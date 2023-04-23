Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Золотые песчаные барханы, будто в пустыне Сахара, глубочайший в Европе Сулакский каньон — почти американский Гранд-Каньон и заброшенный аул-призрак Гамсутль, прозванный «дагестанским Мачу-Пикчу» — и всё за 5 дней! Искупаемся в Каспийском море, прогуляемся у стен древней крепости Нарын-Кала в Дербенте с историком, побываем в «краю башен», заглянем на обед в национальный дом и сделаем фото на каменном «языке тролля», зависшим над пропастью.
Ближайшие даты:
23
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20
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июн
21
июн
июн
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: комплект удобной одежды для поездок и активных дней, головной убор от солнца, купальник, ветровка, джинсы (внизу жарко, а в горах прохладно), яркие вещи для личных фотосессий, кроссовки или походные ботинки, средства личной гигиены, солнцезащитные очки и крем от загара, документы и деньги, индивидуальная аптечка, рюкзак/сумка (чемоданы брать нежелательно, так как их сложнее транспортировать).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре Махачкалы, если вы прилетите раньшеЗавершение: Аэропорт Махачкалы, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар — ваш гид в Махачкале
Друзья, меня зовут Динар и я не могу представить свою жизнь без приключений! Путешественник и со-основатель travel-сообщества. Путешествовал по России, когда это еще не было мейнстримом: Байкал, Камчатка, Саяны, Кольский п-ов, Эльбрус. Опыт более 60 сплавов и более 20 горных походов. Уволился из банка, чтобы посвятить себя активным видам отдыха.
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