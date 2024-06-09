Душевная экскурсия по лучшим достопримечательностям Хунзахского района, включающая в себя мастер-класс по приготовлению чуду от местной жительницы, где мы также отведаем несколько видов блюд. Подойдет как взрослым, так и для детей.

Описание мастер-класса

Путешественники узнают историю Хунзахского района. Увидят самые красивые локации. А также традиции, обычаи и всю гастрономию кулинарных предпочтений. Что вас ожидает:Гимрынская башня Проникнемся военными событиями царских времён. Хунзахского плато: два водопада, чарующие своей глубиной и невероятным видом глубокого ущелья. Посещение мастер-класса по приготовлению чуду от местной жительницы: приготовим и отведаем вкусные, национальные чуду, несколько видов, а также абрикосовую кашу. Каменная чаша: прохлада и пейзажи в каменной чаше, не оставят равнодушными ни одного нашего гостя. Водопад Матлас: вы когда-нибудь под водопадом проходили? Мы обязательно это запечатлим. Важная информация: В горах погода переменчивая, с собой брать тёплую куртку. Обувь удобная, желательно треккинговая.