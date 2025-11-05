Давайте отправимся туда, где среди отвесных скал бежит река, наполняя огромное ущелье бирюзовой водой.
Сулакский каньон — одно из самых живописных мест в Дагестане, и вы увидите его с разных ракурсов, а затем прокатитесь по Чиркейскому водохранилищу на катере.
После, пообедав на форелевом хозяйстве, мы с вами поедем покорять гигантский бархан Сарыкум — ещё одно местное чудо природы.
Описание водной прогулки
Сулакский каньон стали часто сравнивать с американским Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы своими глазами убедитесь в том, насколько это сравнение справедливо. После двух смотровых площадок на каньон и одной на ГЭС вы с ветерком прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Мы также посетим бархан Сарыкум и пообедаем на форелевом хозяйстве. Важная информация: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. Важная информация:
В зимнее время возможность прогулки на катере зависит от погодных условий и количества туристов.
• Доступны на выбор 2 места встречи:
улица Ирчи Казака, 51В, сбор возле гостиницы Жак в 8:00 — пр. Амет-Хана Султана, 346, сбор возле Южной автостанции в 8:30.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Миатлинская ГЭС
- Посёлок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Язык тролля
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство «Янтарное»
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу (25-30 минут)
- Обед в ресторане «Кавказ» при форелевом хозяйстве (блюда из рыбы, хинкал)
- Прогулка по форелевому хозяйству
Что не входит в цену
- Входной билет на бархан Сарыкум: /n взрослые - 200 рублей /n пенсионеры и дети до 14 лет - бесплатно
- Посещение пещеры Нохъо (по желанию):/n взрослый - 500 руб. /будни, 700 руб. /выходные/n детский - 250 руб. /будни, 300 руб. /выходные
- Спуск на зип-лайне (по желанию) - 1000 руб.
- Катание на лошадях (по желанию) - 10 минут/ 200 руб.
- 800-метровый зиплайн (по желанию)
Место начала и завершения?
Проспект Амет-Хана Султана, 346
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 1347 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Но был один минус наш гид была без места. Зачем набивать полный автобус туристов, а гид всю дорогу стоять должна? Это вообще небезопасно!
Д
Дарья
2 ноя 2025
Такое количество звезд за Эльвину и за обед. Гид была максимально не заинтересована во всем этом, ничего интересного не рассказывала, на локациях с нами не ходила. Форель не вкусная, пересоленная ужасно.
А за осеннюю красоту Дагестана все 100 звезд, он шикарный!!! 😍
Так же хочу отметить менеджера, которая с нами общалась, отдельное ей спасибо!
О
Ольга
29 окт 2025
Увидели прекрасные красоты Дагестана. Сулакский каньон невероятно красив, дух захватывает и от необычайной красоты, и от того, что может создать природа!!! Спустились на зиплайне, протяженностью 800м. над Черкасским водохранилищем. Гид, Тамерлан-молодец, водитель тоже отдельное спасибо!!! Все очень понравилось, рекомендую!!!
Е
Елена
24 окт 2025
П
Пшеничникова
22 окт 2025
Понравилась сама экскурсия по необыкновенно красивым местам,каньон катание на катере по водохранилищу.
Снизила звезду за оргмоменты.
1. Автобус сломался и приехал через час от назначенного времени. О поломке узнала сама, когда позвонила
А
Анна
21 окт 2025
Все хорошо. Но сделайте место встречт в другом месте! На южные ворота ехать долго из за пробок и дорого! Обычно место встречи делают недалеко от центра, чтобы было удобно, а не на выезде из города!
Ю
Юлия
15 окт 2025
Были на экскурсии 14.10.
Т
Татьяна
13 окт 2025
М
Марина
13 окт 2025
М
Марина
11 окт 2025
А
Армине
9 окт 2025
Замечательная экскурсия, все на высшем уровне. Спасибо гиду Юле, хочу отметить водителя (Мухтар) и аккуратное вождение.
И
Ильдар
9 окт 2025
Все отлично!
Н
Надежда
6 окт 2025
Экскурсия хороша по наполнению и впечатлениям, но есть одно большое НО. Когда заказываешь экскурсию выбираешь место сбора, где тебя заберут, по факту место сбора меняют накануне вечером. Новое место сбора
Б
Богдан
4 окт 2025
Экскурсия на 5+! Доброжелательный экскурсовод Энвер очень интересно рассказывал про достопримечательности Дагестана, происхождение их названий и связанные с ними истории, периодически шутил и не слишком ругал за опоздания)
Н
Надежда
25 сен 2025
Входит в следующие категории Махачкалы
