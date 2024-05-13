Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе

Приглашаю вас всего за один день посетить «дагестанский Мачу-Пикчу» Гамсутль, высокогорный аул Гуниб и Салтинскую пещеру с подземным водопадом — памятник природы регионального значения, единственный в Дагестане.
5
7 отзывов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Чохские террасы
  • Гамсутль
  • Село Чох
  • Салтинский водопад
  • Гуниб

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Наше путешествие начнется в 8 утра с поездки через самый длинный тоннель в России, после чего мы посетим Гимринскую оборонительную башню, построенную в 1830 году. Далее мы отправимся к Ирганайскому водохранилищу, где сделаем остановку, чтобы полюбоваться его живописными видами. По пути к аулу-призраку Гамсутль туристы посетят Гергебильскую ГЭС и пройдутся по мосту через водохранилище. Заброшенный аул Гамсутль, расположенный в Гунибском районе Дагестана на высоте около 1500 метров над уровнем моря, является одним из самых загадочных мест в России. Дома аула, частично встроенные в склон холма, напоминают жилища древних инков в Перу, что и послужило причиной его прозвища — «дагестанский Мачу-Пикчу». В Гамсутле мы осмотрим покинутые дома и проникнемся атмосферой места. Затем отправимся в аул Гуниб, где пообедаем, прогуляемся в парке и, по желанию туристов, посетим музей. Далее нас ждет Салтинский водопад, расположенный в каньоне реки Салтинка в Гунибском районе. Это единственная пещера с водопадом в Дагестане и памятник природы регионального значения с 1983 года. Высота водопада составляет 20 метров.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Чохские террасы
  • Гамсутль
  • Село Чох
  • Салтинский водопад
  • Гуниб
Что включено
  • Комфортабельный транспорт
  • Сопровождение гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
  • Джиппинг до села
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Одевайтесь в соответствии с погодными условиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
О
13 мая 2024
Одно из приятных впечатлений о Дагестане - это гостеприимный и отзывчивый народ. Именно таким душевным, добрым и очень ответственным и оказался наш сопровождающий Сулейман. Приехал вовремя, выполнил все пункты нашей
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договорённости, прислушивался к нашим пожеланиям. Выросший в горах, он чувствует себя здесь как рыба в воде. Аккуратно водит, что немаловажно на дагестанских серпантинах. В путешествии с нами был 8-летний ребёнок, так Сулейман взял полностью опеку на себя, помогал ему подняться до Гамсутля, надёжно держал за руку у края пропасти в опасных местах. В общем стал нашим надёжным проводником в туре, на которого можно положиться во всём. Кроме того, подсказывал интересные локации для фото и сам делал отличные фотографии. А само путешествие подарит вам сказочные нереальные виды, которые поразят вас до глубины души. Если вернемся в Дагестан, то путешествовать поедем только в сопровождении Сулеймана!

М
11 мая 2024
Спасибо большое за супер тур)
Сулейман показал все самые скрытые и красивые места Дагестана
Очень добрый и вежливый человек
Нам все очень понравилось 🥰
Обязательно обратимся еще раз
Е
4 мая 2024
Отличная экскурсия на комфортном автомобиле, получили море впечатлений и огромное удовольствие от путешествия! Нам удалось побывать в локациях без толп туристов, что позволило сделать много красивых фото. Спасибо Сулейману за экскурсию, нам всё очень понравилось и обязательно вернемся:)
И
29 апр 2024
Все очень понравилось, комфортная поездка, фантастические паейзажи, Сулейман - отличный гид!
E
26 апр 2024
М
20 апр 2024
М
27 мар 2024
Все супер, приятный гид, повозил по интересным, не туристическим точкам

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