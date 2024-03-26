Табасаранский район на юге Дагестана славится альпийскими лугами, густыми лесами и заснеженными пиками гор. А ещё здесь уникальные традиции, кухня и даже язык — он считается одним из самых сложных в мире. Всё это вы увидите и услышите! Кроме того, поучаствуете в мастер-классах по ковроткачеству и приготовлению местных блюд: халты и хлеба с хрустящей корочкой.

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Описание

Что вас ожидает

Сокровища Южного Дагестана

Табасаранский район — невероятно живописная и аутентичная часть Дагестана, куда пока не добрался массовый туризм. Во время путешествия по нему вы:

Прикоснётесь к легендам Крепости семи братьев и одной сестры

Посетите музей на территории крепости и оцените находки археологов

Пройдёте по деревянному мосту, построенному без единого гвоздя

Полюбуетесь живописным Ханагским водопадом

Увидите каменный арочный мост высотой 40 метров

Осмотрите священную пещеру Дюрк

Также в программе:

Мастер-класс по ковроткачеству. Вы прикоснётесь к истории создания ковров и расшифруете их орнаменты. Местные мастерицы покажут вам, как делать узелки и правильно ткать ковры. После чего вы сможете попробовать себя в этом древнем ремесле.

Кулинарный мастер-класс. Вас научат готовить полезное местное блюдо из зелёной травы халты. А также табасаранский хлеб, который славится хрустящей корочкой. Всё это вы попробуете на месте.

Кофепитие с роскошным видом. На закате путешествия мы угостим вас кофе, сваренным в турке. Вы сможете насладиться им под журчание водопада, с видом на марсианские пейзажи.

Организационные детали