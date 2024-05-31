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скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2700024 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей31 мая 2024Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
- ММария22 мая 2024Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
- ВВиталий15 мая 2024Собрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсию по достопримечательностям и сделали
- ЕЕвгения3 мая 2024Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением с Магомедсайгидом! Ни разу
- ААнастасия30 апреля 2024Путешествовала по знаковым местам Дагестана в течение 3-х дней. Шамиль сделал все, чтобы мы с мамой влюбились в регион и
- ААлександра22 апреля 2024Мы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает от невероятных горных пейзажей и
- ТТатьяна27 января 2024Получили то, что хотели. Все было легко, спокойно, с уважением и учетом пожеланий. Помогли выбрать дом в горах, забронировать. Программа
- ДДмитрий10 января 2024Это было нечто потрясающее!!! Дагестан только начинает раскрываться во всей своей аутентичной красоте. Мурад — не просто Гид с большой
- ЕЕвгения9 ноября 2023Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так как поехали вдвоем и
- ЕЕвгения6 октября 2023Спасибо Ахмеду за трип. Нагулялись по красотам Дагестана! Это было прекрасное путешествие от и до. Ахмед выбрал отличные дома для
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- Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
- В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
- 3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
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