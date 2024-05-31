Туры по подземельям и пещерам Махачкалы

Найдено 6 туров в категории «Подземные» в Махачкале, цены от 16 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800 за человека
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2700024 300 за человека
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000 за человека
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890 за всё до 3 чел.
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500 за человека
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
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  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
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    в этом сыграл наш гид - Магомед! Если в Дагестан, то только к нему! Тактичный, пунктуальный, интересный, гостеприимный, внимательный к мелочам, время с ним пролетело незаметно, мы постоянно шутили, много смеялись, он нам рассказывал интересные исторические факты о Республике, из своей жизни разные моменты, про культуру, обычаи, быт народа и т. д. У нас сложилось 100% впечатление, что он любит свою работу и гостей, которые приезжают. Это чувствуется сразу. Ох сколько мы задавали глупых вопросов🙈, абсолютно адекватно и интересно отвечал, понимая, что мы из другого региона и нам всё в новинку! Потрясающий Магомед и его семья❤️ Желаем только процветания и большого здоровья! Мы обязательно приедем вновь, такая любовь уже навсегда! 😍

    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились
  • В
    Виталий
    15 мая 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Собрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсию по достопримечательностям и сделали
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    выбор и не ошиблись! Это были незабываемые три дня. Шамиль просто находка как гид и спутник в путешествие! Сам тут очень интересный и насыщенный, хоть природа только начинает распускаться в начале весны. Самые основные места которые доступны весной мы посетили, но словами всего не передать - Дагестан нужно увидеть глазами и ощутить его! По поводу тура - Шамиль очень приятный и радушный человек, коренной житель, поэтому знает много и ему есть что рассказать и показать, очень хороший водитель. Мы были семьей с двумя детьми 4 и 7 лет. Думали что детям будет тяжеловато 3 дня в пути, но было все отлично, где было трудно Шамиль всегда готов был помочь нам, за это ему ещё раз огромное спасибо. А как вкусно готовят его родственники в маленьком гостином дворике - по настоящему узнаешь вкус национальной еды и гостеприимства. Но все нужно испробовать самим! Подводя итоги - насыщенный и интересный тур с очень хорошим гидом, впечатления будут не забываемые! Всем советуем окунуться во все краски Дагестана именно с Шамилем!

    Собрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсию
  • Е
    Евгения
    3 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением с Магомедсайгидом! Ни разу
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    нас не торопил, останавливался там, где просили и даже не просили) самый вкусный кофе на маршруте, комфортное вождение и приятная беседа были с нами на протяжениисего маршрута. Очень душевный, вкусный домашний обед и ужин у мамы) спасибо вам большое, передавайте привет семье ❤️ просто не возможно не влюбиться в эту красоту! Ждите нас на абрикосы теперь))

    Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Путешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамой влюбились в регион и
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    захотели вернуться туда снова. Шамиль ненавязчивый, душевный, открытый, терпеливо переносил сотни моих вопросов о культуре, традициях и истории Дагестане. С легкостью встраивался в наши желания вне запланированного тура, показал и аутентичную жизнь местных. Ели в частном секторе, да так вкусно, что местные огромные порции перестали удивлять на второй день и только хотелось больше:) Планируем вернуться в Дагестан снова и точно знаем, что путешествие будет с Шамилем. Всем рекомендую и тур, и гида!

    Путешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамойПутешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамой
  • А
    Александра
    22 апреля 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Мы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает от невероятных горных пейзажей и
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    масштабности. Очень понравилась пунктуальность и тактичность гида: мы не слишком торопились, но везде успели; Магомед подсказывал, где лучше остановиться, что заказать в кафе, откуда будет самый красивый вид) Интересно рассказывал об истории и культуре Дагестана и своей семьи. Очень понравилась квартира и отель, где нас разместили. На обед, ужин и завтрак мы заезжали в дом к маме Магомеда и были очарованы гостеприимством их семьи. Даже научились сами печь дагестанские лепешки:)) У меня был день рождения, и мне подготовили приятный сюрприз, это было очень неожиданно и очень приятно) Очень рекомендую и гида, и этот тур — в нем собрано самое лучшее, то что надо для первого знакомства с Дагестаном. Надеемся вернуться еще и обязательно снова обратимся к Магомеду. Спасибо!

    Мы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает от
  • Т
    Татьяна
    27 января 2024
    По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
    Получили то, что хотели. Все было легко, спокойно, с уважением и учетом пожеланий. Помогли выбрать дом в горах, забронировать. Программа
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    горного Дагестанка очень насыщенная, но в тоже время не изнуряющая и не изматывающая. От души рекомендую обращаться и заказывать экскурсии у Руслана!

  • Д
    Дмитрий
    10 января 2024
    3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
    Это было нечто потрясающее!!! Дагестан только начинает раскрываться во всей своей аутентичной красоте. Мурад — не просто Гид с большой
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    буквы. Это человек, который не только стремится выполнить свою работу на 200%, но и проявляет лучшие человеческие качества, помогая в сложных ситуациях и всегда входя в непростое положение. Например, проблемы со здоровьем не станут путешественнику помехой, поверьте на слово. Даже не как гид, а практически как друг, Мурад сделает всё и еще больше, чтобы вам было комфортно и поездка оставила незабываемые впечатления. Спасибо!!!

  • Е
    Евгения
    9 ноября 2023
    По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
    Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так как поехали вдвоем и
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    больше к группе никто не присоединился. Организатор пошел на встречу и сместил даты на удобные нам. Всё было организовано прекрасно: встретили в аэропорту, организовали проживание в горах, расписание и локации корректировали, с учетом наших пожеланий. Гиды много рассказывали про традиции Дагестана. Ну, и сам тур необыкновенно красивый. Было очень тепло, много солнца - маленькое лето чтобы отдохнуть от питерского ноября:) В это время ещё и туристов поменьше. В общем, всё понравилось, всем, кто любит природные достопримечательности, рекомендую:)

    Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так
  • Е
    Евгения
    6 октября 2023
    В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
    Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед выбрал отличные дома для
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    остановок, кормили на убой😅. В поездках пели смеялись, так как локации все на большом расстоянии, Ахмед развлекал нас как мог, за что ему отдельное спасибо! За дни путешествия посмотрели все что хотели, так же он учел все наши пожелания. Пили чай и кофе в горах🫶🏻. Если вы отправляетесь в Дагестан планируйте минимум 3 дня а лучше 4-5. Там столько красоты😍

    Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. АхмедСпасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Подземные»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
  2. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
  3. 3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
  4. В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
  5. По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Подземные" можно забронировать 6 авторских туров от 16 500 до 65 890 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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