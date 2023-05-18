Наша экскурсия приглашает вас отправиться в незабываемое приключение, взглянуть на мир глазами исследователя и ощутить магию местных достопримечательностей. Эта прогулка, подарит вам незабываемые впечатления, оставив след в вашем сердце и памяти.
Ближайшие даты:
18
мая
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19
мая
мая
20
мая
мая
21
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22
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Что вас ожидает:
- Крепость Нарын Кала «Цитадель»
- Водопад Хучни
- Крепость 7 братьев
- Экраноплан «Лунь»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Таинственная крепость, водопад и таинственная крепость.
- В первую очередь, наш маршрут приведет нас к могущественной Крепости Нарын-Кала. Это величественное сооружение, окруженное легендами и загадками, раскроет перед вами свои тайны и предложит потрясающий вид на окружающие ландшафты. Затем наш путь приведет нас к Водопаду Хучни, который является настоящим природным чудом. Вы будете свидетелями падающей воды, создающей волшебные вихри и создающей атмосферу волшебства и блаженства. Следующая остановка — Крепость 7 братьев. Здесь вы окунетесь в историческую обстановку и сможете представить себя во времена древних воинов, героических сражений и непоколебимой силы крепостных стен.
- И наконец, в завершение нашей экскурсии, мы отправимся на Экраноплан «Лунь» — уникальное средство передвижения, способное перемещаться как по земле, так и по воде. Вы будете испытывать непередаваемые ощущения, когда ветер будет обдувать вас, а экраноплан легко скользить по поверхности воды. На протяжении всего путешествия вас будет сопровождать опытный гид, который поделится с вами интересными фактами и историями, чтобы сделать ваше путешествие еще более захватывающим.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер «комфортный»
- Услуги гида
- Организация
- Что не входит
- Дополнительные расходы
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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