность и приветливость приятно удивляют)

    Конная прогулка очень понравилась, впервые верхом на лошади, но все доступно объяснили, лошади спокойные, сопровождающий вКонная прогулка очень понравилась, впервые верхом на лошади, но все доступно объяснили, лошади спокойные, сопровождающий вКонная прогулка очень понравилась, впервые верхом на лошади, но все доступно объяснили, лошади спокойные, сопровождающий в
  • В
    Виктор
    3 июля 2024
    Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
    Всё было интересно, информативно, вкусно и весело!!! Спасибо большое!!!
  • Т
    Татьяна
    3 июля 2024
    «В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
    2 июля мы ездили в горы по маршруту "В горах моё сердце" с Магомедсайгид. Хотим выразить благодарность нашему экскурсоводу Магомедсайгиду за
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    замечательное путешествие по горам Дагестана. Поезда была замечательная и очень насыщенная, комфортная были поражёны красотой и величием гор. Посетили очень много мест, узнали очень много о Дагестане. Выражаем отдельную благодарность организации обеда. Обедали в частном доме посёлка в горах. Обед национальных блюд был приготовлен руками мамы экскурсовода.

    2 июля мы ездили в горы по маршруту "В горах моё сердце" с Магомедсайгид2 июля мы ездили в горы по маршруту "В горах моё сердце" с Магомедсайгид2 июля мы ездили в горы по маршруту "В горах моё сердце" с Магомедсайгид2 июля мы ездили в горы по маршруту "В горах моё сердце" с Магомедсайгид2 июля мы ездили в горы по маршруту "В горах моё сердце" с Магомедсайгид2 июля мы ездили в горы по маршруту "В горах моё сердце" с Магомедсайгид2 июля мы ездили в горы по маршруту "В горах моё сердце" с Магомедсайгид2 июля мы ездили в горы по маршруту "В горах моё сердце" с Магомедсайгид2 июля мы ездили в горы по маршруту "В горах моё сердце" с Магомедсайгид
  • В
    Виктория
    2 июля 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Экскурсию проводил Гусейн - очень внимательный, общительный молодой человек. Гид ждал нас возле отеля, раньше назначенного времени и заранее уведомил об
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    этом. В начале экскурсии Гусейн дал точно понять как будет проходить экскурсия. Как опытный путешественник, могу сказать, что это лучшая экскурсия, в которой можно побывать. Все было на высшем уровне, просто великолепно! 😍 По рассказам гида, было понятно, насколько сильна его любовь к Родине. Могу смело сказать, что обращусь еще очень много раз к данной команде. Советую безусловно всем🥰

  • Ю
    Юлия
    1 июля 2024
    В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
    Всем, доброго дня. Эта была не забываемая экскурсия. Гид Али, знаток своего дела и это живёт в его сердце. Было интересно слушать, все
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    очень подробна рассказал. Были сюрпризы это угощение горными абрикосами, далее нас ждал вкусный чай с шоколадом. Мы были с сыном, он с ним как со своим сыном, помогал на сложных участках проходить. А ещё он всю дорогу нас фотографировал, снимал видео, за это отдельное спасибо. Спасибо за незабываемые эмоции.

    Всем, доброго дняВсем, доброго дня

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Со скидкой»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
  2. Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
  3. Гуниб и Карадахская теснина за один день
  4. Головокружительный Дагестан
  5. Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Гамсутль
  8. Водопад Тобот
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Каменная чаша
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