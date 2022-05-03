Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме

Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе

Индивидуальная
В двухдневном путешествии вы прикоснетесь к истории древнейшего города России и узнаете, как сформировался особый дух мультикультурного Дербента.

Погуляете по единственному в России лиановому субтропическому лесу.

А на второй день отправитесь во второе высокогорное селение во всей Европе.

Уже сейчас в Чираге живет меньше сотни людей, поэтому вы застанете уникальный этап аула, который, возможно, скоро станет еще одним призраком.
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сказка средневекового Дербента

Проезжая по пути из Махачкалы город Избербаш, я покажу необычную гору с профилем Пушкина. А прибыв в Дербент, расскажу об удивительной судьбе города с богатейшей историей и культурным наследием. Вы посетите его главный символ — могучую крепость Нарын-Кала. Поймете, какое значение она имела для народов Закавказья и Передней Азии. Проследите ключевые вехи в жизни цитадели и рассмотрите сохранившиеся фрагменты комплекса с ханскими банями.

Кроме того, я познакомлю вас с другими уголками Дербента. Покажу Дербентский маяк, объясню, как здесь сложилась самобытная религиозная жизнь, представленная самыми разными конфессиями. Вы осмотрите старейшую мечеть в России — Джума-мечеть, армянскую церковь и синагогу. Погуляете по набережной, любуясь прекрасными видами на Каспий со смотровых площадок. А в завершение заедем в гости к каспийскому монстру — экраноплану «Лунь».

Самурский лес

После продолжительной экскурсии по Дербенту направимся в единственный в России лиановый субтропический лес. Здесь вы полностью погрузитесь в дикую природу Южного Дагестана и узнаете о редких растениях и животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Ночевка в сельском доме

В качестве бонуса в моей программе выступает гостеприимное предложение остаться бесплатно на ночлег в нашем уютном гостевом доме. Расположен он в очень живописном месте. В доме есть несколько комнат, кухня и все необходимые удобства. Вы отдохнете, поужинаете и наберетесь сил для следующего дня.

Село Чираг: одно из древнейших в Дагестане

Утром завтракаем, берем с собой еду для пикника — и в путь. Но перед этим непременно поднимемся на обзорную точку, с которой вы откроете прекрасные панорамы нашего селения и гор Кавказского хребта. А впереди у нас — дорога до Чирага. Вы проедете по живописным альпийским лугам, переходящими в горные ландшафты, и увидите много старых, но действующих арочных мостов из речных и горных камней.

Чираг расположен на высоте 2320 метров над уровнем моря, и это делает его вторым высокогорным селением на Кавказе и во всей Европе. Приехав в село, мы прогуляемся по нему и встретимся с доброжелательными жителями, которых здесь осталось очень мало — тут всего-то домов 20. Им будет приятно рассказать вам о своей жизни и быте. А вы получите незабываемые впечатления от прикосновения к душе Дагестана, которую можно отыскать вот в таких угасающих селениях.

На этом наше путешествие завершится, и мы вернемся в Махачкалу.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельной машине включен в стоимость, ночлег в нашем сельском доме — бесплатный
  • Отдельно оплачивается питание и вход в ряд музеев
  • Для посещения горных районов необходимо иметь удобную и лучше непромокаемую обувь, особенно это касается не летнего периода

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеГоры☀️На весь деньСмотровые площадкиПо ДагестануЭкраноплан «Лунь»🗽ДостопримечательностиДербент

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
15 часов
Индивидуальная
ЭтноМир
Нет отзывов
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
Мы посетим жемчужину Дагестана - уникальный Самурский лес
от 25 000 за 1-5 чел.
Самурский лес и Хучнинский водопад
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
Нет отзывов
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
3 300 за 1 человека
Лиановый лес и субтропики Южного Дагестана
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Патимат
Нет отзывов
Лиановый лес и субтропики Южного Дагестана
Сделать фотографии в лианах и погулять по арабским кварталам
21 650 за 1 человека
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
4.5
4 отзыва
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
3 000 за 1 человека
Самурский лес и водопад Хучни в группе
15 часов
Групповая
ЭтноМир
4.7
7 отзывов
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Приглашаем вас в путешествие туда, где вас ждет встреча с первозданной природой
3 300 за 1 человека
Из Махачкалы - в древний Дербент
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Марианна
4.8
20 отзывов
Из Махачкалы - в древний Дербент
Погулять по таинственному Старому городу, посетить легендарную цитадель и ощутить дух Востока
11 500 за 1-4 чел.
Путешествие в тропический лес Дагестана
10 часов
Индивидуальная
Патимат
Нет отзывов
Путешествие в тропический лес Дагестана
Если вам надоели классические маршруты и вы считаете, что в России больше нечего смотреть, эта экскурсия для вас! Я
от 13 000 за 1-4 чел.
Дагестан с необычного ракурса
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Влад
Нет отзывов
Дагестан с необычного ракурса
Побывать в нетуристических местах и насладиться пикниками в горах
23 500 за 1 человека
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
29 900 за 1 человека
Природные и архитектурные шедевры Дагестана
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Людмила
Нет отзывов
Природные и архитектурные шедевры Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
48 000 за 1 человека
Невероятный Дагестан
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
Нет отзывов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
3 000 за 1 человека
Дагестан: путешествие-погружение
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Юрий
Нет отзывов
Дагестан: путешествие-погружение
Познакомиться с традициями Дагестана через национальные блюда, плетение ковров и общение с местными
29 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ