Что вас ожидает

Колорит Махачкалы: полное погружение

Вы с головой погрузитесь в атмосферу столицы Дагестана, где роскошные особняки соседствуют с нелегальными балконами, эвакуаторы вывозят коров на штрафстоянки, а перейти улицу опасней, чем пересечь горный каньон. Я расскажу, как появилась Махачкала, чем она живет здесь и сейчас.

О местных жителях — с душой.

Именно люди рисуют облик города и наделяют его душой, поэтому о коренных жителях мы поговорим обязательно. Вы узнаете, какие места по-настоящему любят дагестанцы, чем они гордятся и какие характерные черты сложились у городского и сельского населения. Разберетесь в особенностях здешнего говора, гастро-предпочтениях и других деталях быта современных горцев.

От памятников до двориков

От современного центра Махачкалы мы пройдем к старым улочкам, которых так и не коснулась рука реставраторов. Окажемся на площади Ленина, рассмотрим Русский театр, дом купца Мамедова, железную дорогу, бегущую вдоль моря, и другие достопримечательности. Но кроме этого заглянем во двор Дома-корабля, увидим балкончики на сваях и исследуем непричесанные закоулки старого города: лучшее место, чтобы понаблюдать за самобытной жизнью горожан.

Организационные детали

Если вы собираетесь на экскурсию летом, не забудьте солнцезащитный крем и бутылочку воды:)