читать дальше локации, имеет огромны опыт гида. Хороший рассказчик и аккуратный водитель!

Данная экскурсия насыщенная и не тяжелая, подойдет и с детьми, и людям в возрасте. О каньоне, пещерах и бархане рассказано уже много - увидеть своими глазами все это стоит.

В индивидуальном варианте, конечно, огромный плюс: никого не надо ждать и никто не подгоняет. Магомед учтет все ваши пожелания.

Всем отличных впечатлений!

Мы с супругой в Дагестане впервые и очень рады, что первое знакомство с этим краем у нас началось с экскурсии с Магомедом. Он любит свой край и отлично знает все