Прекрасный горный климат
Наш экскурсия начнется самого длинного автодорожного тоннеля в России — Гимринского тоннеля. Спускаясь по серпантину увидим Гимринскую башню.
Дальше вдоль Ирганайского водохранилища вы увидите космические пейзажи, которые будут меняться оживленными аулами. Следующая остановка у подземного водопада — Салтинского. Далее мы пройдём по узким улочкам аула с тысячелетней историей.
Дальше вдоль Ирганайского водохранилища вы увидите космические пейзажи, которые будут меняться оживленными аулами. Следующая остановка у подземного водопада — Салтинского. Далее мы пройдём по узким улочкам аула с тысячелетней историей.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Салтинский водопад
- Чохские террасы
- Гуниб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель — это одна из самых знаменитых достопримечательностей на трассе М29 «Кавказ». Протяженностью в 4,3 км. является одним из самых длинных тоннелей на юге России. Проезжая через него, вы ощутите сильный перепад высот и огромное количество различных поворотов.
- Гимринская башня — историческое здание, расположенное в городе Гимри. Она была построена в 18 веке и служила как защитная крепость, которая использовалась для обороны от нападений. Сегодня башня остается популярным местом среди туристов и является важной частью культурного наследия Дагестана.
- Ирганайское водохранилище — крупнейший водоем на территории Кабардино-Балкарии. Расположено в живописной горной местности и привлекает туристов своими прекрасными пейзажами и возможностями для активного отдыха на воде.
- Окружающая природа в сочетании с шумом падающей воды Салтинского водопада создают неповторимую атмосферу идеальную для прогулок и отдыха на природе. Далее мы пройдем по узким улочкам аула с тысячелетней историей.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортном авто
- Полное сопровождение гида-экскурсовода
- Что не входит
- Обед
- Ночевка в горах (если нужно, можем продлить наш маршрут 2-3 дня)
- Дополнительные развлечение (прогулка на лошадях, сапах,параплане)
- Место начала и завершения?
- по договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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