Бирюзовый Сулакский каньон, Сарыкум и прогулка на катере по водохранилищу

Давайте отправимся туда, где среди отвесных скал бежит река, наполняя огромное ущелье бирюзовой водой.

Сулакский каньон — одно из самых живописных мест в Дагестане, и вы увидите его с разных ракурсов, а затем прокатитесь по Чиркейскому водохранилищу на катере.

После, пообедав на форелевом хозяйстве, мы с вами поедем покорять гигантский бархан Сарыкум — ещё одно местное чудо природы.
4.6
1347 отзывов
Описание водной прогулки

Сулакский каньон стали часто сравнивать с американским Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы своими глазами убедитесь в том, насколько это сравнение справедливо. После двух смотровых площадок на каньон и одной на ГЭС вы с ветерком прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Мы также посетим бархан Сарыкум и пообедаем на форелевом хозяйстве.
В зимнее время возможность прогулки на катере зависит от погодных условий и количества туристов.

• Доступны на выбор 2 места встречи:

улица Ирчи Казака, 51В, сбор возле гостиницы Жак в 8:00 — пр. Амет-Хана Султана, 346, сбор возле Южной автостанции в 8:30.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Миатлинская ГЭС
  • Посёлок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • Язык тролля
  • Река Сулак
  • Форелевое хозяйство «Янтарное»
  • Сулакский каньон
  • Бархан Сарыкум
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу (25-30 минут)
  • Обед в ресторане «Кавказ» при форелевом хозяйстве (блюда из рыбы, хинкал)
  • Прогулка по форелевому хозяйству
Что не входит в цену
  • Входной билет на бархан Сарыкум: /n взрослые - 200 рублей /n пенсионеры и дети до 14 лет - бесплатно
  • Посещение пещеры Нохъо (по желанию):/n взрослый - 500 руб. /будни, 700 руб. /выходные/n детский - 250 руб. /будни, 300 руб. /выходные
  • Спуск на зип-лайне (по желанию) - 1000 руб.
  • Катание на лошадях (по желанию) - 10 минут/ 200 руб.
  • 800-метровый зиплайн (по желанию)
Место начала и завершения?
Проспект Амет-Хана Султана, 346
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В зимнее время возможность прогулки на катере зависит от погодных условий и количества туристов
  • Доступны на выбор 2 места встречи:
  • Улица Ирчи Казака, 51В, сбор возле гостиницы Жак в 8:00
  • Пр. Амет-Хана Султана, 346, сбор возле Южной автостанции в 8:30
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 1347 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1270
4
50
3
18
2
5
1
4
И
Ирина
5 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Но был один минус наш гид была без места. Зачем набивать полный автобус туристов, а гид всю дорогу стоять должна? Это вообще небезопасно!
Д
Дарья
2 ноя 2025
Такое количество звезд за Эльвину и за обед. Гид была максимально не заинтересована во всем этом, ничего интересного не рассказывала, на локациях с нами не ходила. Форель не вкусная, пересоленная ужасно.
А за осеннюю красоту Дагестана все 100 звезд, он шикарный!!! 😍
Так же хочу отметить менеджера, которая с нами общалась, отдельное ей спасибо!
О
Ольга
29 окт 2025
Увидели прекрасные красоты Дагестана. Сулакский каньон невероятно красив, дух захватывает и от необычайной красоты, и от того, что может создать природа!!! Спустились на зиплайне, протяженностью 800м. над Черкасским водохранилищем. Гид, Тамерлан-молодец, водитель тоже отдельное спасибо!!! Все очень понравилось, рекомендую!!!
Е
Елена
24 окт 2025
П
Пшеничникова
22 окт 2025
Понравилась сама экскурсия по необыкновенно красивым местам,каньон катание на катере по водохранилищу.
Снизила звезду за оргмоменты.
1. Автобус сломался и приехал через час от назначенного времени. О поломке узнала сама, когда позвонила
гиду,нас об этом известить не сочли нужным. Ждали хотя бы извинения, но гид ответил, что он не причем,видимо, извиниться должна была машина.
2. Изменили место посадки, очень далеко,хотя изначально я выбрала эту фирму из-за посадки. Знала бы про такой пасьянс, выбрала бы другую фирму
3. Высадили нас на севере города, якобы до центра там ближе, до ближайшей остановки шли около километра. Такого неуважения к туристам нигде не встречала, гид не подозревал, что все мы не местные
Остался неприятный осадок

А
Анна
21 окт 2025
Все хорошо. Но сделайте место встречт в другом месте! На южные ворота ехать долго из за пробок и дорого! Обычно место встречи делают недалеко от центра, чтобы было удобно, а не на выезде из города!
Ю
Юлия
15 окт 2025
Были на экскурсии 14.10.
Вначале был небольшой момент (вопрос к организаторам)- начало экскурсии выбирали в центре Махачкалы. Накануне вечером сообщили, что забрать получится только с Южной автостанции. Лучше скорректировать в описании
этот момент заранее и указать, что выбор места старта экскурсии не является окончательным для заказчика)

В остальном- остались очень довольны!
Программа наполнена и хороша для тех, кто в Дагестане впервые, так как дает возможность посмотреть как можно больше локаций. Сами локации - невероятно красивые! Желательно подбирать солнечную погоду, чтобы была лучше видимость.
У нас был гид - Тамерлан.
Тамерлан -отличный гид, хорошо знающий историю своего края, прекрасно поставлена речь, информация преподносилась доступно, понятно и с юмором) Удовлетворил вопрос каждого участника группы, несмотря на большое кол-во в 20 человек.

Большое спасибо ✨

Т
Татьяна
13 окт 2025
М
Марина
13 окт 2025
М
Марина
11 окт 2025
А
Армине
9 окт 2025
Замечательная экскурсия, все на высшем уровне. Спасибо гиду Юле, хочу отметить водителя (Мухтар) и аккуратное вождение.
И
Ильдар
9 окт 2025
Все отлично!
Нам все понравилось, все что было заявлено в описании экскурсии, все условия выполнены!
Н
Надежда
6 окт 2025
Экскурсия хороша по наполнению и впечатлениям, но есть одно большое НО. Когда заказываешь экскурсию выбираешь место сбора, где тебя заберут, по факту место сбора меняют накануне вечером. Новое место сбора
находится на самом выезде из Махачкалы (южная автостанция), получается что по факту цена вашей экскурсии вырастает (такси в одну сторону вышло почти 500 рублей и полчаса времени на доезд), обратно вас высадят там же. Это очень испортило общее впечатление от экскурсии.

Б
Богдан
4 окт 2025
Экскурсия на 5+! Доброжелательный экскурсовод Энвер очень интересно рассказывал про достопримечательности Дагестана, происхождение их названий и связанные с ними истории, периодически шутил и не слишком ругал за опоздания)
Экскурсия началась с
бодрой прогулки на катере, которая зарядила позитивом на весь оставшийся день. Затем нас прокатили на комфортном автобусе с очень хорошим водителем по живописным площадкам, где мы пофоткались и купили сувениры. Прогулка по пещерам и подъем на бархан составили активную часть отдыха и также позволили насладиться живописными дагестанскими пейзажами. Выражаю от своего имени и от имени друзей, с которыми мы были на этой экскурсии, огромную благодарность организаторам и сотрудникам за то, что их стараниями мы так замечательно провели время! Всем любителям активного отдыха рекомендую

Н
Надежда
25 сен 2025

Входит в следующие категории Махачкалы

