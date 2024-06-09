Душевная экскурсия по лучшим достопримечательностям Хунзахского района, включающая в себя мастер-класс по приготовлению чуду от местной жительницы, где мы также отведаем несколько видов блюд. Подойдет как взрослым, так и для детей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Гимринская башня
- Каменная чаша
- Водопад Матлас
Описание мастер-класса
Путешественники узнают историю Хунзахского района. Увидят самые красивые локации. А также традиции, обычаи и всю гастрономию кулинарных предпочтений. Что вас ожидает:Гимрынская башня Проникнемся военными событиями царских времён. Хунзахского плато: два водопада, чарующие своей глубиной и невероятным видом глубокого ущелья. Посещение мастер-класса по приготовлению чуду от местной жительницы: приготовим и отведаем вкусные, национальные чуду, несколько видов, а также абрикосовую кашу. Каменная чаша: прохлада и пейзажи в каменной чаше, не оставят равнодушными ни одного нашего гостя. Водопад Матлас: вы когда-нибудь под водопадом проходили? Мы обязательно это запечатлим. Важная информация: В горах погода переменчивая, с собой брать тёплую куртку. Обувь удобная, желательно треккинговая.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринская башня
- Каменная чаша
- Водопад Матлас
Что включено
- Мастер-класс
- Экскурсия
Место начала и завершения?
Г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В горах погода переменчивая
- С собой брать тёплую куртку. Обувь удобная
- Желательно трекинговая
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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