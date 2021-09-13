Махачкала известная и неизведанная

Разведать символы и секретные места города и проникнуться характером и бытом дагестанцев

5
14 отзывов
По моему твёрдому убеждению, чтобы узнать город, нужно обойти его пешком! Именно этим мы и займемся: исследуем памятники Махачкалы, её аутентичные дворики и нетуристические места, которые любят сами дагестанцы.

За пару часов я помогу вам за открыточными видами, фасадами и легендами разглядеть менталитет и философию Махачкалы и её жителей.
Махачкала известная и неизведанная
Махачкала известная и неизведанная
Махачкала известная и неизведанная
Махачкала известная и неизведанная
Махачкала известная и неизведанная
Махачкала известная и неизведанная
Махачкала известная и неизведанная
Махачкала известная и неизведанная
Махачкала известная и неизведанная
Махачкала известная и неизведанная

Что вас ожидает

Колорит Махачкалы: полное погружение

Вы с головой погрузитесь в атмосферу столицы Дагестана, где роскошные особняки соседствуют с нелегальными балконами, эвакуаторы вывозят коров на штрафстоянки, а перейти улицу опасней, чем пересечь горный каньон. Я расскажу, как появилась Махачкала, чем она живет здесь и сейчас.

О местных жителях — с душой.

Именно люди рисуют облик города и наделяют его душой, поэтому о коренных жителях мы поговорим обязательно. Вы узнаете, какие места по-настоящему любят дагестанцы, чем они гордятся и какие характерные черты сложились у городского и сельского населения. Разберетесь в особенностях здешнего говора, гастро-предпочтениях и других деталях быта современных горцев.

От памятников до двориков

От современного центра Махачкалы мы пройдем к старым улочкам, которых так и не коснулась рука реставраторов. Окажемся на площади Ленина, рассмотрим Русский театр, дом купца Мамедова, железную дорогу, бегущую вдоль моря, и другие достопримечательности. Но кроме этого заглянем во двор Дома-корабля, увидим балкончики на сваях и исследуем непричесанные закоулки старого города: лучшее место, чтобы понаблюдать за самобытной жизнью горожан.

Организационные детали

Если вы собираетесь на экскурсию летом, не забудьте солнцезащитный крем и бутылочку воды:)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения, мне 29 лет. В Дагестане я живу 7 лет, и поэтому знаю все о дагестанском радушии, а теперь решила стать вашим проводником в мир дагестанских традиций, истории и гостеприимства. Мои экскурсии — это русский взгляд на кавказский менталитет. Люблю делиться наблюдениями, как устроен городской и сельский быт, какие обычаи существуют в семьях, как отмечают праздники, какие потрясающе вкусные блюда готовят, как выходят замуж и многое другое. С радостью расскажу и покажу вам всё самое интересное в городе!
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14 реальных отзывов от туристов

Е
13 сен 2021
Экскурсия очень понравилась. Ксения замечательно, интересно,доступно рассказала о Махачкале, обычаях, о народе. Показала старую и новую Махачкалу, старые дворики, дома известных людей, рассказала про их жизнь и деятельность. Просто молодец!
Д
8 сен 2021
Ксения прекрасно подготовила маршрут! Время, действительно, пролетает незаметно. Очень интересный рассказ о Махачкале и истории города. Рекомендую, если необходимо познакомиться с городом.
О
20 авг 2021
Два часа прошли незаметно. И жара не испортила впечатления. Ксения проявила себя как знающий материал и свою работу специалист. Несмотря на то, что Махачкала не ее родной город, о ней она рассказывала с большой любовью. На следующий день ездили на бархан и на каньон, и уже порекомендовали Ксению в качестве экскурсовода по городу своим спутникам). Услышали очень много интересных фактов, увидели массу неожиданных объектов, не доступных простому пешеходам. Успехов Ксении на поприще гида по Махачкале и много туристическиз групп. Спасибо!
Е
20 авг 2021
Ксения прекрасный рассказчик, грамматная и поставленная речь. Мы заслушивались еë. Незаметные переходы от одной темы к другой.
Минус только один - время экскурсии быстро пролетело.
Дмитрий
16 авг 2021
Отличная экскурсия. Прекрасная подача материала, не только голосом, но и с демонстрациями старинных гравюр. Прошлись по всем основным центральным местам, очень познавательно и интересно. Время пролетело незаметно.
Отдельное спасибо Ксении за отзывчивость, помощь и подсказки, какие еще места в Махачкале и окрестностях стоит посетить. Очень помогла построить график на последующие дни отпуска! Рекомендую всем!
О
13 авг 2021
Экскурсия понравилась! Время пролетело незаметно, много нового узнали о местных жителях, об их обычиях. Ксения очень прекрасный собеседник и старается рассказать Вам все то, что знает сама. Нам понравилось. Спасибо
Андрей
11 авг 2021
Гид Ксения обладает страшной способностью превращать два часа в 15 минут! Приятное и обширное изложение материала. Простота и в тоже время красота речи. Молодец!
Е
9 авг 2021
Добрый день. Хочу сказать спасибо Ксении за проведенную экскурсию. Хочу отметить интересный материал, маршрут по основным достопримечательностям и местам (который позволяет сориентироваться в городе), доброжелательность и открытость Ксении, подачу материала с использованием фотографий прошлых лет (которые позволяют лучше окунуться в атмосферу Махачкалы). Маршрут лёгкий, а материал познавательный из-за чего время пролетает незаметно. Для приезжающих впервые - обязательно к посещению!
А
7 авг 2021
Можно немного расширить маршрут
Л
1 авг 2021
Ксения как гид, и как человек очень Грамотная и приятная.
Светлана
31 июля 2021
Огромное спасибо Ксении за чудесную экскурсию.
Во-первых мы написали в день экскурсии, когда у неё уже были запланированы другие мероприятия, но она смогла найти в своём графике время для нас, за что ей отдельное спасибо
Во-вторых экскурсия была информационной, было видно, что проведена подготовительная работа, благодаря чему мы узнали ряд очень интересных фактов о Дагестане в целом и Махачкале в частности
В-третьих Ксения в принципе приятный и располагающий к себе человек, с которым комфортно общаться
Однозначно рекомендую Ксению как отличного гида, собеседника и человека
А
21 июля 2021
Гулять одному по городу конечно можно, но самое интересное и лучшее ты пропустиш. Ксения очень внимательно и не скучно рассказывает и показывает город. Обязательно нужно пройтись по городу с гидом, чтобы хотя бы что-то осталось. Рекомендую и благодарю этого гида. Мне всё очень понравилось.
С
20 июля 2021
Выбрали экскурсию Ксении для знакомства со столицей Дагестана - Махачкалой. И не ошиблись. Ксения интересный и знающий собеседник. Провела улочками города, рассказала о традициях народа, интересных людях города, его истории. Время пролетело незаметно. Спасибо, Ксения! Так держать!
С
18 июля 2021
От души рекомендую данную экскурсию. Мы неспешно прошлись по центру города,зашли в старый город. Особенно понравился дом корабль и внутренние дворики Махачкалы.

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