В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам

Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад

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Ответы на вопросы
Отправляемся в фото-путешествие по Дагестану.

Приготовьте свои смартфоны — контента для соцсетей будет море! В кадр попадут лазурь Сулакского каньона и Ирганайского водохранилища, эффектная фотосессия получится в песках бархана Сарыкум (будто в пустыне Сахара), а снимки на Языке Тролля над пропастью — настоящий экстрим! Ещё вы узнаете историю последнего жителя опустевшего села, прикоснётесь к оборонительным башням времён Кавказской войны и побываете в высокогорных аулах.
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Ближайшие даты:
3
июл
10
июл
17
июл
24
июл
31
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14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рейсов. Можем забрать вас из Махачкалы или Каспийска
Завершение: Махачкала, планируйте вылет на вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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