Яна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по следам

Вы заглянете в рабочий кабинет, где все еще царит атмосфера горячих творческих споров и теплота дружеских посиделок. Дойдете до дома, где жил и творил литератор. Дома, из которого он отправился в последний путь, оплаканный всем Дагестаном. Дома, что до сих пор собирает под свой кров детей и внуков поэта. Пройдете по любимой аллее поэта — арт-салону под открытым небом, узнаете о его коллегах по цеху, современниках и вдохновителях. Прогуляетесь 👣 по городской набережной, увидите Аварский театр, для которого писал Расул, и окинете взглядом так любимые им морские дали.

Вечное творчество

Вы узнаете, как рождался журавлиный клин Расула Гамзатова и почему именно журавлиный. Как так получилось, что образ, который придумал поэт из Дагестана, стал практически олицетворением всех тех, кто не вернулся с войны. Таким понятным, близким и трогательным. Кроме того, поговорим о его переводческой деятельности — ведь благодаря ему сотни тысяч людей могут читать русскую классику на своем родном, аварском языке.

☕ В конце экскурсии 🧭 можно будет зайти в одну из городских кофеен. В этом пространстве раньше был дом семьи Расула Гамзатова. Тут варят отличный кофе и вкусно готовят.