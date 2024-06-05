1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
«Погуляете по старинным улицам Буйнакского и Агабабова, оцените первую высотку в городе и знаковые памятники: поэтам Рамсулу Гамзатову, Сулейману Стальскому и Гамзату Цадасе»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
«Также посетим родовой дом известного поэта Расула Гамзатова, где вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «В горах моё сердце»: сердце Дагестана
Погрузитесь в уникальный мир дагестанских гор, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Если хватит времени и сил, можем заехать на высокогорное озеро Мочох и к дому-музею всемирно известных поэтов: Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
«Вы побываете на родине Расула Гамзатова и Фазу Алиевой»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
«Село Цада — место, где родился великий поэт Расул Гамзатов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поэтический Махачкала: Следами Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
«Вы узнаете, как рождался журавлиный клин Расула Гамзатова и почему именно журавлиный»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
«Дом-музей Расула Гамзатова — музейный гид проведет для вас экскурсию, расскажет об устройстве местного жилища сакли и о жизни знаменитого советского поэта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Хунзах - родина великих поэтов Расула Гамзатова и Фазу Алиевой
Начало: По договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гунибский район: по тропам императора Александра II
Побывать в сердце Дагестана, увидеть подземный водопад и отдохнуть на Царской поляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Изначально понравилась организация - Заира написала где, что и как заблаговременно, предупредила кто будет нашим гидом, какая
- ООльга4 июня 2024Все очень понравилось, невероятной красоты маршрут. Магомед отлично расположил к себе и было всё очень легко. Путешествовали с 3 детьми (10-12-13 лет) все было супер! Рекомендуем
- ААлёна26 мая 2024Экскурсия прошла замечательно! Начиная от интересных рассказов экскурсовода, заканчивая невероятными видами и вкусной местной кухней ♥️ p.s. советую хорошенько проголодаться перед экскурсией, т. к. обед состоит из 6 блюд и каждое однозначно стоит вашего внимания!
- ТТатьяна23 мая 2024Начитавшись отзывов о « Душевном Дагестане», очень хотела чтобы именно Заира была с нами, и это случилось! Заира простая, душевная
- ННаталья23 мая 2024Хочется выразить слова благодарности за увлекательное и интересное путешествие в Хунзах и Матлас нашему гиду Шамилю. Своей харизмой и знанием
- ИИрина21 мая 2024Мы довольны экскурсией и временем, проведенным с Марианной. Приятно слушать человека, любящего свой город.
- AAnastasia21 мая 2024Отлично погуляли с Хадижей. Очень много информации, прекрасный маршрут. Очень хочется вернуться снова! Всем советую.
- RRuslan17 мая 2024Отлично организованная экскурсия. Красивые места. Шамиль очень комфортно водит авто. При этом экскурсия не перегружена излишней информацией с кучей дат, которые как правило, забываются мгновенно. Очень отзывчиво и деликатно реагирует на просьбы туристов.
- ИИлья13 мая 2024Прекрасная индивидуальная экскурсия по незабываемым красотам горного Дагестана! Магомедсайгид сформировал по нашей просьбе двухдневный вариант поездки, уточнив предварительно наши предпочтения,
- ЕЕкатерина11 мая 2024Экскурсию проводила Хадижа. Она невероятная!!! Образованная, тактичная, заботливая, активная, прекрасно владеющая материалом, а главное - человек с огромной душой, которая просто
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дом-музей Расула Гамзатова»
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