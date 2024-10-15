2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
«Окажемся на площади Ленина, рассмотрим Русский театр, дом купца Мамедова, железную дорогу, бегущую вдоль моря, и другие достопримечательности»
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
«Вы рассмотрите все «визитные карточки» Махачкалы: площадь Ленина, здания администрации и правительства, мечеть имама Шамиля, Русский и Лакский театры, храм князя Владимира»
Завтра в 08:30
19 окт в 08:30
55004 675₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Неожиданная Махачкала
Обычный провинциальный город? Я докажу обратное
Начало: На проспекте Гамзатова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:00
19 окт в 14:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина15 октября 2024Нашим экскурсоводом была Хадижа. Очень увлеченный, знающий, харизматичный человек. Прекрасный экскурсовод, образованный, знающий свой город, свою историю специалист. Мы в
- ТТамара7 октября 2024Спасибо большое Хадиже! Нам очень повезло с экскурсоводом)))
- ЮЮлия13 сентября 2024Шикарная Марианна!! Очень приятная, эрудированная, душевная, влюбленная в свой город! Экскурсия на одном дыхании, очень познавательная! Однозначно респект!
- ННаталья12 сентября 2024Отличная экскурсия по Махачкале! Хадижа интересно и увлекательно рассказала не только про город, но и про традиции, культуру, особенности Дагестана. Однозначно рекомендую.
- ТТатьяна11 августа 2024Хотите познакомиться с городом? - эта экскурсия то что нужно. История города, интересная архитектура, местные достопримечательности. Интересный рассказ. Приятный темп. Марианна прекрасный рассказчик, любит свой город и поэтому весь рассказ носит свой неповторимый окрас гордости своим городом и краем.
- ЕЕлена22 июля 2024Очень понравилась прогулка с Марианной: познавательно, интересно, живо. Прошли старую часть города, многое узнали и обсудили. Очень стало интересно про
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Площадь Ленина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в октябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Площадь Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 4 700 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2024 год по теме «Площадь Ленина», 230 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь