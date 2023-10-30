Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Вы посетите Сарыкумский бархан, Сулакский каньон, а также Чиркейское и Ирганайское водохранилище, полюбуетесь водопадами и пройдётесь по улицам заброшенного аула Гамсутль, насладитесь видами с «Языка тролля». Желающие смогут разбавить экскурсионную программу активностями: покататься на катере или зиплайне.
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Описание
Организационные детали
Желательно прибыть в Махачкалу за день до начала тура. Тур начинается в понедельник 08:30-09:00. Окончание тура — пятница, 18:30. Рекомендуем приобретать билеты на обратный рейс после 20:30.
Программа может меняться в зависимости от погодных условий по решению организатора тура.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилища
Встречаемся в Махачкале и начинаем наше путешествие по красотам Дагестана. Первым делом отправимся к бархану Сарыкум, его высота составляет около 262 метров. Здесь снимали знаменитый фильм «Белое солнце пустыни».
После этого доберёмся до Сулакского каньона, глубина которого на 300 метров превышает глубину Гранд-Каньона. Перед вами откроются потрясающие пейзажи. Затем пообедаем на форелевом хозяйстве и проследуем к Чиркейскому водохранилищу. Желающие смогут прокатиться на катере по его лазурным водам. Далее поедем к Ирганайскому водохранилищу, чтобы встретить закат. Наш путь пройдёт через Гимринский автодорожный тоннель, самый длинный в России.
Вечером заселимся в гостевой дом в посёлке Гуниб и поужинаем вместе с хозяйкой.
Гуниб, водопад Тобот и Матлас
Встретим рассвет за чашечкой кофе или чая и после завтрака пойдём осматривать Гунибскую крепость, с высоты которой открываются невероятные виды. Заглянем в музей Гуниба и познакомимся поближе с культурой аварцев. Вы даже сможете примерить национальные костюмы.
Пообедаем в гостевом доме: попробуем дагестанский хинкал, чуду, курзе, плов и, конечно, абрикосовую кашу с урбечем. Подкрепившись, посетим Тобот и ещё несколько водопадов, под одним из которых можно прогуляться. Добавим немного экстрима, побывав на Матласском плато. За дополнительную плату самым отважным предлагаем прокатиться на зиплайне.
Завершим день небольшой экскурсией на производстве урбеча.
Карадахская теснина и «Язык тролля»
Сегодня в первую очередь отправимся к Карадахской теснине — уникальному ущелью, пробитому водами реки Квартах. По пути к этой достопримечательности сделаем остановку на пикник среди гор: полюбуемся пейзажами и насладимся свежесваренным кофе.
После прогулки среди скал ущелья пообедаем в гостевом доме, а затем направимся в Гоор. Именно здесь расположился легендарный «Язык тролля». Локация невозможно живописная, поэтому вооружаемся камерами!
Вечером желающие могут покататься на сапах.
Чохские террасы, аул Гамсутль и Салтинский водопад
Позавтракав, выезжаем к Чохским террасам. Ландшафт склонов Чоха поражает своей красотой. Достопримечательность является результатом выравнивания гористой местности для удобства земледелия.
Далее переместимся в заброшенный аул Гамсутль, расположенный на высоте 1500 метров. Жители покинули свои дома в 1985 году, теперь здесь гуляет только ветер. После обеда посетим единственный подземный водопад в России — Салтинский. До него придётся добираться вброд через реку (мы снабдим вас сапогами).
Вечером едем к «точке Айвазовского». Полюбуемся закатом и устроим пикник. Здесь знаменитый художник написал свою картину «Аул Гуниб в Дагестане».
Дербент: крепость Нарын-Кала и «Каспийский монстр»
Последний день тура проведём в Дербенте. По приезде отправимся изучать достопримечательности города: увидим ханские бани, руины ханского дворца и узнаем историю крепости Нарын-Кала.
После обеда в кафе осмотрим «Каспийского монстра» или экраноплан «Лунь» — уникальный образец советской ударной техники. Погуляем вдоль Каспийского моря, а затем проводим вас до местного аэропорта или до Махачкалы. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, 08:30-09:00Завершение: Махачкала, 18:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.