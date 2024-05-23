Сулакский каньон считают «жемчужиной Дагестана» и однозначным must-see, без которого представление о республике было бы неполным.
Вы посетите самые впечатляющие смотровые, где в высоте парят орлы, увидите одно из самых огромных водохранилищ на Северном Кавказе — Чиркейское.
А после обеда на базе отдыха вы сможете посетить дагестанские пещеры «Нохъо» и удивительный бархан Сарыкум.
Вы посетите самые впечатляющие смотровые, где в высоте парят орлы, увидите одно из самых огромных водохранилищ на Северном Кавказе — Чиркейское.
А после обеда на базе отдыха вы сможете посетить дагестанские пещеры «Нохъо» и удивительный бархан Сарыкум.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Сулакский каскад ГЭС
- Смотровая Дубки
- Чиркейская ГЭС
- Чиркейское водохранилище
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
- Пещеры «Нохъо»
Описание экскурсии
Что вы увидите:
- Сулакский каскад ГЭС и Дубки. Чтобы получить объемное представление о заповедных пейзажах каньона, мы подъедем к нему с разных сторон. Отсюда можно окинуть взглядом панорамы Миатлинской ГЭС. С высот поселка Дубки увидите Чиркейскую ГЭС со второй по высоте плотиной в России (после Саяно-Шушенской). Полюбуетесь видами водохранилищ и извивающейся рекой Сулак. Особое впечатление произведут парящие над каньоном орлы. А если вам захочется добавить острых ощущений, вы сможете прокатиться на зиплайне длиной 600 метров.
- Чиркейское водохранилище (кроме зимнего сезона). Далее мы пригласим вас на прогулку по самому большому водоему Северного Кавказа, который растянулся на реке Сулак на 37 километров в длину и около 7 км. в ширину. Осматривая береговую линию водохранилища, вы увидите каньоны, пещеры и многочисленные бухты.
- Обед на базе отдыха. Для вас приготовят фирменное блюдо — свежевыловленную форель на гриле. A после вы сможете прогуляться на лошадях и квадроциклах.
- В завершение мы отвезем вас на крупнейший песчаный бархан в Европе — Сарыкум. Вы узнаете о феномене неподвижных дюн, особом климате места, редких животных, включая краснокнижных, и значимости бархана для исследователей-орнитологов. И, конечно, вы откроете удивительные песчаные ландшафты, которые мгновенно переносят в мир азиатских пустынь.
- По желанию группы, до обеда на базе отдыха, мы сможем отвезти вас в недавно открытую в Дагестане пещеру «Нохъо».
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каскад ГЭС
- Смотровая Дубки
- Чиркейская ГЭС
- Чиркейское водохранилище
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
- Пещеры «Нохъо»
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
- Катание на катере
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
23 мая 2024
Хотим выразить огромную благодарность гиду Магомеду за наше путешествие! Очень много интересных историй мы услышали, получили ответы на все вопросы, касательно традиций народа, отдельно хочется отметить уверенное вождение, отличное чувство юмора, и в целом Магомед замечательный человек, а также классный фотограф:) будем рекомендовать!
А
Алексей
16 мая 2024
Мы с супругой в Дагестане впервые и очень рады, что первое знакомство с этим краем у нас началось с экскурсии с Магомедом. Он любит свой край и отлично знает все
О
Ольга
20 апр 2024
Сулакский каньон обязательно нужно увидеть каждому, приехавшему в Дагестан. Большое спасибо гиду Магомеду за прекрасно организованную поездку, интересный и познавательный рассказ, комфортную дорогу, а главное - незабываемые впечатления от красивейших видов
Похожие экскурсии из Махачкалы
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
Увидеть легендарный каньон, побродить по пещерам и попробовать свежевыловленную форель
Начало: На ул. Акушинского
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
120009 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 300₽ за человека