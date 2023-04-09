Вы увидите Гимринский тоннель — длиннейший тоннель в России. Ирганайское водохранилище — место с изумрудной водой и черными скалами.
Сможете найти высочайший водопад Тобот и горное плато Хунзах, где можно попрыгать с альпинистским снаряжением и увидеть знаменитую крепость.
Село Цада, которое славится как родовое гнездо Расула Гамзатова, плато Матлас — отличное место для фотосессии и прокатиться на зиплайне. Наконец, Мочохское озеро, где вы сможете полюбоваться на отличную панораму.
Сможете найти высочайший водопад Тобот и горное плато Хунзах, где можно попрыгать с альпинистским снаряжением и увидеть знаменитую крепость.
Село Цада, которое славится как родовое гнездо Расула Гамзатова, плато Матлас — отличное место для фотосессии и прокатиться на зиплайне. Наконец, Мочохское озеро, где вы сможете полюбоваться на отличную панораму.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
- С. Цада Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова
- Матлас
- Матласский водопад
- Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вам предстоит посетить несколько красивых мест в Дагестане:
- Гимринский тоннель — самый длинный тоннель в России, а также веселый горный серпантин.
- Ирганайское водохранилище, где можно наслаждаться красотой изумрудной водной глади и величественных черных скал.
- Водопад Тобот — самый высокий в Дагестане и один из самых высоких на Кавказе, высотой 70 метров.
- Хунзахское плато — здесь вы можете насладиться горными пейзажами и побывать на равнине, где пасутся коровки. Для любителей экстрима есть возможность прыгнуть в неизвестность с альпинистским снаряжением.
- Хунзах — столица Аварского ханства, самостоятельного и влиятельного государства, которое существовало 7 веков, пока не вошло в состав Российской империи.
- Хунзахская крепость — знаменитая крепость, находящаяся на Хунзахском плато на высоте 1800 метров над уровнем моря.
- Село Цада — здесь находится родовое гнездо великого поэта Расула Гамзатова, автора известной песни "Журавли". Перед селением в небо вздымается журавлиная стая - первый монумент памяти павших в Великой Отечественной войне.
- Плато и водопад Матлас — с вершины плато открывается красивый вид на горные пейзажи. Также здесь можно сделать фотографии на память или прокатиться на зиплайне. В ущелье находятся природные ванны, где во времена правления аварских ханов купались их жены и дочери.
- Мочохское озеро — здесь можно насладиться национальными блюдами и дымящимся самоваром на веранде с видом на озеро. Также можно устроить фотосессию в национальных одеждах, покачаться на качелях и прогуляться на лошадях.
- Каменная чаша — три скалистых зала, соединенных друг.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда обратно)
- Услуги гида-проводника.
- . по вашему желанию любителям
- Кофе на природе
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Спуск на зип-лайне
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договорённостиЗавершение: Проспект имама Шамиля 5 / 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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