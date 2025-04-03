В путешествии вы посетите страну башен и отвесных скал — именно так называют аул Гоор с его головокружительными панорамами гор и долин.
А также увидите самый древний христианский храм в Дагестане, сделаете яркие снимки на «норвежской» скале и полюбуетесь Ирганайским водохранилищем.
А также увидите самый древний христианский храм в Дагестане, сделаете яркие снимки на «норвежской» скале и полюбуетесь Ирганайским водохранилищем.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Самый длинный в России автодорожный тоннель — Гимринский.
- Гимринская башня, традиционное оборонительное сооружение 19 века.
- Ирганайское водохранилище — бирюзовый водоём с ГЭС.
- Башни и руины домов Гоора — аварского аула, хранящего дух средневекового Дагестана.
- Язык Тролля — смотровая площадка с фантастическими видами на горы.
- Датунский храм 10–11 вв.
древнейшая христианская обитель в Дагестане.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на минивэне или микроавтобусе и обед из блюд национальной кухни.
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заира — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 794 туристов
Всем привет! Я представлю небольшую команду дагестанских гидов, влюблённых в свой край. Наша земля — это «скрижали чудес», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. Это богатая древняя история,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Недавно организовала экскурсию для родителей "Непреступный Гоор, Язык Троля и Храм Датуна", и это было поистине незабываемо! С первых минут они почувствовал атмосферу загадки и приключений. Гид оказался настоящим знатоком
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Мне очень понравилось всё!!!
Организация отличная))
Экскурсовод Мадина - молодчина, отвезла-привезла, все рассказала, показала, и много фоточек/видео сделала.
Красота в горах нереальная😍 Огромное спасибо🤗
Организация отличная))
Экскурсовод Мадина - молодчина, отвезла-привезла, все рассказала, показала, и много фоточек/видео сделала.
Красота в горах нереальная😍 Огромное спасибо🤗
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Я не устану в каждом отзыве писать про совершенный рандом с кем и как вы поедете, но чаще наверное все таки везет. Из всех моих поездок по Дагестану, именно этот
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О
Заира организовала нашей компании на 15 человек однодневный тур. Это было великолепно. Благодаря нашему гиду Ибрагиму мы полностью погрузились в этот прекрасный мир под названием Дагестан 👍👌. У нас остались неизгладимые эмоции 🤗. Спасибо большое!
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