Гоцатлинское водохранилище – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Гоцатлинское водохранилище» в Махачкале, цены от 37 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Пешая
На квадроциклах
SUP-прогулки
15 отзывов
5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
17 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
40 000 за человека
Магия Дагестана: индивидуальный мини-тур по знаковым локациям
Джиппинг
На машине
На катере
3 дня
Магия Дагестана: индивидуальный мини-тур по знаковым локациям
Промчаться по водам Сулака на катере и полюбоваться горным краем со смотровых площадок
Начало: Аэропорт Махачкалы / другое место в городе, время ...
18 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
37 000 за человека
Тур по Дагестану на шесть дней
Джиппинг
На катере
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
19 ноя в 12:00
26 ноя в 12:00
от 50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Артём
    22 октября 2024
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Огромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл наши ожидания. Кто ещё сомневается, ехать или нет - не сомневайтесь)
    Огромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл наши
  • О
    Оксана
    22 сентября 2024
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Если собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туре прекрасно всё: атмосфера, жилье
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    (ночёвка), еда, автомобиль, музыка 🔥 и конечно люди. Организованно всё, вам думать не придется, только отдых!! Все локации поражают, удивляют, вдохновляют!!! Но лично моя любовь- село у озера Мочох, родина Узлипат. Это место сочетает в себе естественные красоты и культурные особенности, о которых с радостью рассказывают родственники организатора тура. Благодарю каждого, кто причастен к нашему отдыху! От души (по-братски) хочу, чтобы все ваши мечты и желания сбылись. У вас офигенная энергия, которой вы с радостью делитесь. Слова кончаются, чтобы описать, как было великолепно у вас и с вами!!! И, да, я умею готовить чуду, уверена дети оценят! Узлипат, спасибо.

    Если собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туре
  • И
    Игорь
    22 сентября 2024
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Отличный автомобиль Тур из 7ми человек в удовольствие Организаторы большие молодцы! С гид-водитель был хорош! Очень активный

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гоцатлинское водохранилище»

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  5. Водопад Тобот
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  7. Язык Тролля
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Село Гуниб
  10. Карадахская теснина
Сколько стоит тур в Махачкале в ноябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Гоцатлинское водохранилище" можно забронировать 3 тура от 37 000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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