Автотур по топовым местам Дагестана

Исследовать горные селения, сравнить две ГЭС и промчать на катере по реке Сулак

Наш тур — это возможность побывать в знаменитых локациях «Страны гор» в небольшой и тёплой компании. Вы осмотрите Сулакский каньон сверху и с воды, побродите по древним аулам — Гамсутлю, Чоху и Гунибу. Полюбуетесь падением мощных струй Тобота и ощутите умиротворение у высокогорного озера Мочох.

Мы побродим по узким проходам Салтинской теснины и «Каменной чаши», оказавшись в окружении скал, уходящих в небо и кое-где покрытых ковром из мха.

А вкуснейшая местная кухня и радушие жителей дополнят ваши приятные впечатления от поездки по республике.
Автотур по топовым местам Дагестана
Автотур по топовым местам Дагестана
Автотур по топовым местам Дагестана
Автотур по топовым местам Дагестана
Автотур по топовым местам Дагестана
Автотур по топовым местам Дагестана
Автотур по топовым местам Дагестана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, можем встретить в аэропорту. Время - по договорённости
Завершение: Махачкала (отвезём в любое удобное вам место)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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