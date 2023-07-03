Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Отправляемся в фото-путешествие по Дагестану.
Приготовьте свои смартфоны — контента для соцсетей будет море! В кадр попадут лазурь Сулакского каньона и Ирганайского водохранилища, эффектная фотосессия получится в песках бархана Сарыкум (будто в пустыне Сахара), а снимки на Языке Тролля над пропастью — настоящий экстрим! Ещё вы узнаете историю последнего жителя опустевшего села, прикоснётесь к оборонительным башням времён Кавказской войны и побываете в высокогорных аулах.
Приготовьте свои смартфоны — контента для соцсетей будет море! В кадр попадут лазурь Сулакского каньона и Ирганайского водохранилища, эффектная фотосессия получится в песках бархана Сарыкум (будто в пустыне Сахара), а снимки на Языке Тролля над пропастью — настоящий экстрим! Ещё вы узнаете историю последнего жителя опустевшего села, прикоснётесь к оборонительным башням времён Кавказской войны и побываете в высокогорных аулах.
Ближайшие даты:
3
июл
июл
10
июл
июл
17
июл
июл
24
июл
июл
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рейсов. Можем забрать вас из Махачкалы или КаспийскаЗавершение: Махачкала, планируйте вылет на вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 173 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Ахмед, вместе со своей командой я провожу экскурсии по всему Дагестану. Сам живу в поселке Дубки, рядом с Сулакским каньоном. Родиться среди гор — это счастье, свобода и чувство ежедневного единения с природой. С радостью разделю их с вами!
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