Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

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Описание

У вас будет возможность исследовать жемчужину Дагестана на больших квадроциклах Кайманах, которые пройдут там, где не смогут машины! Обычно туристы видят эту достопримечательность с другой стороны, мы же увидим его выше, чем с популярных смотровых, исколесим каньон сверху донизу и получим незабываемыми эмоциями!