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Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночёвкой в сельском доме

Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
В двухдневном путешествии вы прикоснётесь к истории древнейшего города России и узнаете, как сформировался особый дух мультикультурного Дербента. Погуляете по единственному в России лиановому субтропическому лесу. А на второй день отправитесь во второе высокогорное селение во всей Европе.

Уже сейчас в Чираге живет меньше сотни людей, поэтому вы застанете уникальный этап аула, который, возможно, скоро станет ещё одним призраком.
5
19 отзывов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночёвкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночёвкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночёвкой в сельском доме

Описание экскурсии

Сказка средневекового Дербента

Проезжая по пути из Махачкалы город Избербаш, я покажу необычную гору с профилем Пушкина. А когда прибудем в Дербент, расскажу об удивительной судьбе города с богатейшей историей и культурным наследием. Вы посетите его главный символ — могучую крепость Нарын-Кала. Поймете, какое значение она имела для народов Закавказья и Передней Азии. Проследите ключевые вехи в жизни цитадели и рассмотрите сохранившиеся фрагменты комплекса с ханскими банями.

Кроме того, я познакомлю вас с другими уголками Дербента. Покажу Дербентский маяк, объясню, как здесь сложилась самобытная религиозная жизнь, представленная самыми разными конфессиями. Вы осмотрите старейшую мечеть в России — Джума-мечеть, армянскую церковь и синагогу. Погуляете по набережной, любуясь прекрасными видами на Каспий со смотровых площадок. А в завершение заедем в гости к каспийскому монстру — экраноплану «Лунь».

Самурский лес

После продолжительной экскурсии по Дербенту, если будем успевать, направимся в единственный в России лиановый субтропический лес. Здесь вы полностью погрузитесь в дикую природу Южного Дагестана и узнаете о редких растениях и животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Ночёвка в сельском доме

В качестве бонуса в моей программе выступает гостеприимное предложение остаться бесплатно на ночлег в нашем уютном гостевом доме. Расположен он в очень живописном месте. В доме есть несколько комнат, кухня и все необходимые удобства. Вы отдохнёте, поужинаете и наберётесь сил для следующего дня.

Село Чираг: одно из древнейших в Дагестане

Утром завтракаем, берём с собой еду для пикника — и в путь. Но перед этим непременно поднимемся на обзорную точку, с которой вы откроете прекрасные панорамы нашего селения и гор Кавказского хребта. А впереди у нас — дорога до Чирага. Вы проедете по живописным альпийским лугам, переходящим в горные ландшафты, и увидите много старых, но действующих арочных мостов из речных и горных камней.

Чираг расположен на высоте 2320 метров над уровнем моря, и это делает его вторым высокогорным селением на Кавказе и во всей Европе. Приехав в село, мы прогуляемся по нему и встретимся с доброжелательными жителями, которых здесь осталось очень мало — тут всего-то домов 20. Им будет приятно рассказать вам о своей жизни и быте. А вы получите незабываемые впечатления от прикосновения к душе Дагестана, которую можно отыскать вот в таких угасающих селениях.

На этом наше путешествие завершится, и мы вернёмся в Махачкалу.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельной машине, питание и пикник на природе, билеты в музеи включены в стоимость, ночлег в нашем сельском доме — бесплатный
  • Для посещения горных районов необходимо иметь удобную и лучше непромокаемую обувь, особенно это касается не летнего периода
  • Возможно провести экскурсию для большего количества человек (до 7 человек). Доплата на 4-7 участника — по 10 000 ₽ за чел.
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 460 туристов
Я родился и вырос в Дагестане. Люблю свою родину и с радостью покажу вам как популярные локации, так и малоизвестные, но не менее красивые места моего края. Работаю с коллегами-гидами. Вместе мы поможем вам получить незабываемые впечатления, окунуться в национальный колорит и отдохнуть на все 100 %. До встречи в Дагестане!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Елизавета
мы были в этом туре с Мурадом в конце декабря. интересное и красивое мини-путешествие получилось. классный маршрут, классный гид. Мурад рассказал много интересных историй и фактов про Дагестан, Махачкалу и
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Дербент. провел по самым живописным и красивым локациям

ночевка в сельском доме и вкусный шашлык на ужин — это то, что нельзя пропускать в турах. путешествие по высокогорным селам отлично подойдет для тех, кто любит нетронутую человеком природу, красивые виды и чистейший воздух

посетить туристические локации вы всегда успеете, а такие уникальные маршруты, как у Мурада, вы вряд ли найдёте. безопасность 100%, эмоций 100%. понравится и взрослым и детям

мы были в этом туре с Мурадом в конце декабря. интересное и красивое мини-путешествие получилось. классный
мы были в этом туре с Мурадом в конце декабря. интересное и красивое мини-путешествие получилось. классный
мы были в этом туре с Мурадом в конце декабря. интересное и красивое мини-путешествие получилось. классный
мы были в этом туре с Мурадом в конце декабря. интересное и красивое мини-путешествие получилось. классный
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Елена
Живой, общительный гид, знающий историю. Вежливый, внимательный. Получили ооооооочень много информации. На все вопросы Мурад находил ответы.
Рекомендую однозначно!
Наша поездка была сплошное приключение, много шутили и смеялись, впечатления очень приятные.
Много посмотрели благодаря Мураду и его смелости! Спасибо!
Живой, общительный гид, знающий историю. Вежливый, внимательный. Получили ооооооочень много информации. На все вопросы Мурад находил ответы.
Живой, общительный гид, знающий историю. Вежливый, внимательный. Получили ооооооочень много информации. На все вопросы Мурад находил ответы.
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Н
Очень понравилось наше мини-путешествие. Мурад очень начитанный и веселый, с ним приятно было проводить время, много нового про Дагестан узнали. В первый день посмотрели крепость Нарын-кала, экраноплан Лунь, успели заехать
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в Самарский лес (в несезон это отдельное приключение). Ночевали в сельском доме, Мурад угощал очень вкусными шашлыками. Во второй день увидели вымирающее село Чираг. В следующий раз, когда соберемся в Южный Дагестан, закажем более длительный тур у Мурада

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Елена
Неделю назад были на 2-х дневной экскурсии с Мурадом. Я со своего первого посещения Дагестана мечтала погостить у местных жителей, а ещё устроить пикник на берегу реки. Все желания исполнились!
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Мы побывали в Дербенте, в 2 каньонах, в самом высокогором селе на высоте 2600 метров, даже в мечети, очень старой, со старинными разными столбами. Ночевали в доме Мурада, а вечером было застолье - шашлыки, вино, лепешки, овощи. Все свежайшее и очень вкусное! Утром было особое удовольствие- пройтись по саду и поесть с дерева инжир и груши! Очень интересно было было, когда Мурад остановился около дома своего родственника, чтобы отдать что-то, а этот родственник пригласил на экскурсию по саду, рассказывал про сад, накормил фруктами, нарезал винограда. Такой милашка! 😇 Мурад очень отзывчив на просьбы - мы попросили отвезти нас в мастерскую обуви и фермерский магазин, никакого неудовольстаия не было проявлено, Мурад специально сделал крюк, чтобы выполнить пожелание.
Если сомневаетесь - ехать или нет в этот тур, не сомневайтесь, езжайте! Получите намного больше, чем можно ожидать за эту сумму!
Мурад, спасибо от нас с Виталием, обязательно приедем на круговой тур!

Неделю назад были на 2-х дневной экскурсии с Мурадом. Я со своего первого посещения Дагестана мечтала
Неделю назад были на 2-х дневной экскурсии с Мурадом. Я со своего первого посещения Дагестана мечтала
Неделю назад были на 2-х дневной экскурсии с Мурадом. Я со своего первого посещения Дагестана мечтала
Неделю назад были на 2-х дневной экскурсии с Мурадом. Я со своего первого посещения Дагестана мечтала
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Ирина
Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и от общения с замечательным человеком, который любит свою Родину и свой край.
Заранее забронировали тур,
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на связи с нами была Марина, жена Мурада, с ней мы обсули все моменты путешествия, все детали.
Мурад забрал нас из отеля в Махачкале и мы на очень удобном автомобиле отправились в путь. Дорога наша была в Дербент по живописным местам, вдоль линии моря с одной стороны,которая то приближалась, то отдалялась и линии гор с другой… В Дербенте посетили красивую новую набережную, фонтан и парк при нем, смотровую площадку около крепости. В крепости мы с мужем были, поэтому в этот раз не стали посещать. Далее наш путь лежал к Луню, и его тоже рассмотрели во всей красе, мощный, впечатлил! Пока мы знакомились со стальным гигантом, Наш гид сварил вкусный кофе в турке, подкрепились и поехали дальше.
К вечеру Мурад гостеприимно привез нас в свое родовое село Куркент, где приготовил мясо на костре, вечером мы вкусно ужинали и беседовали, что было очень приятно. Надо отметить, что дом, в котором мы остановились очень уютный, спалось сладко,выспались отлично… Утро началось со вкусного завтрака, который Мурад для нас приготовил из местных продуктов, помидорки,сыр, шакшука, свежесваренный кофе… И дальше в путь… На второй день Мурад собрал самые сливки. Мы ехали красивыми горными серпантинами по Черагскому ущелью,вдоль реки Черагчай. Дорога лежала в аул Рича, где мы увидели,как живут местные жители - агульцы. Посетили старейшую мечеть 703 г, которую построили прямые потомки пророка. Мечеть эта с очень древнем артефактами. Внутри мечети сохранились деревянные колонны многовековой давности, местные жители и администрация города следят и сохраняют такие важные достопримечательности. Нам повезло пообщать с этими людьми и узнать много интересного об этом месте.
В середине пути наш Мурад устроил пикник на природе в живописном месте у горной речки, накрыл поляну, сварил кофе, угостил местным вином. Отдохнув и перекусив поехали дальше… Далее наш путь лежал через долину Корчаг в ущелье Нютюг и каньон Зигзиг, необыкновенной красоты места. Мы, надев резиновые сапоги бродили по горной речке внутри ущель, пересекая ее вброд, красота… На этом наше путешествие закончилось, випили чаю и довольные и уставшие поехали в обратный путь, в Дербент - это была наша конечная точка маршрута.
Мурад и Марина, большое спасибо за супер отдых! Мы обязательно вернёмся в Дагестан, чтобы провести время в вашей компании, увидеть не увиденное, поговорить по душам, ехать красивыми дорогами и наслаждаться красотами вашего края. Обязательно порыбачим и заночуем в палатках, а может быть вы придумаете ещё что нибудь интересное))
Ждём следующей встречи, вспоминаем с теплотой и уже скучаем, Мурад!)))
С огромной благодарностью, Коля и Ира.

Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и
Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и
Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и
Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и
Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и
Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и
Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и
Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и+2
Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и
Вот и прошло наше увлекательное двухдневное путешествие с Мурадом, которое оставило незабываемые впечатления от увиденного и
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Мария
Южный Дагестан покорил наши сердца! И благодаря Мураду, мы увидели его во всей красе!
Вот едешь по обычной горной дороге, останавливаешься на обочине, проходишь через неприметную калитку, а там…. красивейший каньон,
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и ты идешь по реке, и вокруг никого нет.. только ты и волшебная природа, как будто другой мир! Такое может знать только местный, и мы очень рады, что выбрали Мурада, который знает такие места!
А высокогорное село, старейшая мечеть в России, это стоит увидеть своими глазами!
Отдельно хочу написать про размещение, потому что мне было интересно и я искала информацию в отзывах) Дом очень уютный и комфортный. Мы своей компанией разместились удобно, каждому по комнате. Душ, туалет, все на хорошем уровне. Мурад очень гостеприимный хозяин. Утром встаешь, а завтрак на столе.
Для меня в длительных экскурсиях важно, чтобы с человеком было комфортно, ведь нам много времени проводить вместе. Мурад сделал наше путешествие очень легким, и за это ему отдельное спасибо!!
Спасибо, Мурад! Все было замечательно! Приедем сами и друзей привезем!

Южный Дагестан покорил наши сердца! И благодаря Мураду, мы увидели его во всей красе!
Южный Дагестан покорил наши сердца! И благодаря Мураду, мы увидели его во всей красе!
Южный Дагестан покорил наши сердца! И благодаря Мураду, мы увидели его во всей красе!
Южный Дагестан покорил наши сердца! И благодаря Мураду, мы увидели его во всей красе!
Южный Дагестан покорил наши сердца! И благодаря Мураду, мы увидели его во всей красе!
Южный Дагестан покорил наши сердца! И благодаря Мураду, мы увидели его во всей красе!
Южный Дагестан покорил наши сердца! И благодаря Мураду, мы увидели его во всей красе!
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