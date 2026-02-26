Мои заказы

Из Махачкалы - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна

Увидеть древние крепости и аулы-призраки и подняться на знаменитые скальные выступы в горах
Мы отправимся в Шамильский район к легендарным селениям, которые веками служили неприступными крепостями.

Вы увидите знаменитый Язык Тролля, пройдёте по заброшенным улочкам старых аулов, заглянете в прошлое горцев и увидите памятник раннего христианства. Мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.
Описание экскурсии

7:30 — выезд из Махачкалы и переезд в Шамильский район. По договорённости заедем за участниками в Избербаш.
По пути вы услышите о Дагестане, его народах, традициях и сложной истории горных обществ

9:00 — Гимринский тоннель

Мы будем проезжать Гимринский тоннель — важный инженерный объект, соединяющий два района города, и являющийся самым длинным тоннелем в России. Его протяжённость составляет более 5 км, что делает его уникальным сооружением в транспортной инфраструктуре страны

9:40 — Ирганайское водохранилище

Сделаем остановку на крупном искусственном озере на реке Аварское Койсу, созданное для гидроэнергетики и регулирования стока воды

10:00–11:00 — прогулка по аулам Кахиб и Гоор

  • Вы побываете в старом и новом Кахибе, а также в древнем Гооре — месте, где сохранились оборонительные башни, жилые дома и хозяйственные постройки
  • Мы расскажем, как строились эти селения, кто здесь жил и почему аулы считались неприступными
  • Остановимся на краю ущелья, чтобы увидеть горные хребты

11:00–12:30 — посещение Языка Тролля и Языка Шайтана

  • Вы увидите природный каменный выступ, который как балкон, нависает над пропастью. Его форма и расположение создают ощущение полёта над горами и делают это место одной из самых впечатляющих фотолокаций Дагестана
  • Мы подойдём и к менее известному, но не менее выразительному скальному выступу, который называют Язык Шайтана

13:00–14:00 — обед в Кахибе в окружении горных пейзажей

14:20–15:00 — посещение храма в селе Датуна

  • Вы увидите самый древний христианский храм на территории Дагестана
  • Познакомитесь с его историей, особенностями архитектуры и ролью христианства на Кавказе в Средневековье

15:00–16:00 — свободное время. Храм расположен в живописном ущелье, где вы прогуляетесь, пофотографируетесь и отдохнёте в тишине

20:00 — обратный путь в Махачкалу. В высокий сезон из-за загруженности трассы дорога может занять около 4 часов. Сделаем остановки у Гоцатлинского водохранилища и на смотровых площадках для фото.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников. По запросу установим детские кресла
  • Дополнительно оплачивается обед — 700 ₽ за чел. (можно разделить на двоих, т. к. порции очень щедрые), а также джиппинг в Гоор и Кахиб — ~450 ₽ за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3200 ₽
Дети до 10 лет3000 ₽
Пенсионеры3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ирчи Казака
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Махачкале
Провела экскурсии для 21 туриста
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то я и моя большая команда, создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

