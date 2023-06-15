Яна проводит ещё 1 экскурсию

Посетите дом, где жил легендарный поэт, узнайте о его творческих встречах и спорах, и ощутите связь времен на набережной, где Гамзатов черпал вдохновение.
Заключительный аккорд тура - кофейня с душевной атмосферой и вкусными блюдами, где каждый предмет напоминает о великом литераторе
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальная культурная программа
- 🎨 Искусство под открытым небом
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🌊 Прогулка по набережной
- 🎭 Театральное наследие Гамзатова
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Рабочий кабинет Расула Гамзатова
- Дом Расула Гамзатова
- Аварский театр
- Городская набережная
Описание экскурсии
Прогулка по следам
Вы заглянете в рабочий кабинет, где все еще царит атмосфера горячих творческих споров и теплота дружеских посиделок. Дойдете до дома, где жил и творил литератор. Дома, из которого он отправился в последний путь, оплаканный всем Дагестаном. Дома, что до сих пор собирает под свой кров детей и внуков поэта. Пройдете по любимой аллее поэта — арт-салону под открытым небом, узнаете о его коллегах по цеху, современниках и вдохновителях. Прогуляетесь по городской набережной, увидите Аварский театр, для которого писал Расул, и окинете взглядом так любимые им морские дали.
Вечное творчество
Вы узнаете, как рождался журавлиный клин Расула Гамзатова и почему именно журавлиный. Как так получилось, что образ, который придумал поэт из Дагестана, стал практически олицетворением всех тех, кто не вернулся с войны. Таким понятным, близким и трогательным. Кроме того, поговорим о его переводческой деятельности — ведь благодаря ему сотни тысяч людей могут читать русскую классику на своем родном, аварском языке.
Организационные детали
- Входные билеты в кабинет Расула Гамзатова оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хочу любовь провозгласить страною, Чтоб все там жили в мире и тепле, Чтоб начинался гимн её строкою:
«Любовь всего превыше на земле».
Чтоб гимн прекрасный люди