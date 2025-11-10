Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Дагестан славится живописными красотами природы и разнообразием народных художественных промыслов. Здесь в каждом селе найдутся мастера по изготовлению разного рода изделий.



Приглашаем вас на экскурсию в Табасараский район, где вы познакомитесь с уникальной местной природой, культурой, традициями и легендами, а также опробуете себя в ковроделии и приготовлении национальных блюд.