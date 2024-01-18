Увлекательное путешествие на гору-плато Тарки-Тау — величественную высоту 725 м над столицей Махачкалой.
Поднимаясь на гору верхом на лошадях, вы почувствуете, что каждый момент восхождения проходит легко и непринужденно.
Поднимаясь на гору верхом на лошадях, вы почувствуете, что каждый момент восхождения проходит легко и непринужденно.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка с изумительным обзором города и морских далей Каспия за ним
- Поездка через тенистый лес, а в теплый сезон — через горный ручей
- Прогулка по живописному плато на вершине Тарки-Тау (наслаждаемся природой и делаем фото)
- Спуск с горы и возвращение в Махачкалу
Описание
Что вас ожидает: Путь нашей экскурсии пойдет на гору-плато Тарки-Тау с максимальной высотой 725 м, гордо возвышающуюся над столичной Махачкалой. Если подниматься на гору на лошадях, вы не почувствуете дорогу: подъем совершенно не сложный. Вы увидите, как богат лесом этот уголок республики, а также убедитесь, что местная флора и фауна достойны внимания: Тарки-Тау по праву считается региональным ландшафтным памятником природы. Из Махачкалы до горы доедем за 15 минут, в конно-спортивном клубе вас ожидает обязательный инструктаж, вы узнаете, как правильно держаться в седле и управлять лошадью. После этого — в путь! Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- В программу по желанию туристов можно добавить груминг (поухаживать за лошадью) и обучение верховой езде (о выборе этих опций нужно уведомить при бронировании программы).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид водитель
- Проводник на лошади
- Прогулка на лошади
- Заезд на смотровую Тарки-тау
- Что не входит
- Питание — 500₽
- Груминг — 500₽
- Место начала и завершения?
- проспект Али-Гаджи Акушинского, 3, Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Место встречи у тц Миркато
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- В программу по желанию туристов можно добавить груминг (поухаживать за лошадью) и обучение верховой езде (о выборе этих опций нужно уведомить при бронировании программы)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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