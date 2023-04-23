Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон

Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах

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Ответы на вопросы
Золотые песчаные барханы, будто в пустыне Сахара, глубочайший в Европе Сулакский каньон — почти американский Гранд-Каньон и заброшенный аул-призрак Гамсутль, прозванный «дагестанским Мачу-Пикчу» — и всё за 5 дней! Искупаемся в Каспийском море, прогуляемся у стен древней крепости Нарын-Кала в Дербенте с историком, побываем в «краю башен», заглянем на обед в национальный дом и сделаем фото на каменном «языке тролля», зависшим над пропастью.
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Ближайшие даты:
23
апр
20
июн
21
июн
25
июл
15
авг
19
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: комплект удобной одежды для поездок и активных дней, головной убор от солнца, купальник, ветровка, джинсы (внизу жарко, а в горах прохладно), яркие вещи для личных фотосессий, кроссовки или походные ботинки, средства личной гигиены, солнцезащитные очки и крем от загара, документы и деньги, индивидуальная аптечка, рюкзак/сумка (чемоданы брать нежелательно, так как их сложнее транспортировать).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре Махачкалы, если вы прилетите раньше
Завершение: Аэропорт Махачкалы, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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