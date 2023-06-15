Яна проводит ещё 1 экскурсию

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Махачкала Расула Гамзатова

Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Исследуйте Махачкалу через жизнь и творчество Расула Гамзатова. Эта экскурсия - не просто прогулка, а глубокое погружение в культурное наследие города.

Посетите дом, где жил легендарный поэт, узнайте о его творческих встречах и спорах, и ощутите связь времен на набережной, где Гамзатов черпал вдохновение.

Заключительный аккорд тура - кофейня с душевной атмосферой и вкусными блюдами, где каждый предмет напоминает о великом литераторе
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальная культурная программа
  • 🎨 Искусство под открытым небом
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 🌊 Прогулка по набережной
  • 🎭 Театральное наследие Гамзатова

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить экскурсию с мая по сентябрь, когда погода в Махачкале наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться морскими видами и теплым климатом. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть, что погода может быть менее благоприятной для длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Махачкала Расула Гамзатова
Махачкала Расула Гамзатова
Махачкала Расула Гамзатова

Что можно увидеть

  • Рабочий кабинет Расула Гамзатова
  • Дом Расула Гамзатова
  • Аварский театр
  • Городская набережная

Описание экскурсии

Прогулка по следам

Вы заглянете в рабочий кабинет, где все еще царит атмосфера горячих творческих споров и теплота дружеских посиделок. Дойдете до дома, где жил и творил литератор. Дома, из которого он отправился в последний путь, оплаканный всем Дагестаном. Дома, что до сих пор собирает под свой кров детей и внуков поэта. Пройдете по любимой аллее поэта — арт-салону под открытым небом, узнаете о его коллегах по цеху, современниках и вдохновителях. Прогуляетесь по городской набережной, увидите Аварский театр, для которого писал Расул, и окинете взглядом так любимые им морские дали.

Вечное творчество

Вы узнаете, как рождался журавлиный клин Расула Гамзатова и почему именно журавлиный. Как так получилось, что образ, который придумал поэт из Дагестана, стал практически олицетворением всех тех, кто не вернулся с войны. Таким понятным, близким и трогательным. Кроме того, поговорим о его переводческой деятельности — ведь благодаря ему сотни тысяч людей могут читать русскую классику на своем родном, аварском языке.

Организационные детали

  • Входные билеты в кабинет Расула Гамзатова оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Абубакарова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2580 туристов
Всем привет. Меня зовут Яна. Я журналист, переводчик, экскурсовод. Махачкала — мой родной город. И с 2015 года я вожу по нему экскурсии. А ещё у меня прекрасная команда гидов, которая с большим удовольствием покажет вам Дагестан, такой разный, колоритный, порой противоречивый и невероятно приветливый.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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3
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1
Анна
Отзыв хочу словами великого Расула Гамзатова написать:

Хочу любовь провозгласить страною, Чтоб все там жили в мире и тепле, Чтоб начинался гимн её строкою:
«Любовь всего превыше на земле».

Чтоб гимн прекрасный люди
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пели стоя И чтоб взлетала песня к небу, ввысь, Чтоб на гербе страны Любви слились В пожатии одна рука с другою.

Во флаг, который учредит страна, Хочу, чтоб все цвета земли входили, Чтоб радость в них была заключена, Разлука, встреча, сила и бессилье, Хочу, чтоб все людские племена В стране Любви убежище просили.

Отзыв хочу словами великого Расула Гамзатова написать:
Отзыв хочу словами великого Расула Гамзатова написать:
Отзыв хочу словами великого Расула Гамзатова написать:
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Е
В первую очередь, хочется поблагодарить организатора за саму тему экскурсии. Расул Гамзатов - это мудрость, это не отъемлимая часть Дагестана, он помогает понять и увидеть эти места, людей живших и
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живущих ныне. Нашим экскурсоводом была Анжела, человек влюблённый в Махачкалу, Дагестан и его историю. Мы неспешно прошлись по уютным улочкам Махачкалы, связанным с именем Расула Гамзатова и других поэтов и писателей Дагестана. Наш экскурсовод рассказывала и об истории города, интересно и с душой отвечала на все наши вопросы. Анжела завела нас в кабинет Расула Гамзатова в Союзе Писателей Дагестана, где он много лет проработал. Там настоящий музей, много интересных фотографий. После этой экскурсии купила в Махачкале книгу Расула Гамзатова "Мой Дагестан". Замечательная книга! Без всяких сомнений могу порекомендовать эту экскурсию всем кто хочет глубже узнать и полюбить Дагестан.

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О
Хочу выразить большую благодарность Яне за интересную, живую и содержательную экскурсию! Яна - настоящий прфессионал, с ней ни один вопрос не останется без ответа! Благодаря Яне, случилось наше настоящее знакомство
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с Дагестаном и Махачкалой. Яна, по нашей просьбе, составила специальную экскурсию для нас и показала нам не только разные лица самой столицы, но и рассказала много интересного о самом Дагестане. Город и Республика открылись для нас в череде старых улочек, проспектов, парков и площадей, в живых историях о великих людях, чьи жизни переплелись с Махачкалой, в бытовых зарисовках и историях из жизни обычных жителей. Четыре часа за увлекательным рассказом Яны пролетели на одном дыхании. Неважно, приехали ли вы в Махачкалу на один день или задержались в завораживающем Дагестане на бОльший срок, уверена, что Яна сможет вас увлечь своим рассказом, и вы по-настоящему влюбитесь в эти места и захотите вернуться.

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Е
Гид Анжела провела очень тëпдую экскурсию и познакомила с Махачкалой Расула Гамзатова. Ещё раз прониклась творчеством Расула Гамзатова и его философией Колеса жизни. И в Союз писателей сходили, откуда привезла белого журавля-оригами. И приятно поболтали, и походили по центру… Если хочется понять и прочувствовать Дагестан, сделайте это через творчество Расула. Эта экскурсия - она для этого.
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П
Удивительная экскурсия, наполненная стихами Гамзатова и Стальского. Вы увидите утонченный и интеллигентный Дагестан, неторопливо гуляя по улицам и паркам Махачкалы и периодически посмеиваясь над местными шутками.
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Светлана
Очень интересные рассказы о жизни и творчестве поэта, и его семьи. Прекрасный маршрут, по пути много интересного сверх темы. Спасибо!
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