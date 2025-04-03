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Неприступный Гоор, Язык Тролля и храм Датуна

Побывать в ярких локациях горного Дагестана и ощутить его самобытную атмосферу
В путешествии вы посетите страну башен и отвесных скал — именно так называют аул Гоор с его головокружительными панорамами гор и долин.

А также увидите самый древний христианский храм в Дагестане, сделаете яркие снимки на «норвежской» скале и полюбуетесь Ирганайским водохранилищем.
5
4 отзыва
Неприступный Гоор, Язык Тролля и храм Датуна
Неприступный Гоор, Язык Тролля и храм Датуна
Неприступный Гоор, Язык Тролля и храм Датуна

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Самый длинный в России автодорожный тоннель — Гимринский.
  • Гимринская башня, традиционное оборонительное сооружение 19 века.
  • Ирганайское водохранилище — бирюзовый водоём с ГЭС.
  • Башни и руины домов Гоора — аварского аула, хранящего дух средневекового Дагестана.
  • Язык Тролля — смотровая площадка с фантастическими видами на горы.
  • Датунский храм 10–11 вв.
древнейшая христианская обитель в Дагестане.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на минивэне или микроавтобусе и обед из блюд национальной кухни.
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды.

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заира
Заира — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 794 туристов
Всем привет! Я представлю небольшую команду дагестанских гидов, влюблённых в свой край. Наша земля — это «скрижали чудес», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. Это богатая древняя история,
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колоритная гастрономия и душевные люди. Мы постараемся оставить у вас самые тёплые воспоминания и впечатления от посещения нашего родного гостеприимного края. И после встречи будем ждать вашего возвращения — ведь Дагестан будет звать вас, оставивших здесь частичку своего сердца.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Кристина
Недавно организовала экскурсию для родителей "Непреступный Гоор, Язык Троля и Храм Датуна", и это было поистине незабываемо! С первых минут они почувствовал атмосферу загадки и приключений. Гид оказался настоящим знатоком
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региона, он умело сочетал мифы и факты, погружая нас в историю этих удивительных мест.

Непреступный Гоор поразил их своей величественной красотой и неприступными скалами. Они узнали о многих легендах и тайнах, связанных с этим местом, и каждая история добавляла особый шарм. Язык Троля, с его необычной формой и захватывающими видами, оставил яркие впечатления. Родители сделали множество фотографий🥰чтобы запечатлеть эти моменты.

Храм Датуна стал кульминацией экскурсии. Его архитектура и атмосфера умиротворения поразил. Родители смогли погрузиться в духовную часть этого места и насладиться тишиной и спокойствием.

В целом, экскурсия была отлично организована, и я рекомендую её всем, кто хочет узнать больше о культуре и истории региона. Это был день, полный удивительных впечатлений и новых знаний❤️

Недавно организовала экскурсию для родителей "Непреступный Гоор, Язык Троля и Храм Датуна", и это было поистине
Недавно организовала экскурсию для родителей "Непреступный Гоор, Язык Троля и Храм Датуна", и это было поистине
Недавно организовала экскурсию для родителей "Непреступный Гоор, Язык Троля и Храм Датуна", и это было поистине
Недавно организовала экскурсию для родителей "Непреступный Гоор, Язык Троля и Храм Датуна", и это было поистине
Недавно организовала экскурсию для родителей "Непреступный Гоор, Язык Троля и Храм Датуна", и это было поистине
Недавно организовала экскурсию для родителей "Непреступный Гоор, Язык Троля и Храм Датуна", и это было поистине
Недавно организовала экскурсию для родителей "Непреступный Гоор, Язык Троля и Храм Датуна", и это было поистине
Недавно организовала экскурсию для родителей "Непреступный Гоор, Язык Троля и Храм Датуна", и это было поистине
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Наталья
Мне очень понравилось всё!!!
Организация отличная))
Экскурсовод Мадина - молодчина, отвезла-привезла, все рассказала, показала, и много фоточек/видео сделала.
Красота в горах нереальная😍 Огромное спасибо🤗
Мне очень понравилось всё!!!
Мне очень понравилось всё!!!
Мне очень понравилось всё!!!
Мне очень понравилось всё!!!
Мне очень понравилось всё!!!
Мне очень понравилось всё!!!
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Михаил
Я не устану в каждом отзыве писать про совершенный рандом с кем и как вы поедете, но чаще наверное все таки везет. Из всех моих поездок по Дагестану, именно этот
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маршрут и именно с гидом-водителем Арсланом мне понравился больше всего! Маршрут красивый, локации потрясающие, особенно Гоор и подьем туда на уазиках - очень яркие впечатления и красивые виды! Но это конкретно мой случай, тут ОЧЕНЬ многое, да почти все, зависит от водителя, и если вас повезет не Арслан то и отзыв мой будет не особенно вам полезен. Но мне очень понравилось! Спасибо! Я влюбился в Дагестан 🥰

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О
Заира организовала нашей компании на 15 человек однодневный тур. Это было великолепно. Благодаря нашему гиду Ибрагиму мы полностью погрузились в этот прекрасный мир под названием Дагестан 👍👌. У нас остались неизгладимые эмоции 🤗. Спасибо большое!
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