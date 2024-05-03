Встретим вас в Махачкале или Каспийске и в 08:00-09:00 отправимся в горы через город Буйнакск и самый длинный автомобильный тоннель в России. Насладимся чашечкой кофе с видом на горы, а затем осмотрим башню Шамиля и полюбуемся Ирганайским водохранилищем со смотровой площадки. Здесь вы увидите работы мастера по насечке по дереву Магомеда, это древнее ремесло передаётся из поколения в поколение — нигде больше такого не найти!

В селе Ках побываем в доме-музее тёти Хадижат, где рассмотрим предметы быта и национальную одежду. А ещё хозяйка проведёт для вас мастер-класс по ковроткачеству и раскроет секреты выведения орнаментов (по желанию и за доплату). В процессе будем слушать истории и легенды края. И на этом ещё не всё: вы сможете примерить национальные наряды и научиться танцевать лезгинку под песни тёти Хадижат.

На обед отправимся в гости к моей маме. Она расскажет тонкости приготовления хинкал и чуду и угостит вкуснейшим обедом, а по желанию устроит мастер-класс по приготовлению национальных блюд.

Дальше поедем на Хунзахское плато, полюбуемся водопадами Тобот и Итлятляр. Заглянем в кофейню с живописным видом на край пропасти и выпьем по чашке травяного чая. Осмотрим оборонительную крепость 19 века и вернёмся в село Ках. Поужинаем, прогуляемся по округе и завершим день уютным вечером у тёти Хадижат.