Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Личный мастер-класс в Махачкале

Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам

Табасаранский район на юге Дагестана славится альпийскими лугами, густыми лесами и заснеженными пиками гор. А ещё здесь уникальные традиции, кухня и даже язык — он считается одним из самых сложных в мире.

Всё это вы увидите и услышите! Кроме того, поучаствуете в мастер-классах по ковроткачеству и приготовлению местных блюд: халты и хлеба с хрустящей корочкой.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Ближайшие даты:
26
мар
27
мар
28
мар
29
мар
30
мар
31
мар
1
апр
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Сокровища Южного Дагестана

Табасаранский район — невероятно живописная и аутентичная часть Дагестана, куда пока не добрался массовый туризм. Во время путешествия по нему вы:

  • Прикоснётесь к легендам Крепости семи братьев и одной сестры
  • Посетите музей на территории крепости и оцените находки археологов
  • Пройдёте по деревянному мосту, построенному без единого гвоздя
  • Полюбуетесь живописным Ханагским водопадом
  • Увидите каменный арочный мост высотой 40 метров
  • Осмотрите священную пещеру Дюрк

Также в программе:

Мастер-класс по ковроткачеству. Вы прикоснётесь к истории создания ковров и расшифруете их орнаменты. Местные мастерицы покажут вам, как делать узелки и правильно ткать ковры. После чего вы сможете попробовать себя в этом древнем ремесле.

Кулинарный мастер-класс. Вас научат готовить полезное местное блюдо из зелёной травы халты. А также табасаранский хлеб, который славится хрустящей корочкой. Всё это вы попробуете на месте.

Кофепитие с роскошным видом. На закате путешествия мы угостим вас кофе, сваренным в турке. Вы сможете насладиться им под журчание водопада, с видом на марсианские пейзажи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на джипе Lexus или минивэне Honda Elysion
  • Входные билеты, мастер-классы и кофепитие включены в стоимость
  • Обед оплачивается дополнительно (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеВечерниеЛетниеПрирода и пейзажиГорыВыездныеМастер-классыНа весь деньПо ДагестануХучнинский водопадУникальный опытАктивностиТабасаранХучнинская крепостьГастрономические

Похожие туры из Махачкалы

Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел
из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Завтра
27 мар
28 мар
29 мар
25 000 за всё до 6 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
у места вашего проживания
Завтра
27 мар
28 мар
29 мар
1700014 450 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
по договоренности
28 мар
29 мар
30 мар
31 мар
1400011 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХорошоТам