Прекрасный горный климат: горы, село Гуниб, Салтинский водопад

Прекрасный горный климат

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Наш экскурсия начнется самого длинного автодорожного тоннеля в России — Гимринского тоннеля. Спускаясь по серпантину увидим Гимринскую башню.

Дальше вдоль Ирганайского водохранилища вы увидите космические пейзажи, которые будут меняться оживленными аулами. Следующая остановка у подземного водопада — Салтинского. Далее мы пройдём по узким улочкам аула с тысячелетней историей.
Прекрасный горный климат: горы, село Гуниб, Салтинский водопад
Прекрасный горный климат: горы, село Гуниб, Салтинский водопад
Прекрасный горный климат: горы, село Гуниб, Салтинский водопад
Прекрасный горный климат: горы, село Гуниб, Салтинский водопад
Прекрасный горный климат: горы, село Гуниб, Салтинский водопад
Прекрасный горный климат: горы, село Гуниб, Салтинский водопад
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Салтинский водопад
  • Чохские террасы
  • Гуниб
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Описание

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель — это одна из самых знаменитых достопримечательностей на трассе М29 «Кавказ». Протяженностью в 4,3 км. является одним из самых длинных тоннелей на юге России. Проезжая через него, вы ощутите сильный перепад высот и огромное количество различных поворотов.
  • Гимринская башня — историческое здание, расположенное в городе Гимри. Она была построена в 18 веке и служила как защитная крепость, которая использовалась для обороны от нападений. Сегодня башня остается популярным местом среди туристов и является важной частью культурного наследия Дагестана.
  • Ирганайское водохранилище — крупнейший водоем на территории Кабардино-Балкарии. Расположено в живописной горной местности и привлекает туристов своими прекрасными пейзажами и возможностями для активного отдыха на воде.
  • Окружающая природа в сочетании с шумом падающей воды Салтинского водопада создают неповторимую атмосферу идеальную для прогулок и отдыха на природе. Далее мы пройдем по узким улочкам аула с тысячелетней историей.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном авто
  • Полное сопровождение гида-экскурсовода
Что не входит
  • Обед
  • Ночевка в горах (если нужно, можем продлить наш маршрут 2-3 дня)
  • Дополнительные развлечение (прогулка на лошадях, сапах,параплане)
Место начала и завершения?
по договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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