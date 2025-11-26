Отправляйтесь в захватывающее приключение по Сулакскому каньону.
Насладитесь 70-минутным катерным туром среди бирюзовых вод и отвесных скал, затем испытайте экстрим в пещерном комплексе «Нохъо» с подвесными мостами и зиплайнами.
Завершите день посещением загадочного бархана Сарыкум, где пустынные пейзажи создают уникальный контраст с горными видами. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и потрясающие фото.
Описание водной прогулкиШедевр природы: Сулак, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум Сулакский каньон – это не просто географическое образование, а уникальное творение природы, застывший во времени. Сулакский каньон и Бархан Сарыкум – это VIP экскурсия с самым продолжительным (1 час 10 минут) катанием на катерах на реке Сулак по самому каньону. После удобного старта с причала Исток, без утомительного спуска в Зубутли, вы увидите всю первозданную красоту каньона. Бирюзовая вода, отвесные скалы и плачущие водопады оставят неизгладимые впечатления в Вашей душе. Затем мы отправимся в пещеры «Нохъо» — комлекс из трех пещер на высоте 60 м. над рекой Сулак. Подвесной мост, зиплайн, тарзанка и другие аттракционы ждут вас, если вы готовы рискнуть. Так же мы побываем в этнопарке «Главрыба» — здесь, высоко в горах, в кристально чистой холодной воде выращивают форель, которую испекут на углях и подадут вам на обед. Затем поедем в последок Бархан Сарыкум – восьмое чудо света, пустыня посреди гор. Ученые до сих пор не разгадали причину возникновения этой самой большой песчаной дюны в Европе. Попробуйте, возможно, это получится у вас. Важная информация:
- Экскурсия проводится индивидуально по принципу «все включено».
- С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки.
- Есть возможность увеличить группу до 7 человек.
Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Смотровая «Тещин язык»
- Поселок Дубки
- Смотровая на Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сарыкум
- Пещера Нохъо
- База «Исток»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Прогулка на катере по каньону
- Обед
- Входные билеты на бархан Сарыкум
- Входные билеты в пещеру Нохъо
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
