Хунзахское плато – экскурсии в Махачкале

Найдено 15 экскурсий в категории «Хунзахское плато» в Махачкале, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
375 отзывов
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
от 3 500 за человека
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Индивидуальная
12 часов
20 отзывов
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
21 июня в 07:30
от 10 000 за всё до 3 чел.
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Завтра в 08:00
21 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Начало: По договорённости
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
8 400 за всё до 7 чел.
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша, Водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша, Водопады
Начало: Ул. Буганова 14
Расписание: по календарю
22 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 900 за человека
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Индивидуальная
15 часов
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 30 000 за всё до 5 чел.
Родина поэтов и водопадов Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Индивидуальная
15 часов
Родина поэтов и водопадов Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Начало: ПРОСП.А. Акушинского, д. 16 Супермаркет Груша (Шеф...
Расписание: По вторникам и четвергам (сбор в 6:30)
Завтра в 06:30
25 июня в 06:30
от 14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Вас ждет незабываемое приключение: величественные водопады, скальные лабиринты и горное озеро с обедом
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Магия водопадов Дагестана
Индивидуальная
12 часов
Магия водопадов Дагестана
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Индивидуальная
10 часов
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Начало: Махачкала
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского, 16
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    8 июня 2024
    Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
    Всё отлично мне всё понравилось! Абакар отличный порядочный гид всё расказал и показал!!! Я ещё вернусь!! Благодарю за экскурсию
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
    Поездка была хорошей, словами трудно описать впечатление. Наверное пока сам там не увидишь все своими глазами не почувствуешь этого. Хунзах
    читать дальше

    прекрасное место. Много можно говорить о водопадах - это очень завораживает. Самое спокойное место оз. Мочох и приветливые люди. Спасибо за поездку Магомед тур. Еще хочу сказать на такие поездки лучше брать индивидуальный тур. Где гид только для вас.

  • В
    Васильева
    31 мая 2024
    Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
    Это были замечательные четыре дня в горах, наполненные заботой, национальным колоритом и надежным плечом. Я, как искушенный путешественник, старалась обходить
    читать дальше

    стороной инстаграмные локации, мое сердечко осталось в Чохе и Кахибе. Магомед, спасибо тебе за сопровождение и приятную компанию! 🫶 Ps домик в горах был прекрасен!

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
    Провели с Абакаром 2 дня, с ночёвкой в гостевом домике в Кахибе, у Али. Очень понравилось, прочувствовали настоящее кавказское гостеприимство,
    читать дальше

    красивые виды, горы, водопады, Дагестан очень впечатлил. Так же хотелось сказать спасибо что отвез на Салтинский водопад, хоть он и не входил в программу, но мы попросили, т. к не попали на него на прошлой экскурсии, из-за закрытия самого водопада.

  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
    Мне очень понравился данный тур!!! Кроме непосредственно самих великолепных, фантастических, причудливых, завораживающих пейзажей и ландшафтов, сопровождающих в данном путешествии, хочется
    читать дальше

    отметить особую роль нашего гида плюс к этому и водителя Магомеда. Очень доброжелательный, понимающий, терпеливый . Весь маршрут описывать не буду. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, всё грамотно составлено, сопровождается интересным и увлекательным рассказом и пояснениями. Еда вкусная, особенно узбеч и абрикосовая каша! Супер поездка! Я испытал такое восхищение увиденными красотами, сам себе завидовал, погода была теплая, солнечная, как по заказу. Огромное спасибо за прекрасную поездку 🙌

  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
    Нам очень понравилась экскурсия с Магомедом! Все подробно рассказывал, отвечал на все вопросы) С большим удовольствием вернемся в Дагестан и посетим экскурсии с этим гидом))
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
    Отличная поездка! Наикраствейшие места!
  • С
    Сергей
    2 мая 2024
    Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
    Экскурсию нам проводил Джамал на комфортном автомобиле Hyundai Sonata. С самого начала он нас кратко ознакомил маршрутом, а потом более
    читать дальше

    подробно рассказал об истории и обычаях Дагестана. Мы проехали через Гимринский тоннель остановились у башни имама. Следующая остановка была на смотровой площадке Ирганайского водохранилища. Мы посмотрели на 4 водопада и прошлись по Каменной чаше. После пообедали в кафе Журавли. Джамал нас никуда не торопил, интересно рассказывал про каждый объект, отвечал на все наши вопросы, советовал где и на что стоит обратить внимание в сувенирных лавках (мы не пожалели, что купили убреч именно в поездке). На экскурсии нам было комфортно.

  • И
    Ирина
    20 апреля 2024
    Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
    Интересная экскурсия. Насыщенная программа. Отличный гид Магомед. Красота гор завораживает. Рекомендую.
  • Л
    Людмила
    4 апреля 2024
    Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
    Замечательная экскурсия. Все очень понравилось. Поездка была комфортной и интересной благодаря нашему гиду Абакару. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Хунзахское плато»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
  2. Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
  3. Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
  4. Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
  5. Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша, Мочохское озеро
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Самое главное
  4. Гимринский тоннель
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Гамсутль
  8. Водопад Тобот
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Хунзахское плато" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 3 500 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 449 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Махачкале на 2024 год по теме «Хунзахское плато», 449 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам