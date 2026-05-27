Эта поездка позволит взглянуть на Северный Кавказ как на перекрёсток цивилизаций, религий и культур. За один день вы увидите Дербент — самый древний город России — и знаменитый экраноплан «Лунь». В этих местах особенно ясно ощущается масштаб истории и почти нет декораций для туристов, а традиции живут рядом с современностью.

В программе экскурсии по Дербенту соседствуют памятники разных культур и религий:

Нарык-Кала — древняя цитадель

Джума-мечеть — одна из старейших мечетей России

Армянская церковь

Девичьи бани

Эти места помогают понять, как на одной территории веками жили люди разных вероисповеданий и народов.

А на берегу Каспия вас ждёт резкий контраст эпох — экраноплан «Лунь», гигантская советская машина, похожая на технику из научной фантастики. Это редкая возможность увидеть уникальный проект советской инженерной мысли.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Махачкалы

9:00 — остановка у экраноплана «Лунь»

10:00 — прибытие в Дербент

10:15–11:45 — экскурсия по крепости Нарын-Кала

12:00–13:30 — прогулка по магалам Старого города

13:30–14:15 — обед, свободное время для отдыха

14:30–15:00 — посещение Джума-мечети

15:10–15:40 — Девичьи бани

16:00–17:00 — Улица Счастливых людей

17:00 — выезд в Махачкалу

19:00 — возвращение в Махачкалу

