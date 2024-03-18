Индивидуальное путешествие из Махачкалы: Экскурсия к Чиркейскому водохранилищу
Наше путешествие начнется с Бархан Сарикум один из высоких одиночных песочных гор в мире. Затем мы посетим самый большой ГЭС в Дагестане и второе по величине в России.
Конечно же, не без наслаждения отправимся любоваться на Сулакский каньон, где нас ждут невероятно красивые виды и также прекрасные фотографии. По желанию можем покататься на катере и пообедать в прекрасном ресторане ГлавРыба.
Конечно же, не без наслаждения отправимся любоваться на Сулакский каньон, где нас ждут невероятно красивые виды и также прекрасные фотографии. По желанию можем покататься на катере и пообедать в прекрасном ресторане ГлавРыба.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бархан Сарыкум
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
Описание
Что вас ожидает: Бархан Сарикум: волшебство песчаных гор Авантюрное путешествие начинается с величественного Бархана Сарикум, одного из самых высоких песчаных гор в мире. Погрузитесь в мир волшебства, восхититесь его уникальной красотой и ощутите песчаные дюны, словно океаны, покрывающие бескрайнюю просторность. Сулакский каньон: величие природы и удивительные фотографии Далее отправляемся к величественному Сулакскому каньону, который предлагает невероятные виды и возможность создать прекрасные фотографии. Погрузитесь в мир грандиозных скал, глубоких ущелий и захватывающих пейзажей. Для желающих предлагается катание на катере, чтобы полностью ощутить мощь и красоту этого уникального места. Подкрепитесь великолепным обедом в ресторане Главрыба и насладитесь вкусами, которые оставят незабываемые впечатления. Приобретая эту экскурсию, вы гарантированно отправляетесь в незабываемое приключение. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- После бронирования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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