Наше путешествие начнется с Бархан Сарикум один из высоких одиночных песочных гор в мире. Затем мы посетим самый большой ГЭС в Дагестане и второе по величине в России. Конечно же, не без наслаждения отправимся любоваться на Сулакский каньон, где нас ждут невероятно красивые виды и также прекрасные фотографии. По желанию можем покататься на катере и пообедать в прекрасном ресторане ГлавРыба.

Описание

Что вас ожидает: Бархан Сарикум: волшебство песчаных гор Авантюрное путешествие начинается с величественного Бархана Сарикум, одного из самых высоких песчаных гор в мире. Погрузитесь в мир волшебства, восхититесь его уникальной красотой и ощутите песчаные дюны, словно океаны, покрывающие бескрайнюю просторность. Сулакский каньон: величие природы и удивительные фотографии Далее отправляемся к величественному Сулакскому каньону, который предлагает невероятные виды и возможность создать прекрасные фотографии. Погрузитесь в мир грандиозных скал, глубоких ущелий и захватывающих пейзажей. Для желающих предлагается катание на катере, чтобы полностью ощутить мощь и красоту этого уникального места. Подкрепитесь великолепным обедом в ресторане Главрыба и насладитесь вкусами, которые оставят незабываемые впечатления. Приобретая эту экскурсию, вы гарантированно отправляетесь в незабываемое приключение. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.