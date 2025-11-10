Дагестан славится живописными красотами природы и разнообразием народных художественных промыслов. Здесь в каждом селе найдутся мастера по изготовлению разного рода изделий.
Приглашаем вас на экскурсию в Табасараский район, где вы познакомитесь с уникальной местной природой, культурой, традициями и легендами, а также опробуете себя в ковроделии и приготовлении национальных блюд.
Приглашаем вас на экскурсию в Табасараский район, где вы познакомитесь с уникальной местной природой, культурой, традициями и легендами, а также опробуете себя в ковроделии и приготовлении национальных блюд.
Описание мастер-классаПутешествие в Табасаранский район Присоединяйтесь к незабываемой однодневной экскурсии в Табасаранский район Дагестана! Вас ждёт невероятное путешествие по живописным местам, насыщенное уникальными впечатлениями и погружением в местную культуру. Хучнинский водопад и Крепость «семи братьев и одной сестры» Мы начнём наш день с чудесного водопада, который словно сходит с картин! Его стремительные потоки и кристально чистая вода завораживают. Здесь вы сможете насладиться свежим горным воздухом, сделать потрясающие снимки и почувствовать всю мощь природы. А затем мы отправимся к уникальной крепости, которая хранит в себе легенды и мифы. По преданию, здесь жили семь братьев и одна сестра, которые защищали свой род. Уникальная архитектура и величественные стены крепости расскажут вам о духе горцев и их стойкости. Мастерская ковроделия Мы посетим с вами мастерскую, где вы сможете увидеть, как создаются знаменитые дагестанские ковры. Мастера поделятся с вами историей ковроделия и покажут, как из простых нитей рождаются произведения искусства. Этот процесс завораживает и погружает в мир традиционных ремесел. Мастер-классы Во время экскурсий вас также ждут два мастер-класса. На увлекательном мастер-классе по приготовлению национальных блюд вас ожидает многообразие национальной кухни. У каждого народа имеются свои секреты приготовления блюд, и во время мастер-класса вы научитесь готовить традиционные табасаранские блюда, что поможет вам глубже погрузится в культуру народа. Также вас ждёт мастер-класс по табасаранскому ковроткачеству. Здесь вы получите возможность не только увидеть, но и попробовать свои силы в создании уникального ковра. Каждый узор — это история, и вы сможете стать частью этой удивительной традиции! Не упустите шанс погрузиться в культуру и традиции Дагестана! Записывайтесь на экскурсию прямо сейчас! Важная информация:
- Одежда по сезону и удобная обувь.
- Можете взять с собой воду и перекус.
По понедельникам в 8:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Табасаранский район
- Геджухские виноградные угодия
- Хучнинский (Ханагский) водопад
- Крепость «семи братьев и одной сестры»
- Ковродельческая мастерская
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Комплексный обед
- Мастер-класс по приготовлению национальных блюд
- Мастер-класс по ковроделию
Что не входит в цену
- Комплексный обед (650 р/чел)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Махачкала, пр-кт. Петра Первого, д. 29
Завершение: Г. Махачкала, пр-кт. Петров Первого, д. 29
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 8:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Одежда по сезону и удобная обувь
- Можете взять с собой воду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Хунзах
Путешествие в сердце Дагестана, где вас ждут водопады, горные озера и аутентичные аулы. Откройте для себя красоту и гостеприимство этого края
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад
Уникальная возможность за один день посетить древний аул Гуниб и насладиться красотой Салтинского водопада. История и природа в одном маршруте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Салтинский водопад + Карадахская теснина: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Махачкале и её окрестностям. Насладитесь видами гор, узнайте историю региона и посетите уникальные природные достопримечательности
Начало: Мы заберем вас в любом удобном месте в Махачкале К...
Завтра в 04:00
11 ноя в 04:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.