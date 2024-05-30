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и ускорить маршрут. Тимур рассказал об истории и традициях, мы узнали много нового) Чувствуется, что человек любит свою Родину, очень приятно слушать😻 Красота неописуемая! Мы были в марте 2024, погода была до +10, на катере было холодно от ветра. Хорошо, что мы взяли с собой пледы)) Летом много народу, очереди и пробки, а сейчас мы спокойно в своем ритме все посмотрели и поснимали). Товарищи, не путайте прогулку на катере по каньону и по водохранилищу. На каньоне совершенно другие виды! Тимур предложил нам разные варианты прогулки на катере, мы остановились на индивидуальной, по желанию нам включали музыку, могли везти спокойно или более экстремально) Мы даже потанцевали) Перед прогулкой на катере и после нее нам дали горячий ароматный травяной чай. Тимур также привез нас в отличный ресторан с приятными ценами с форелью собственного выращивания, национальной и европейской кухней и шикарнейшими десертами😻 Оплату в ресторане приняли по карте, но не было возможности онлайн оплатить чаевые, и официантка застенчиво и добродушно отказалась дать свои реквизиты (мы были женским составом). Это гостеприимство 👍 В целом отличные впечатления о республике. Везде чистота, красота, люди вокруг, в том числе продавцы и уборщицы в ТЦ - все вежливы, выглядят аккуратно, реально красивые, статные. Глаз радуется везде😻 Рекомендую 100%