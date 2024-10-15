Площадь Ленина – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Ленина» в Махачкале, цены от 1 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Махачкала известная и неизведанная
Пешая
192 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
«Окажемся на площади Ленина, рассмотрим Русский театр, дом купца Мамедова, железную дорогу, бегущую вдоль моря, и другие достопримечательности»
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
4 700 за всё до 5 чел.
Прогулка по Махачкале
Пешая
скидка
15%
38 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
«Вы рассмотрите все «визитные карточки» Махачкалы: площадь Ленина, здания администрации и правительства, мечеть имама Шамиля, Русский и Лакский театры, храм князя Владимира»
Завтра в 08:30
19 окт в 08:30
55004 675 за всё до 5 чел.
Неожиданная Махачкала
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Неожиданная Махачкала
Обычный провинциальный город? Я докажу обратное
Начало: На проспекте Гамзатова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:00
19 окт в 14:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    15 октября 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Нашим экскурсоводом была Хадижа. Очень увлеченный, знающий, харизматичный человек. Прекрасный экскурсовод, образованный, знающий свой город, свою историю специалист. Мы в
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    полном восторге. Посмотрели на Махачкалу и вообще на Дагестан с другой стороны, узнали очень много из "первоисточников". На экскурсии были исторические факты, местные городские легенды, стихи, исторические фотографии. Рекомендую всем!

  • Т
    Тамара
    7 октября 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Спасибо большое Хадиже! Нам очень повезло с экскурсоводом)))
  • Ю
    Юлия
    13 сентября 2024
    Прогулка по Махачкале
    Шикарная Марианна!! Очень приятная, эрудированная, душевная, влюбленная в свой город! Экскурсия на одном дыхании, очень познавательная! Однозначно респект!
  • Н
    Наталья
    12 сентября 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Отличная экскурсия по Махачкале! Хадижа интересно и увлекательно рассказала не только про город, но и про традиции, культуру, особенности Дагестана. Однозначно рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2024
    Прогулка по Махачкале
    Хотите познакомиться с городом? - эта экскурсия то что нужно. История города, интересная архитектура, местные достопримечательности. Интересный рассказ. Приятный темп. Марианна прекрасный рассказчик, любит свой город и поэтому весь рассказ носит свой неповторимый окрас гордости своим городом и краем.
  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Прогулка по Махачкале
    Очень понравилась прогулка с Марианной: познавательно, интересно, живо. Прошли старую часть города, многое узнали и обсудили. Очень стало интересно про
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    дагестанских поэтов: и если имя Рамсула Гамзатова у всех на слуху, то про Фазу Алиеву я услышала впервые. Очень захотелось почитать. Гамзатова, кстати, я почти сразу пошла купила книгу в магазине, который посоветовала Марианна. Немного не хватило времени, хотелось ещё слушать, спрашивать, узнать какие-то рекомендации - 2 часа пролетели вообще незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Площадь Ленина»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Язык Тролля
  9. Каменная чаша
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в октябре 2024
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