Уже сейчас в Чираге живет меньше сотни людей, поэтому вы застанете уникальный этап аула, который, возможно, скоро станет ещё одним призраком.
Описание экскурсии
Сказка средневекового Дербента
Проезжая по пути из Махачкалы город Избербаш, я покажу необычную гору с профилем Пушкина. А когда прибудем в Дербент, расскажу об удивительной судьбе города с богатейшей историей и культурным наследием. Вы посетите его главный символ — могучую крепость Нарын-Кала. Поймете, какое значение она имела для народов Закавказья и Передней Азии. Проследите ключевые вехи в жизни цитадели и рассмотрите сохранившиеся фрагменты комплекса с ханскими банями.
Кроме того, я познакомлю вас с другими уголками Дербента. Покажу Дербентский маяк, объясню, как здесь сложилась самобытная религиозная жизнь, представленная самыми разными конфессиями. Вы осмотрите старейшую мечеть в России — Джума-мечеть, армянскую церковь и синагогу. Погуляете по набережной, любуясь прекрасными видами на Каспий со смотровых площадок. А в завершение заедем в гости к каспийскому монстру — экраноплану «Лунь».
Самурский лес
После продолжительной экскурсии по Дербенту, если будем успевать, направимся в единственный в России лиановый субтропический лес. Здесь вы полностью погрузитесь в дикую природу Южного Дагестана и узнаете о редких растениях и животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Ночёвка в сельском доме
В качестве бонуса в моей программе выступает гостеприимное предложение остаться бесплатно на ночлег в нашем уютном гостевом доме. Расположен он в очень живописном месте. В доме есть несколько комнат, кухня и все необходимые удобства. Вы отдохнёте, поужинаете и наберётесь сил для следующего дня.
Село Чираг: одно из древнейших в Дагестане
Утром завтракаем, берём с собой еду для пикника — и в путь. Но перед этим непременно поднимемся на обзорную точку, с которой вы откроете прекрасные панорамы нашего селения и гор Кавказского хребта. А впереди у нас — дорога до Чирага. Вы проедете по живописным альпийским лугам, переходящим в горные ландшафты, и увидите много старых, но действующих арочных мостов из речных и горных камней.
Чираг расположен на высоте 2320 метров над уровнем моря, и это делает его вторым высокогорным селением на Кавказе и во всей Европе. Приехав в село, мы прогуляемся по нему и встретимся с доброжелательными жителями, которых здесь осталось очень мало — тут всего-то домов 20. Им будет приятно рассказать вам о своей жизни и быте. А вы получите незабываемые впечатления от прикосновения к душе Дагестана, которую можно отыскать вот в таких угасающих селениях.
На этом наше путешествие завершится, и мы вернёмся в Махачкалу.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельной машине, питание и пикник на природе, билеты в музеи включены в стоимость, ночлег в нашем сельском доме — бесплатный
- Для посещения горных районов необходимо иметь удобную и лучше непромокаемую обувь, особенно это касается не летнего периода
- Возможно провести экскурсию для большего количества человек (до 7 человек). Доплата на 4-7 участника — по 10 000 ₽ за чел.
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Рекомендую однозначно!
Наша поездка была сплошное приключение, много шутили и смеялись, впечатления очень приятные.
Много посмотрели благодаря Мураду и его смелости! Спасибо!
Заранее забронировали тур,
Вот едешь по обычной горной дороге, останавливаешься на обочине, проходишь через неприметную калитку, а там…. красивейший каньон,