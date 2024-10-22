5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
17 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
40 000₽ за человека
3 дня
Магия Дагестана: индивидуальный мини-тур по знаковым локациям
Промчаться по водам Сулака на катере и полюбоваться горным краем со смотровых площадок
Начало: Аэропорт Махачкалы / другое место в городе, время ...
18 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
37 000₽ за человека
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
19 ноя в 12:00
26 ноя в 12:00
от 50 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААртём22 октября 2024Огромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл наши ожидания. Кто ещё сомневается, ехать или нет - не сомневайтесь)
- ООксана22 сентября 2024Если собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туре прекрасно всё: атмосфера, жилье
- ИИгорь22 сентября 2024Отличный автомобиль Тур из 7ми человек в удовольствие Организаторы большие молодцы! С гид-водитель был хорош! Очень активный
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гоцатлинское водохранилище»
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