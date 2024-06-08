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отметить особую роль нашего гида плюс к этому и водителя Магомеда. Очень доброжелательный, понимающий, терпеливый . Весь маршрут описывать не буду. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, всё грамотно составлено, сопровождается интересным и увлекательным рассказом и пояснениями. Еда вкусная, особенно узбеч и абрикосовая каша! Супер поездка! Я испытал такое восхищение увиденными красотами, сам себе завидовал, погода была теплая, солнечная, как по заказу. Огромное спасибо за прекрасную поездку 🙌