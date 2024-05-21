Смотровая площадка на горе Тарки-Тау притягивает многих туристов, так как отсюда можно полюбоваться, пожалуй, лучшими панорамами Махачкалы.
Мы доставим вас на плато на автомобиле, после чего, прослушав подробный инструктаж, начнется наша конная прогулка.
Вы научитесь основам верховой езды, полюбуетесь со спины лошади живописными пейзажами Дагестана и Каспийского моря, а также сделаете много красивых фото.
Мы доставим вас на плато на автомобиле, после чего, прослушав подробный инструктаж, начнется наша конная прогулка.
Вы научитесь основам верховой езды, полюбуетесь со спины лошади живописными пейзажами Дагестана и Каспийского моря, а также сделаете много красивых фото.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Гора Тарки-Тау
- Смотровая площадка
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Маршрут нашей экскурсии проходит по горе Тарки-Тау гордо возвышающейся над столичной Махачкалой на высоте 725 м. Если подниматься на гору на лошадях, вы не почувствуете дорогу: подъем совершенно не сложный. Вы увидите, как богат лесом этот уголок республики, а также убедитесь, что местная флора и фауна достойны внимания: Тарки-Тау по праву считается региональным ландшафтным памятником природы. Из Махачкалы до горы мы доедем на автомобиле за 15 минут, после чего отправимся в путь верхом на лошади любоваться красотами Дагестана.
Ежедневно с 11:00 до 17:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Тарки-Тау
- Смотровая площадка
Что включено
- Гид
- Автомобиль
- Катание на лошади 40мин
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Махачкала улица Магомеда Ярагского 126
Завершение: Акушинского 3 ТЦ «Миркато»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Можно продлить катание на лошади выбрав более длинный маршрут за доплату
- Оденьте удобную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
21 мая 2024
В первый раз в жизни сели в седло и были в восторге от прогулки, невероятные виды, прекрасный инструктор.
Кто еще не опробовал себя в роли наездника, очень рекомендую!
Кто еще не опробовал себя в роли наездника, очень рекомендую!
Д
Диана
19 мая 2024
Незабываемые эмоции от общения с лошадьми! лучшая терапия.
Отдельное спасибо гиду Тимуру за увлекательные рассказы про окрестности города и организацию катаний!
Отдельное спасибо гиду Тимуру за увлекательные рассказы про окрестности города и организацию катаний!
Ж
Жанна
16 мая 2024
К
Ксения
7 мая 2024
Отличная прогулка на лошадях по самому красивому месту в Махачкале. Организовано все очень четко, комфортно и познавательно
Ж
Жанна
20 апр 2024
Всё очень понравилось, приятный гид, сопровождение… Природа, лошадки ухоженные, вид панорамный
А
Алексей
5 апр 2024
Первый раз в жизни катался на лошади. Все понравилось.
А
Анастасия
2 апр 2024
Экскурсия была чудесно организована! В указанное время
приехал автомобиль и отвёз на вершину Тарки тау,откуда в последующем началась конная прогулка. Там с радушием нас угостили потрясающим свежим кофе и сладостями. Полюбовавшись
приехал автомобиль и отвёз на вершину Тарки тау,откуда в последующем началась конная прогулка. Там с радушием нас угостили потрясающим свежим кофе и сладостями. Полюбовавшись
Т
Татьянa
29 мар 2024
Большое спасибо Тимуру за организацию такой интересной экскурсии. Пока поднимались на машине по узеньким улочкам старого города мы слушали историю основания Махачкалы. Затем в конном клубе был инструктаж по вождению))
И
Ирма
27 мар 2024
Все очень понравилось! Тимур рассказал очень интересно о городе, о местной культуре. Место, где проходит прогулка на лошади, очень красивое. Ещё катание не закончилось, а мне уже захотелось приехать туда ещё) Спасибо, большое!
А
Аносова
25 мар 2024
Выражаем огромную благодарность нашему гиду Тимуру за раскрытие красоты и исторических моментов города Махачкала, мы удивились и открыли для себя совсем другой город более ярким, миролюбивым с его традициями и
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