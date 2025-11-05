Сулакский каньон стали часто сравнивать с американским Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы своими глазами убедитесь в том, насколько это сравнение справедливо. После двух смотровых площадок на каньон и одной на ГЭС вы с ветерком прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Мы также посетим бархан Сарыкум и пообедаем на форелевом хозяйстве. Важная информация: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. Важная информация:

В зимнее время возможность прогулки на катере зависит от погодных условий и количества туристов.

• Доступны на выбор 2 места встречи:

улица Ирчи Казака, 51В, сбор возле гостиницы Жак в 8:00 — пр. Амет-Хана Султана, 346, сбор возле Южной автостанции в 8:30.