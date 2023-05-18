По следам древних крепостей и волшебных водопадов

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Наша экскурсия приглашает вас отправиться в незабываемое приключение, взглянуть на мир глазами исследователя и ощутить магию местных достопримечательностей. Эта прогулка, подарит вам незабываемые впечатления, оставив след в вашем сердце и памяти.
По следам древних крепостей и волшебных водопадов
По следам древних крепостей и волшебных водопадов
По следам древних крепостей и волшебных водопадов
По следам древних крепостей и волшебных водопадов
По следам древних крепостей и волшебных водопадов
По следам древних крепостей и волшебных водопадов
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
мая
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Крепость Нарын Кала «Цитадель»
  • Водопад Хучни
  • Крепость 7 братьев
  • Экраноплан «Лунь»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Таинственная крепость, водопад и таинственная крепость.
  • В первую очередь, наш маршрут приведет нас к могущественной Крепости Нарын-Кала. Это величественное сооружение, окруженное легендами и загадками, раскроет перед вами свои тайны и предложит потрясающий вид на окружающие ландшафты. Затем наш путь приведет нас к Водопаду Хучни, который является настоящим природным чудом. Вы будете свидетелями падающей воды, создающей волшебные вихри и создающей атмосферу волшебства и блаженства. Следующая остановка — Крепость 7 братьев. Здесь вы окунетесь в историческую обстановку и сможете представить себя во времена древних воинов, героических сражений и непоколебимой силы крепостных стен.
  • И наконец, в завершение нашей экскурсии, мы отправимся на Экраноплан «Лунь» — уникальное средство передвижения, способное перемещаться как по земле, так и по воде. Вы будете испытывать непередаваемые ощущения, когда ветер будет обдувать вас, а экраноплан легко скользить по поверхности воды. На протяжении всего путешествия вас будет сопровождать опытный гид, который поделится с вами интересными фактами и историями, чтобы сделать ваше путешествие еще более захватывающим.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер «комфортный»
  • Услуги гида
  • Организация
Что не входит
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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