Яна проводит ещё 1 экскурсию

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Махачкала Расула Гамзатова

Беседа о биографии и творчестве народного поэта на прогулке по его памятным местам

Яна
Яна – представитель из Махачкалы
«Единственной моей и настоящей любовью стала ты, Махачкала, » — так писал о столице Страны гор ⛰️ великий сын дагестанского народа — Расул Гамзатов.

Он приехал сюда ещё мальчишкой и прожил здесь интересную, полную встреч, открытий и творчества жизнь.

На авторской экскурсии 🧭 вы ближе познакомитесь с личностью автора бессмертных «Журавлей» и взглянете на город 🏙️ по-новому.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 50004 000 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Махачкала Расула Гамзатова
Махачкала Расула Гамзатова

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по следам
Вы заглянете в рабочий кабинет, где все еще царит атмосфера горячих творческих споров и теплота дружеских посиделок. Дойдете до дома, где жил и творил литератор. Дома, из которого он отправился в последний путь, оплаканный всем Дагестаном. Дома, что до сих пор собирает под свой кров детей и внуков поэта. Пройдете по любимой аллее поэта — арт-салону под открытым небом, узнаете о его коллегах по цеху, современниках и вдохновителях. Прогуляетесь 👣 по городской набережной, увидите Аварский театр, для которого писал Расул, и окинете взглядом так любимые им морские дали.

Вечное творчество
Вы узнаете, как рождался журавлиный клин Расула Гамзатова и почему именно журавлиный. Как так получилось, что образ, который придумал поэт из Дагестана, стал практически олицетворением всех тех, кто не вернулся с войны. Таким понятным, близким и трогательным. Кроме того, поговорим о его переводческой деятельности — ведь благодаря ему сотни тысяч людей могут читать русскую классику на своем родном, аварском языке.

☕ В конце экскурсии 🧭 можно будет зайти в одну из городских кофеен. В этом пространстве раньше был дом семьи Расула Гамзатова. Тут варят отличный кофе и вкусно готовят.

Начало и место завершения
🚩 на улице Абубакарова
Махачкала Расула Гамзатова
Махачкала Расула Гамзатова
Махачкала Расула Гамзатова
Махачкала Расула Гамзатова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Яна
Яна
Я немного журналист, переводчик, гид-экскурсовод. Вернувшись однажды из очередного путешествия, я решила, что и в маленькой и совсем молодой Махачкале туристам есть на что посмотреть и что послушать. Я разработала интересные маршруты, нашла команду единомышленников и теперь приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по Махачкале, Дербенту и другим городам и районам Дагестана в нашей дружной компании!
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Яна проводит ещё 1 экскурсию

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