Описание экскурсии

Что вас ожидает: Наше путешествие начнется в 8 утра с поездки через самый длинный тоннель в России, после чего мы посетим Гимринскую оборонительную башню, построенную в 1830 году. Далее мы отправимся к Ирганайскому водохранилищу, где сделаем остановку, чтобы полюбоваться его живописными видами. По пути к аулу-призраку Гамсутль туристы посетят Гергебильскую ГЭС и пройдутся по мосту через водохранилище. Заброшенный аул Гамсутль, расположенный в Гунибском районе Дагестана на высоте около 1500 метров над уровнем моря, является одним из самых загадочных мест в России. Дома аула, частично встроенные в склон холма, напоминают жилища древних инков в Перу, что и послужило причиной его прозвища — «дагестанский Мачу-Пикчу». В Гамсутле мы осмотрим покинутые дома и проникнемся атмосферой места. Затем отправимся в аул Гуниб, где пообедаем, прогуляемся в парке и, по желанию туристов, посетим музей. Далее нас ждет Салтинский водопад, расположенный в каньоне реки Салтинка в Гунибском районе. Это единственная пещера с водопадом в Дагестане и памятник природы регионального значения с 1983 года. Высота водопада составляет 20 метров.