Наш тур — это возможность побывать в знаменитых локациях «Страны гор» в небольшой и тёплой компании. Вы осмотрите Сулакский каньон сверху и с воды, побродите по древним аулам — Гамсутлю, Чоху и Гунибу. Полюбуетесь падением мощных струй Тобота и ощутите умиротворение у высокогорного озера Мочох.



Мы побродим по узким проходам Салтинской теснины и «Каменной чаши», оказавшись в окружении скал, уходящих в небо и кое-где покрытых ковром из мха.



А вкуснейшая местная кухня и радушие жителей дополнят ваши приятные впечатления от поездки по республике.