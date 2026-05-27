Эта поездка позволит взглянуть на Северный Кавказ как на перекрёсток цивилизаций, религий и культур. За один день вы увидите Дербент — самый древний город России — и знаменитый экраноплан «Лунь».
В этих местах особенно ясно ощущается масштаб истории и почти нет декораций для туристов, а традиции живут рядом с современностью.
Описание экскурсии
В программе экскурсии по Дербенту соседствуют памятники разных культур и религий:
- Нарык-Кала — древняя цитадель
- Джума-мечеть — одна из старейших мечетей России
- Армянская церковь
- Девичьи бани
Эти места помогают понять, как на одной территории веками жили люди разных вероисповеданий и народов.
А на берегу Каспия вас ждёт резкий контраст эпох — экраноплан «Лунь», гигантская советская машина, похожая на технику из научной фантастики. Это редкая возможность увидеть уникальный проект советской инженерной мысли.
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Махачкалы
9:00 — остановка у экраноплана «Лунь»
10:00 — прибытие в Дербент
10:15–11:45 — экскурсия по крепости Нарын-Кала
12:00–13:30 — прогулка по магалам Старого города
13:30–14:15 — обед, свободное время для отдыха
14:30–15:00 — посещение Джума-мечети
15:10–15:40 — Девичьи бани
16:00–17:00 — Улица Счастливых людей
17:00 — выезд в Махачкалу
19:00 — возвращение в Махачкалу
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе/минивэне Volkswagen или Mercedes
- В стоимость входит трансфер, обед, входные билеты на крепость
- Отдельно по желанию оплачивается входной билет в Девичьи бани и в Армянский храм (по 150 ₽)
- Программа подходит взрослым и детям с 3 лет.
- Возьмите с собой наличные и перекус
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 159 туристов
Мы с командой радуем путешественников экскурсиями в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления. Также организуем экскурсии по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.
