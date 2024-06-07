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истории он покорил нас. Встреча и знакомство с ним превзошли наши ожидания - Шамиль оказался не только умным, интересным гидом, но и остроумным, весёлым собеседником. Мы провели насыщенный день, благодаря Вам получили огромнейшее количество информации, было очень интересно и познавательно. Хочется пожелать Шамилю успехов и дарить людям положительные эмоции. Только человек настолько влюбленный в свой край может быть таким потрясающим рассказчиком! Шамиль, спасибо за фантастический легкий увлекательный и комфортный день! Вы открыли для нас этот волшебный горный край с ущельями, водопадами и озерами. С Вами очень интересно, душевно и тепло!