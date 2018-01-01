Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

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Описание
У вас будет возможность исследовать жемчужину Дагестана на больших квадроциклах Кайманах, которые пройдут там, где не смогут машины! Обычно туристы видят эту достопримечательность с другой стороны, мы же увидим его выше, чем с популярных смотровых, исколесим каньон сверху донизу и получим незабываемыми эмоциями!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
респ Дагестан, Буйнакский район
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
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