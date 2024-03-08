Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Групповой тур в Махачкале

Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч

Собираем молодых и активных и отправляемся в горы в Дагестан! Если тебе от 18 до 40 лет — смело подавай заявку и бери с собой лучших друзей. Будем жить среди вершин и каждый день путешествовать по лучшим локациям региона.

Прокатимся на катере в Сулакском каньоне, восхитимся бескрайними песками на бархане, поднимемся на красную гору Маяк и почувствуем себя горцами верхом на лошадях.

Посетим экстрим-парк и бирюзовые водохранилища, заедем в гости к местным жителям на традиционный обед и попробуем блюда национальной кухни. Узнаем, что такое урбеч, как и где его производят.
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Ближайшие даты:
8
мар
19
апр
17
мая
31
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять наличные деньги, удобную обувь и одежду.

Средний возраст наших туристов — 20-40 лет. Участие без детей.

Программа тура по дням

1 день

Тёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского плато

Встречаемся в 7:45 в Махачкале по адресу — ул. Ирчи Казака 2. Выезжаем в 8:00. Рекомендуем прилететь заранее.

Сегодня отправимся на Гунибское плато — к его самой крайней точке на гору Маяк. Совершим небольшой пеший поход налегке, который под силу каждому. Поэтому в первый день для вашего комфорта рекомендуем надеть удобную обувь и спортивную одежду. Если позволит погода, увидим Главный Кавказский хребет и великолепные просторы. Продолжим активную программу в природном парке «Верхний Гуниб». Затем заедем в гости к горцам на традиционный обед.

Отдохнув, прогуляемся по селению, дойдём до памятника «Белые журавли», посмотрим на долину с высоты. Увидим Гунибскую ГЭС. Ближе к вечеру заселимся в гостевой дом, где нас уже будет ждать домашний дагестанский ужин. Познакомимся, пообщаемся с новыми друзьями и поиграем в настольные игры.

Тёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского платоТёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского платоТёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского платоТёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского платоТёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского плато
2 день

Хунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбеча

Проснёмся среди гор, сытно позавтракаем и отправимся в Хунзах. По дороге посетим «Каменную чашу», Матласский каньон с водопадами и прогуляемся в теснине. Почувствуем себя горцами верхом на лошадях среди вершин на Хунзахском плато. Полные впечатлений, заедем на обед в кафе.

Во второй половине дня насладимся видами Цолотлинского каньона, водопадов Тобот и Итлятляр. Увидим, как производят знаменитое дагестанское лакомство — урбеч. Посетим Ирганайское водохранилище и остановимся на ночь в отеле в Буйнакске. На ужин зайдём в кафе.

Хунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбечаХунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбечаХунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбечаХунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбечаХунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбечаХунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбечаХунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбеча
3 день

Сулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан Сарыкум

После завтрака выезжаем на Сулакский каньон. По дороге остановимся у Чиркейского водохранилища и полюбуемся панорамой с высоты на бирюзовую воду. Заглянем в пещеру «Нохъо», в экстрим-парк, пообедаем и отправимся ловить брызги восторга на катере. Прокатимся в каньоне и доедем до бархана Сарыкум. Здесь поднимемся на смотровую площадку и сделаем эффектные фотографии с бесконечными песчаными просторами.

Вернёмся в Махачкалу к 19:00. Вылет лучше планировать не ранее 22:00.

Сулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан Сарыкум

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, сбор в 7:45, выезд в 8:00
Завершение: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, в 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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