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историей. А конная прогулка была замечательным бонусом нашего путешествия. И все это удалось преподнести в 2ч, а показалось будто целый день был для нас, настолько интересно рассказывал и объяснял нам наш гид. Почему мы раньше на него не вышли, немножечко жалеем, был бы раскрыт Дагестан в ином ключе. Для дочки в ее День рождения это был самый лучший подарок! Мира всем и здоровья! Спасибо Вам, Тимур! 24.03.2024г. Евгения и Даша, СПб.