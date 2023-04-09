Села Хунзах и Матлас, озеро Мочох

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Вы увидите Гимринский тоннель — длиннейший тоннель в России. Ирганайское водохранилище — место с изумрудной водой и черными скалами.

Сможете найти высочайший водопад Тобот и горное плато Хунзах, где можно попрыгать с альпинистским снаряжением и увидеть знаменитую крепость.

Село Цада, которое славится как родовое гнездо Расула Гамзатова, плато Матлас — отличное место для фотосессии и прокатиться на зиплайне. Наконец, Мочохское озеро, где вы сможете полюбоваться на отличную панораму.
Села Хунзах и Матлас, озеро Мочох
Села Хунзах и Матлас, озеро Мочох
Села Хунзах и Матлас, озеро Мочох
Села Хунзах и Матлас, озеро Мочох
Села Хунзах и Матлас, озеро Мочох
Села Хунзах и Матлас, озеро Мочох
Села Хунзах и Матлас, озеро Мочох
Села Хунзах и Матлас, озеро Мочох
Села Хунзах и Матлас, озеро Мочох
Села Хунзах и Матлас, озеро Мочох
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
  • С. Цада Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова
  • Матлас
  • Матласский водопад
  • Озеро Мочох
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вам предстоит посетить несколько красивых мест в Дагестане:

  • Гимринский тоннель — самый длинный тоннель в России, а также веселый горный серпантин.
  • Ирганайское водохранилище, где можно наслаждаться красотой изумрудной водной глади и величественных черных скал.
  • Водопад Тобот — самый высокий в Дагестане и один из самых высоких на Кавказе, высотой 70 метров.
  • Хунзахское плато — здесь вы можете насладиться горными пейзажами и побывать на равнине, где пасутся коровки. Для любителей экстрима есть возможность прыгнуть в неизвестность с альпинистским снаряжением.
  • Хунзах — столица Аварского ханства, самостоятельного и влиятельного государства, которое существовало 7 веков, пока не вошло в состав Российской империи.
  • Хунзахская крепость — знаменитая крепость, находящаяся на Хунзахском плато на высоте 1800 метров над уровнем моря.
  • Село Цада — здесь находится родовое гнездо великого поэта Расула Гамзатова, автора известной песни "Журавли". Перед селением в небо вздымается журавлиная стая - первый монумент памяти павших в Великой Отечественной войне.
  • Плато и водопад Матлас — с вершины плато открывается красивый вид на горные пейзажи. Также здесь можно сделать фотографии на память или прокатиться на зиплайне. В ущелье находятся природные ванны, где во времена правления аварских ханов купались их жены и дочери.
  • Мочохское озеро — здесь можно насладиться национальными блюдами и дымящимся самоваром на веранде с видом на озеро. Также можно устроить фотосессию в национальных одеждах, покачаться на качелях и прогуляться на лошадях.
  • Каменная чаша — три скалистых зала, соединенных друг.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда обратно)
  • Услуги гида-проводника.
  • . по вашему желанию любителям
  • Кофе на природе
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Спуск на зип-лайне
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Проспект имама Шамиля 5 / 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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