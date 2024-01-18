Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

В программу по желанию туристов можно добавить груминг (поухаживать за лошадью) и обучение верховой езде (о выборе этих опций нужно уведомить при бронировании программы).

Что вас ожидает: Путь нашей экскурсии пойдет на гору-плато Тарки-Тау с максимальной высотой 725 м, гордо возвышающуюся над столичной Махачкалой. Если подниматься на гору на лошадях, вы не почувствуете дорогу: подъем совершенно не сложный. Вы увидите, как богат лесом этот уголок республики, а также убедитесь, что местная флора и фауна достойны внимания: Тарки-Тау по праву считается региональным ландшафтным памятником природы. Из Махачкалы до горы доедем за 15 минут, в конно-спортивном клубе вас ожидает обязательный инструктаж, вы узнаете, как правильно держаться в седле и управлять лошадью. После этого — в путь! Важная информация: