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дагестанских поэтов: и если имя Рамсула Гамзатова у всех на слуху, то про Фазу Алиеву я услышала впервые. Очень захотелось почитать. Гамзатова, кстати, я почти сразу пошла купила книгу в магазине, который посоветовала Марианна. Немного не хватило времени, хотелось ещё слушать, спрашивать, узнать какие-то рекомендации - 2 часа пролетели вообще незаметно