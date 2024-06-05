Дом-музей Расула Гамзатова – экскурсии в Махачкале

Найдено 9 экскурсий в категории «Дом-музей Расула Гамзатова» в Махачкале, цены от 3 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
«Погуляете по старинным улицам Буйнакского и Агабабова, оцените первую высотку в городе и знаковые памятники: поэтам Рамсулу Гамзатову, Сулейману Стальскому и Гамзату Цадасе»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за всё до 5 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
38 отзывов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
«Также посетим родовой дом известного поэта Расула Гамзатова, где вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
27 отзывов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Если хватит времени и сил, можем заехать на высокогорное озеро Мочох и к дому-музею всемирно известных поэтов: Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
51 отзыв
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
«Вы побываете на родине Расула Гамзатова и Фазу Алиевой»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
«Село Цада — место, где родился великий поэт Расул Гамзатов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300 за всё до 4 чел.
Махачкала Расула Гамзатова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Поэтический Махачкала: Следами Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
«Вы узнаете, как рождался журавлиный клин Расула Гамзатова и почему именно журавлиный»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Дом-музей Расула Гамзатова — музейный гид проведет для вас экскурсию, расскажет об устройстве местного жилища сакли и о жизни знаменитого советского поэта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Хунзах - родина великих поэтов Расула Гамзатова и Фазу Алиевой
Индивидуальная
10 часов
Хунзах - родина великих поэтов Расула Гамзатова и Фазу Алиевой
Начало: По договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Гунибский район: по тропам императора Александра II
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Гунибский район: по тропам императора Александра II
Побывать в сердце Дагестана, увидеть подземный водопад и отдохнуть на Царской поляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
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    будет машина. Ехали на минивене тойота, с кондиционером. Гид Абдула рассказывал интересно, не торопил нас на локациях. В общем, все прошло замечательно, и действительно душевно! Однозначно рекомендую данный маршрут и данного туроператора!

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
    Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
  • А
    Алёна
    26 мая 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️ p.s. советую хорошенько проголодаться перед экскурсией, т. к. обед состоит из 6 блюд и каждое однозначно стоит вашего внимания!
    Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Начитавшись отзывов о « Душевном Дагестане», очень хотела чтобы именно Заира была с нами, и это случилось! Заира простая, душевная
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    молодая женщина, и очень красивая. Приятные мелочи, которые не мелочи - пикник у дороги, простые истории о быте Дагестана. Вообщем поездка была приятной и не принуждённой. Хунзахское плато - красота которого не передаётся никакими фотоснимками. Вернулись из поездки пропитанными ароматами трав. Название «Душевное путешествие» оправдало своё название.

  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
    Хочется выразить слова благодарности за увлекательное и интересное путешествие в Хунзах и Матлас нашему гиду Шамилю. Своей харизмой и знанием
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    истории он покорил нас. Встреча и знакомство с ним превзошли наши ожидания - Шамиль оказался не только умным, интересным гидом, но и остроумным, весёлым собеседником. Мы провели насыщенный день, благодаря Вам получили огромнейшее количество информации, было очень интересно и познавательно. Хочется пожелать Шамилю успехов и дарить людям положительные эмоции. Только человек настолько влюбленный в свой край может быть таким потрясающим рассказчиком! Шамиль, спасибо за фантастический легкий увлекательный и комфортный день! Вы открыли для нас этот волшебный горный край с ущельями, водопадами и озерами. С Вами очень интересно, душевно и тепло!

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Прогулка по Махачкале
    Мы довольны экскурсией и временем, проведенным с Марианной. Приятно слушать человека, любящего свой город.
  • A
    Anastasia
    21 мая 2024
    Прогулка по Махачкале
    Отлично погуляли с Хадижей. Очень много информации, прекрасный маршрут. Очень хочется вернуться снова! Всем советую.
  • R
    Ruslan
    17 мая 2024
    Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
    Отлично организованная экскурсия. Красивые места. Шамиль очень комфортно водит авто. При этом экскурсия не перегружена излишней информацией с кучей дат, которые как правило, забываются мгновенно. Очень отзывчиво и деликатно реагирует на просьбы туристов.
  • И
    Илья
    13 мая 2024
    «В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
    Прекрасная индивидуальная экскурсия по незабываемым красотам горного Дагестана! Магомедсайгид сформировал по нашей просьбе двухдневный вариант поездки, уточнив предварительно наши предпочтения,
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    расширил маршрут и согласовал место и время начала и окончания с нашими планами. Всё было четко и удобно организовано, включая комфортные квартиры для ночевки на маршруте и комфортабельные минивены для поездки, идеально подходящие под нашу компанию. Внимательные и прекрасно ориентирующиеся в маршруте гиды-водители, старающиеся максимально учесть возникающие пожелания, при этом успеть показать все запланированные места и по желанию сделать внеплановые остановки на фотосессии. Вкуснейший и невероятно душевный обед у мамы, со множеством национальных блюд на любой вкус, приготовленных из местных продуктов в домашних условиях. Единственное, о чем приходится жалеть - двух дней оказалось крайне мало для такого насыщенного маршрута, хотелось везде задержаться и подольше насладиться невероятной природой горного Дагестана. Отдельная удача - поездка именно на майские праздники: самый зеленый сезон с красивейшими пейзажами и бонусной внеплановой фотосессией в цветущем маковом поле по дороге. Спасибо, планируем приехать ещё!

    Прекрасная индивидуальная экскурсия по незабываемым красотам горного Дагестана! Магомедсайгид сформировал по нашей просьбе двухдневный вариант поездки
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Прогулка по Махачкале
    Экскурсию проводила Хадижа. Она невероятная!!! Образованная, тактичная, заботливая, активная, прекрасно владеющая материалом, а главное - человек с огромной душой, которая просто
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    растворит вас в колорите, истории и духе города. После ее экскурсии невозможно не влюбиться в город. Все факты с иллюстрациями, Хадиджа может ответить на любой вопрос, и не только по Махачкале, но и по всему Дагестану. Наша семья вместе с детьми в восторге! Все показала, объяснила, рассказала, отвела поесть шашлыков (это была моя большая просьба, потому что за неделю не получилось их поесть). Теперь Махачкала запомнится нам и через таких потрясающих людей!! Спасибо Обязательно вернёмся на другие экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дом-музей Расула Гамзатова»

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  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
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