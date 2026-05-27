Начните знакомство с Дагестаном прямо из аэропорта — без ожиданий и лишней суеты. По дороге в отель мы покажем вам Махачкалу с лучших ракурсов: вы подниметесь на смотровую, пройдёте по центру, зайдёте в мечеть и выйдете к Каспию. За несколько часов получите целостное представление о городе, его истории, культуре и современной жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8000 ₽ за экскурсию

Встреча в аэропорту

Встретим вас на выходе из терминала, поможем с багажом и отправимся в город. Уже в пути вы начнёте знакомство с Дагестаном — через пейзажи и наши рассказы.

Смотровая площадка на горе Тарки-Тау

Поднимемся выше города. Перед вами — море, вершины и Махачкала как на ладони. Вы поймаете первое «вау!» и поймёте масштаб региона.

Музей истории Махачкалы (по желанию)

Вы погрузитесь в прошлое города: рассмотрите макеты, фотографии и предметы быта — и поймёте, как менялись эти земли.

Проспект Расула Гамзатова

Пройдём по главной улице, где чувствуется настоящий ритм города — люди, архитектура, повседневная жизнь.

Джума-мечеть

Зайдём внутрь, чтобы ощутить атмосферу покоя и красоты и узнать местные традиции.

Набережная Каспия

Выйдем к морю — к свежему ветру и простору.

Трансфер в отель

Отвезём вас в ваш отель и подскажем, как продолжить общение с Дагестаном.

В этом небольшом путешествии вы узнаете:

почему аэропорт называется «Уйташ»

какие легенды связаны с горой Тарки-Тау

как Пётр I заложил здесь город

почему Каспий — это море-озеро

как живёт современный Дагестан и сколько здесь языков

где попробовать лучший хинкал

