Встречаемся в Махачкале и начинаем наше путешествие по красотам Дагестана. Первым делом отправимся к бархану Сарыкум, его высота составляет около 262 метров. Здесь снимали знаменитый фильм «Белое солнце пустыни».

После этого доберёмся до Сулакского каньона, глубина которого на 300 метров превышает глубину Гранд-Каньона. Перед вами откроются потрясающие пейзажи. Затем пообедаем на форелевом хозяйстве и проследуем к Чиркейскому водохранилищу. Желающие смогут прокатиться на катере по его лазурным водам. Далее поедем к Ирганайскому водохранилищу, чтобы встретить закат. Наш путь пройдёт через Гимринский автодорожный тоннель, самый длинный в России.

Вечером заселимся в гостевой дом в посёлке Гуниб и поужинаем вместе с хозяйкой.