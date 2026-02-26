Вы увидите знаменитый Язык Тролля, пройдёте по заброшенным улочкам старых аулов, заглянете в прошлое горцев и увидите памятник раннего христианства. Мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.
Описание экскурсии
7:30 — выезд из Махачкалы и переезд в Шамильский район. По договорённости заедем за участниками в Избербаш.
По пути вы услышите о Дагестане, его народах, традициях и сложной истории горных обществ
9:00 — Гимринский тоннель
Мы будем проезжать Гимринский тоннель — важный инженерный объект, соединяющий два района города, и являющийся самым длинным тоннелем в России. Его протяжённость составляет более 5 км, что делает его уникальным сооружением в транспортной инфраструктуре страны
9:40 — Ирганайское водохранилище
Сделаем остановку на крупном искусственном озере на реке Аварское Койсу, созданное для гидроэнергетики и регулирования стока воды
10:00–11:00 — прогулка по аулам Кахиб и Гоор
- Вы побываете в старом и новом Кахибе, а также в древнем Гооре — месте, где сохранились оборонительные башни, жилые дома и хозяйственные постройки
- Мы расскажем, как строились эти селения, кто здесь жил и почему аулы считались неприступными
- Остановимся на краю ущелья, чтобы увидеть горные хребты
11:00–12:30 — посещение Языка Тролля и Языка Шайтана
- Вы увидите природный каменный выступ, который как балкон, нависает над пропастью. Его форма и расположение создают ощущение полёта над горами и делают это место одной из самых впечатляющих фотолокаций Дагестана
- Мы подойдём и к менее известному, но не менее выразительному скальному выступу, который называют Язык Шайтана
13:00–14:00 — обед в Кахибе в окружении горных пейзажей
14:20–15:00 — посещение храма в селе Датуна
- Вы увидите самый древний христианский храм на территории Дагестана
- Познакомитесь с его историей, особенностями архитектуры и ролью христианства на Кавказе в Средневековье
15:00–16:00 — свободное время. Храм расположен в живописном ущелье, где вы прогуляетесь, пофотографируетесь и отдохнёте в тишине
20:00 — обратный путь в Махачкалу. В высокий сезон из-за загруженности трассы дорога может занять около 4 часов. Сделаем остановки у Гоцатлинского водохранилища и на смотровых площадках для фото.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников. По запросу установим детские кресла
- Дополнительно оплачивается обед — 700 ₽ за чел. (можно разделить на двоих, т. к. порции очень щедрые), а также джиппинг в Гоор и Кахиб — ~450 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3200 ₽
|Дети до 10 лет
|3000 ₽
|Пенсионеры
|3100 ₽