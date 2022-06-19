Что вас ждет

Мы увидим знаменитую Джума-мечеть, одну из самых больших на территории России и Европы. Далее мы пойдем на знаменитый 2-й рынок — самое удачное место для туристического шопинга и дегустаций.

Дружелюбные продавцы с радостью познакомят вас со своим товаром, щедро предложат попробовать продукты местного производства: урбечи, мед, джемы, орехи, сыры. Вы окунетесь в атмосферу старого рынка, где взад-вперед снуют грузчики, торговцы предлагают товар, покупатели бойко торгуются. Та самая атмосфера, которой не хватает в крупных супермаркетах с безмолвными продавцами. Здесь же вы сможете закупиться подарками и сувенирами для своих друзей и родственников.

С рынка мы пойдем в сердце города, где вы увидите такие достопримечательности, как здание Правительства, здание МВД, знаменитую когда-то на весь Советский Союз гостиницу «Дагестан».

Пройдем в один из самых колоритных уголков Махачкалы – улицу Буйнакского, обязательно посетим дом-корабль, пройдёмся по Махачкалинскому Арбату и закончится наша экскурсия в старой водонапорной башне, которая сейчас стала кофейней, в которой на нескольких этажах отражена вся история Дагестана.

Здесь же вы сможете отдохнуть с чашечкой кофе и полюбоваться на город и порт со смотровой площадки.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: