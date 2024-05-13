Приглашаю вас всего за один день посетить «дагестанский Мачу-Пикчу» Гамсутль, высокогорный аул Гуниб и Салтинскую пещеру с подземным водопадом — памятник природы регионального значения, единственный в Дагестане.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Чохские террасы
- Гамсутль
- Село Чох
- Салтинский водопад
- Гуниб
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Наше путешествие начнется в 8 утра с поездки через самый длинный тоннель в России, после чего мы посетим Гимринскую оборонительную башню, построенную в 1830 году. Далее мы отправимся к Ирганайскому водохранилищу, где сделаем остановку, чтобы полюбоваться его живописными видами. По пути к аулу-призраку Гамсутль туристы посетят Гергебильскую ГЭС и пройдутся по мосту через водохранилище. Заброшенный аул Гамсутль, расположенный в Гунибском районе Дагестана на высоте около 1500 метров над уровнем моря, является одним из самых загадочных мест в России. Дома аула, частично встроенные в склон холма, напоминают жилища древних инков в Перу, что и послужило причиной его прозвища — «дагестанский Мачу-Пикчу». В Гамсутле мы осмотрим покинутые дома и проникнемся атмосферой места. Затем отправимся в аул Гуниб, где пообедаем, прогуляемся в парке и, по желанию туристов, посетим музей. Далее нас ждет Салтинский водопад, расположенный в каньоне реки Салтинка в Гунибском районе. Это единственная пещера с водопадом в Дагестане и памятник природы регионального значения с 1983 года. Высота водопада составляет 20 метров.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Чохские террасы
- Гамсутль
- Село Чох
- Салтинский водопад
- Гуниб
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Сопровождение гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Джиппинг до села
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Одевайтесь в соответствии с погодными условиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
13 мая 2024
Одно из приятных впечатлений о Дагестане - это гостеприимный и отзывчивый народ. Именно таким душевным, добрым и очень ответственным и оказался наш сопровождающий Сулейман. Приехал вовремя, выполнил все пункты нашей
М
Марина
11 мая 2024
Спасибо большое за супер тур)
Сулейман показал все самые скрытые и красивые места Дагестана
Очень добрый и вежливый человек
Нам все очень понравилось 🥰
Обязательно обратимся еще раз
Сулейман показал все самые скрытые и красивые места Дагестана
Очень добрый и вежливый человек
Нам все очень понравилось 🥰
Обязательно обратимся еще раз
Е
Елена
4 мая 2024
Отличная экскурсия на комфортном автомобиле, получили море впечатлений и огромное удовольствие от путешествия! Нам удалось побывать в локациях без толп туристов, что позволило сделать много красивых фото. Спасибо Сулейману за экскурсию, нам всё очень понравилось и обязательно вернемся:)
И
Илья
29 апр 2024
Все очень понравилось, комфортная поездка, фантастические паейзажи, Сулейман - отличный гид!
E
Efranya
26 апр 2024
М
Максим
20 апр 2024
М
Мария
27 мар 2024
Все супер, приятный гид, повозил по интересным, не туристическим точкам
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