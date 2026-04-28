В двухдневном путешествии вы прикоснётесь к истории древнейшего города России и узнаете, как сформировался особый дух мультикультурного Дербента. Погуляете по единственному в России лиановому субтропическому лесу. А на второй день отправитесь во второе высокогорное селение во всей Европе. Уже сейчас в Чираге живет меньше сотни людей, поэтому вы застанете уникальный этап аула, который, возможно, скоро станет ещё одним призраком.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сказка средневекового Дербента

Проезжая по пути из Махачкалы город Избербаш, я покажу необычную гору с профилем Пушкина. А когда прибудем в Дербент, расскажу об удивительной судьбе города с богатейшей историей и культурным наследием. Вы посетите его главный символ — могучую крепость Нарын-Кала. Поймете, какое значение она имела для народов Закавказья и Передней Азии. Проследите ключевые вехи в жизни цитадели и рассмотрите сохранившиеся фрагменты комплекса с ханскими банями.

Кроме того, я познакомлю вас с другими уголками Дербента. Покажу Дербентский маяк, объясню, как здесь сложилась самобытная религиозная жизнь, представленная самыми разными конфессиями. Вы осмотрите старейшую мечеть в России — Джума-мечеть, армянскую церковь и синагогу. Погуляете по набережной, любуясь прекрасными видами на Каспий со смотровых площадок. А в завершение заедем в гости к каспийскому монстру — экраноплану «Лунь».

Самурский лес

После продолжительной экскурсии по Дербенту, если будем успевать, направимся в единственный в России лиановый субтропический лес. Здесь вы полностью погрузитесь в дикую природу Южного Дагестана и узнаете о редких растениях и животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Ночёвка в сельском доме

В качестве бонуса в моей программе выступает гостеприимное предложение остаться бесплатно на ночлег в нашем уютном гостевом доме. Расположен он в очень живописном месте. В доме есть несколько комнат, кухня и все необходимые удобства. Вы отдохнёте, поужинаете и наберётесь сил для следующего дня.

Село Чираг: одно из древнейших в Дагестане

Утром завтракаем, берём с собой еду для пикника — и в путь. Но перед этим непременно поднимемся на обзорную точку, с которой вы откроете прекрасные панорамы нашего селения и гор Кавказского хребта. А впереди у нас — дорога до Чирага. Вы проедете по живописным альпийским лугам, переходящим в горные ландшафты, и увидите много старых, но действующих арочных мостов из речных и горных камней.

Чираг расположен на высоте 2320 метров над уровнем моря, и это делает его вторым высокогорным селением на Кавказе и во всей Европе. Приехав в село, мы прогуляемся по нему и встретимся с доброжелательными жителями, которых здесь осталось очень мало — тут всего-то домов 20. Им будет приятно рассказать вам о своей жизни и быте. А вы получите незабываемые впечатления от прикосновения к душе Дагестана, которую можно отыскать вот в таких угасающих селениях.

На этом наше путешествие завершится, и мы вернёмся в Махачкалу.

Организационные детали