Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
Табасаранский район на юге Дагестана славится альпийскими лугами, густыми лесами и заснеженными пиками гор. А ещё здесь уникальные традиции, кухня и даже язык — он считается одним из самых сложных в мире.
Всё это вы увидите и услышите! Кроме того, поучаствуете в мастер-классах по ковроткачеству и приготовлению местных блюд: халты и хлеба с хрустящей корочкой.
Всё это вы увидите и услышите! Кроме того, поучаствуете в мастер-классах по ковроткачеству и приготовлению местных блюд: халты и хлеба с хрустящей корочкой.
Ближайшие даты:
26
мар
мар
27
мар
мар
28
мар
мар
29
мар
мар
30
мар
мар
31
мар
мар
1
апр
апр
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Сокровища Южного Дагестана
Табасаранский район — невероятно живописная и аутентичная часть Дагестана, куда пока не добрался массовый туризм. Во время путешествия по нему вы:
- Прикоснётесь к легендам Крепости семи братьев и одной сестры
- Посетите музей на территории крепости и оцените находки археологов
- Пройдёте по деревянному мосту, построенному без единого гвоздя
- Полюбуетесь живописным Ханагским водопадом
- Увидите каменный арочный мост высотой 40 метров
- Осмотрите священную пещеру Дюрк
Также в программе:
Мастер-класс по ковроткачеству. Вы прикоснётесь к истории создания ковров и расшифруете их орнаменты. Местные мастерицы покажут вам, как делать узелки и правильно ткать ковры. После чего вы сможете попробовать себя в этом древнем ремесле.
Кулинарный мастер-класс. Вас научат готовить полезное местное блюдо из зелёной травы халты. А также табасаранский хлеб, который славится хрустящей корочкой. Всё это вы попробуете на месте.
Кофепитие с роскошным видом. На закате путешествия мы угостим вас кофе, сваренным в турке. Вы сможете насладиться им под журчание водопада, с видом на марсианские пейзажи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на джипе Lexus или минивэне Honda Elysion
- Входные билеты, мастер-классы и кофепитие включены в стоимость
- Обед оплачивается дополнительно (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Махачкале
Здравствуйте, уважаемые гости Дагестана! Меня зовут Ильяс. Уже более 5 лет я организую экскурсии по Кавказу вместе с дружной командой гидов. Дагестан — наш родной край. Мы с радостью поделимся историей, традициями и ремёслами проживающих здесь народов. Покажем заснеженные горы, Каспийское море и другие природные красоты. Ждём вас!
Похожие туры из Махачкалы
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Табасаран + мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству
Увидеть табасаранские чудеса и прикоснуться к тайнам местных ремёсел
из Махачкалы, Каспийска, Дербента, Грозного
Завтра
27 мар
28 мар
29 мар
25 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
у места вашего проживания
Завтра
27 мар
28 мар
29 мар
1700014 450₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
по договоренности
28 мар
29 мар
30 мар
31 мар
1400011 900₽ за всё до 4 чел.