1 чел.
По популярности
Групповая
15 часов
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
21 июня в 07:30
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Завтра в 08:00
21 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Начало: По договорённости
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
8 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша, Водопады
Начало: Ул. Буганова 14
Расписание: по календарю
22 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
15 часов
Родина поэтов и водопадов Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Начало: ПРОСП.А. Акушинского, д. 16 Супермаркет Груша (Шеф...
Расписание: По вторникам и четвергам (сбор в 6:30)
Завтра в 06:30
25 июня в 06:30
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Вас ждет незабываемое приключение: величественные водопады, скальные лабиринты и горное озеро с обедом
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Магия водопадов Дагестана
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Начало: Махачкала
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского, 16
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей8 июня 2024Всё отлично мне всё понравилось! Абакар отличный порядочный гид всё расказал и показал!!! Я ещё вернусь!! Благодарю за экскурсию
- ННаталья3 июня 2024Поездка была хорошей, словами трудно описать впечатление. Наверное пока сам там не увидишь все своими глазами не почувствуешь этого. Хунзах
- ВВасильева31 мая 2024Это были замечательные четыре дня в горах, наполненные заботой, национальным колоритом и надежным плечом. Я, как искушенный путешественник, старалась обходить
- ММария27 мая 2024Провели с Абакаром 2 дня, с ночёвкой в гостевом домике в Кахибе, у Али. Очень понравилось, прочувствовали настоящее кавказское гостеприимство,
- ДДмитрий22 мая 2024Мне очень понравился данный тур!!! Кроме непосредственно самих великолепных, фантастических, причудливых, завораживающих пейзажей и ландшафтов, сопровождающих в данном путешествии, хочется
- ТТатьяна16 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Магомедом! Все подробно рассказывал, отвечал на все вопросы) С большим удовольствием вернемся в Дагестан и посетим экскурсии с этим гидом))
- ММихаил11 мая 2024Отличная поездка! Наикраствейшие места!
- ССергей2 мая 2024Экскурсию нам проводил Джамал на комфортном автомобиле Hyundai Sonata. С самого начала он нас кратко ознакомил маршрутом, а потом более
- ИИрина20 апреля 2024Интересная экскурсия. Насыщенная программа. Отличный гид Магомед. Красота гор завораживает. Рекомендую.
- ЛЛюдмила4 апреля 2024Замечательная экскурсия. Все очень понравилось. Поездка была комфортной и интересной благодаря нашему гиду Абакару. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Хунзахское плато»
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