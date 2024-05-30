1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
Начало: Ул. Али Гаджи Акушинского, 16, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Махачкала, заберем из отеля
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 мая 2024Впечатления от экскурсии остались только положительные! Сразу же хочется отметить очень уверенное и аккуратное вождение гида, это важно! Нурмагомед отличный
- ГГаджимагомед30 мая 2024Хочу сказать спасибо за прекрасный день! Отправился на сулакский каньон с семьей, отлично провели время. Посмотрели большую гору из песка.
- ММарина30 мая 2024Сулейман, спасибо за незабываемые дни в наикрасивейшей Республике Дагестан. Это были чудесные, насыщенные дни благодаря Вам!!! Отдельно хотим поблагодарить за
- ЛЛилия29 мая 2024Экскурсия в Сулакский каньон с многочисленными смотровыми площадками, барханом Сарыкум очень впечатлила и надолго останутся в нашей памяти. И все
- ШШехонина27 мая 2024Душевному Сулейману огромное спасибо за экскурсию. Прекрасные локации, доброжелательность, ответственность, позитив - это память на всю жизнь. Дагестан - мы обязательно вернемся вновь!
- ДДенис26 мая 2024Сулейман на лучшем уровне провел экскурсию для нашей семьи. Были с ребенком 2,5 года. Комфортная машина, комфортное безопасное вождение. Показал
- ЕЕкатерина23 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Магомеду за наше путешествие! Очень много интересных историй мы услышали, получили ответы на все вопросы,
- ААлексей16 мая 2024Мы с супругой в Дагестане впервые и очень рады, что первое знакомство с этим краем у нас началось с экскурсии
- ООльга20 апреля 2024Сулакский каньон обязательно нужно увидеть каждому, приехавшему в Дагестан. Большое спасибо гиду Магомеду за прекрасно организованную поездку, интересный и познавательный рассказ, комфортную дорогу, а главное - незабываемые впечатления от красивейших видов
- ННазиля11 марта 2024Все многообразие Сулакского каньона с посещением пещер НохъоОгромное спасибо! Тимур любезно согласился забрать нас попозже, и не из назначенного места. Учел все наши пожелания, согласился внести правки
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Пещера Нохъо»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Пещера Нохъо" можно забронировать 4 экскурсии от 6 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2024 год по теме «Пещера Нохъо», 51 ⭐ отзыв, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август