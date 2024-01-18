Конная прогулка на горе Тарки-Тау

Групповая экскурсия в Махачкале
5
1 отзыв
Увлекательное путешествие на гору-плато Тарки-Тау — величественную высоту 725 м над столицей Махачкалой.

Поднимаясь на гору верхом на лошадях, вы почувствуете, что каждый момент восхождения проходит легко и непринужденно.
Конная прогулка на горе Тарки-Тау
Конная прогулка на горе Тарки-Тау
Конная прогулка на горе Тарки-Тау
Конная прогулка на горе Тарки-Тау
Конная прогулка на горе Тарки-Тау
Конная прогулка на горе Тарки-Тау
Конная прогулка на горе Тарки-Тау
Конная прогулка на горе Тарки-Тау
Конная прогулка на горе Тарки-Тау
Ближайшие даты:
18
янв
19
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даты

Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка с изумительным обзором города и морских далей Каспия за ним
  • Поездка через тенистый лес, а в теплый сезон — через горный ручей
  • Прогулка по живописному плато на вершине Тарки-Тау (наслаждаемся природой и делаем фото)
  • Спуск с горы и возвращение в Махачкалу

Описание

Что вас ожидает: Путь нашей экскурсии пойдет на гору-плато Тарки-Тау с максимальной высотой 725 м, гордо возвышающуюся над столичной Махачкалой. Если подниматься на гору на лошадях, вы не почувствуете дорогу: подъем совершенно не сложный. Вы увидите, как богат лесом этот уголок республики, а также убедитесь, что местная флора и фауна достойны внимания: Тарки-Тау по праву считается региональным ландшафтным памятником природы. Из Махачкалы до горы доедем за 15 минут, в конно-спортивном клубе вас ожидает обязательный инструктаж, вы узнаете, как правильно держаться в седле и управлять лошадью. После этого — в путь! Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • В программу по желанию туристов можно добавить груминг (поухаживать за лошадью) и обучение верховой езде (о выборе этих опций нужно уведомить при бронировании программы).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид водитель
  • Проводник на лошади
  • Прогулка на лошади
  • Заезд на смотровую Тарки-тау
Что не входит
  • Питание — 500₽
  • Груминг — 500₽
Место начала и завершения?
проспект Али-Гаджи Акушинского, 3, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Место встречи у тц Миркато
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • В программу по желанию туристов можно добавить груминг (поухаживать за лошадью) и обучение верховой езде (о выборе этих опций нужно уведомить при бронировании программы)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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