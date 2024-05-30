Пещера Нохъо – экскурсии в Махачкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Пещера Нохъо» в Махачкале, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 000 за всё до 5 чел.
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
Начало: Ул. Али Гаджи Акушинского, 16, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Махачкала, заберем из отеля
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Впечатления от экскурсии остались только положительные! Сразу же хочется отметить очень уверенное и аккуратное вождение гида, это важно! Нурмагомед отличный
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    гид, внимательный, учитывал все пожелания, отвечал на интересующие вопросы, рассказывал про Дагестан, фотографировал, не торопил, давал время насладиться шедевральными красотами💫 Посмотрели много интересных мест, какие шикарные виды - захватывают дух. Хочется отметить катание на катере - это 🔥 Также незабываемые эмоции от пещеры Нохьо (в переводе с аварского пещера😀), подвесной мост это что-то! Дагестан влюбил в себя! Благодарю за экскурсию, за гостеприимство, за комфортную обстановку! А ещё обязательно попробуйте кофе с урбечем моя любовь😋

  • Г
    Гаджимагомед
    30 мая 2024
    Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Хочу сказать спасибо за прекрасный день! Отправился на сулакский каньон с семьей, отлично провели время. Посмотрели большую гору из песка.
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    Погуляли на форелевом хозяйстве! Спасибо нашему гиду рассказал много интересной истории о местах посещения и о местных жителях. Наделали кучу классных фотографий 👍🏼👍🏼 Экскурсия прошла на ура 🎉

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
    Сулейман, спасибо за незабываемые дни в наикрасивейшей Республике Дагестан. Это были чудесные, насыщенные дни благодаря Вам!!! Отдельно хотим поблагодарить за
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    фотографии, за места которые Вы нам показали! Будем рекомендовать Вас всем нашим друзьям и близким. Вы не только показали нам красоты Республики, но и на протяжении всего дня дарили нам позитив и положительные эмоции!!!! Вы влюбили нас в эти края❤️ желаем Вам в окружении иметь только самых добрых, позитивных людей!!! Вы лучший! С искренней благодарностью, семья Егоровых ☺️

  • Л
    Лилия
    29 мая 2024
    Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия в Сулакский каньон с многочисленными смотровыми площадками, барханом Сарыкум очень впечатлила и надолго останутся в нашей памяти. И все
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    это благодаря нашему гиду Нурмагомеду. Он очень много рассказывал историй про Дагестан, ответил на все интересующие наши вопросы. Показал нам красивые локации. Шел навстречу любым нашим пожеланиям никуда не торопил, останавливался в местах чтобы мы могли насладиться красотами и сделать фотографии, а также сам нас фотографировал и делал классные видео. . к, давал возможность насладится всеми красотами природы. Наш гид очень внимательный, открытый, добрый, отзывчивый человек, с которым очень комфортно, легко и надежно было в этом туре. Мы получили массу незабываемых впечатлений и эмоций за это большая благодарность Нурмагомеду. И готовы с ним продолжить путешествие и по другим локация.

  • Ш
    Шехонина
    27 мая 2024
    Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
    Душевному Сулейману огромное спасибо за экскурсию. Прекрасные локации, доброжелательность, ответственность, позитив - это память на всю жизнь. Дагестан - мы обязательно вернемся вновь!
  • Д
    Денис
    26 мая 2024
    Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
    Сулейман на лучшем уровне провел экскурсию для нашей семьи. Были с ребенком 2,5 года. Комфортная машина, комфортное безопасное вождение. Показал
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    абсолютно все, что заявлено и даже больше. Знает как грамотно построить маршрут, чтобы не попадать наиболее загруженное время. Огромное СПАСИБО! И до новых встреч!

  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Магомеду за наше путешествие! Очень много интересных историй мы услышали, получили ответы на все вопросы,
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    касательно традиций народа, отдельно хочется отметить уверенное вождение, отличное чувство юмора, и в целом Магомед замечательный человек, а также классный фотограф:) будем рекомендовать!

  • А
    Алексей
    16 мая 2024
    Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
    Мы с супругой в Дагестане впервые и очень рады, что первое знакомство с этим краем у нас началось с экскурсии
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    с Магомедом. Он любит свой край и отлично знает все локации, имеет огромны опыт гида. Хороший рассказчик и аккуратный водитель! Данная экскурсия насыщенная и не тяжелая, подойдет и с детьми, и людям в возрасте. О каньоне, пещерах и бархане рассказано уже много - увидеть своими глазами все это стоит. В индивидуальном варианте, конечно, огромный плюс: никого не надо ждать и никто не подгоняет. Магомед учтет все ваши пожелания. Всем отличных впечатлений!

  • О
    Ольга
    20 апреля 2024
    Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
    Сулакский каньон обязательно нужно увидеть каждому, приехавшему в Дагестан. Большое спасибо гиду Магомеду за прекрасно организованную поездку, интересный и познавательный рассказ, комфортную дорогу, а главное - незабываемые впечатления от красивейших видов
  • Н
    Назиля
    11 марта 2024
    Все многообразие Сулакского каньона с посещением пещер Нохъо
    Огромное спасибо! Тимур любезно согласился забрать нас попозже, и не из назначенного места. Учел все наши пожелания, согласился внести правки
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    и ускорить маршрут. Тимур рассказал об истории и традициях, мы узнали много нового) Чувствуется, что человек любит свою Родину, очень приятно слушать😻 Красота неописуемая! Мы были в марте 2024, погода была до +10, на катере было холодно от ветра. Хорошо, что мы взяли с собой пледы)) Летом много народу, очереди и пробки, а сейчас мы спокойно в своем ритме все посмотрели и поснимали). Товарищи, не путайте прогулку на катере по каньону и по водохранилищу. На каньоне совершенно другие виды! Тимур предложил нам разные варианты прогулки на катере, мы остановились на индивидуальной, по желанию нам включали музыку, могли везти спокойно или более экстремально) Мы даже потанцевали) Перед прогулкой на катере и после нее нам дали горячий ароматный травяной чай. Тимур также привез нас в отличный ресторан с приятными ценами с форелью собственного выращивания, национальной и европейской кухней и шикарнейшими десертами😻 Оплату в ресторане приняли по карте, но не было возможности онлайн оплатить чаевые, и официантка застенчиво и добродушно отказалась дать свои реквизиты (мы были женским составом). Это гостеприимство 👍 В целом отличные впечатления о республике. Везде чистота, красота, люди вокруг, в том числе продавцы и уборщицы в ТЦ - все вежливы, выглядят аккуратно, реально красивые, статные. Глаз радуется везде😻 Рекомендую 100%

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Пещера Нохъо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе
  2. Приключения в самом сердце Дагестана: Сулакский каньон и пещера «Нохъо»
  3. Удивительный Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  4. Там, где парят орлы: Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Пещера Нохъо" можно забронировать 4 экскурсии от 6 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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