Начните знакомство с Дагестаном прямо из аэропорта — без ожиданий и лишней суеты.
По дороге в отель мы покажем вам Махачкалу с лучших ракурсов: вы подниметесь на смотровую, пройдёте по центру, зайдёте в мечеть и выйдете к Каспию.
За несколько часов получите целостное представление о городе, его истории, культуре и современной жизни.
Описание трансфер
Встреча в аэропорту
Встретим вас на выходе из терминала, поможем с багажом и отправимся в город. Уже в пути вы начнёте знакомство с Дагестаном — через пейзажи и наши рассказы.
Смотровая площадка на горе Тарки-Тау
Поднимемся выше города. Перед вами — море, вершины и Махачкала как на ладони. Вы поймаете первое «вау!» и поймёте масштаб региона.
Музей истории Махачкалы (по желанию)
Вы погрузитесь в прошлое города: рассмотрите макеты, фотографии и предметы быта — и поймёте, как менялись эти земли.
Проспект Расула Гамзатова
Пройдём по главной улице, где чувствуется настоящий ритм города — люди, архитектура, повседневная жизнь.
Джума-мечеть
Зайдём внутрь, чтобы ощутить атмосферу покоя и красоты и узнать местные традиции.
Набережная Каспия
Выйдем к морю — к свежему ветру и простору.
Трансфер в отель
Отвезём вас в ваш отель и подскажем, как продолжить общение с Дагестаном.
В этом небольшом путешествии вы узнаете:
- почему аэропорт называется «Уйташ»
- какие легенды связаны с горой Тарки-Тау
- как Пётр I заложил здесь город
- почему Каспий — это море-озеро
- как живёт современный Дагестан и сколько здесь языков
- где попробовать лучший хинкал
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Toyota или Lexus
- Дополнительные расходы (по желанию): вход в музей — 300 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или на ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 273 туристов
Я организатор и идейный вдохновитель сообщества гидов. Мы создаём классические и необычные экскурсии по Дагестану. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. До скорой встречи!
