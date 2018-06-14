Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, можем встретить в аэропорту. Время - по договорённости
Завершение: Махачкала (отвезём в любое удобное вам место)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулла — ваш гид в Махачкале
Приветствую всех! Меня зовут Абдулла, я родился и вырос в Дагестане, в поселке Дубки. Провожу экскурсии и туры по всей республике. Моя задача — показать красоту природы нашего горного края и познакомить с его культурным многообразием. Увлекаюсь скалолазанием, стрельбой из лука и радую гостей ароматным кофе на природе. Гостеприимство, тепло и внимание — «три кита» всех путешествий со мной. До встречи в Дагестане!