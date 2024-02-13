Южный Дагестан за один день

Индивидуальная экскурсия в Махачкале
5
2 отзыва
Экскурсия раскроет для вас южный Дагестан с нескольких сторон: исторической, культурной, природной.

Мы посетим самый южный и самый древний город в России Дербент, цитадель Нарын-кала, Хучнинский водопад, увидим «Крепость семи братьев и одной сестры» на краю обрыва, отведаем блюда национальной кухни. А на обратном пути повернем к берегу Каспийского моря и посмотрим на легендарный экраноплан «Лунь».
Южный Дагестан за один день
Южный Дагестан за один день
Южный Дагестан за один день
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
5
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Цитадель Нарын-Кала
  • Хучнинский водопад
  • Крепость семи братьев и одной сестры
  • Экраноплан «Лунь»

Описание

Почти половина южного Дагестана покрыта густыми лесами — приглашаем вас насладиться этой красотой и прикоснуться к истории региона, посетив самые примечательные места. Что вас ждет:• Посетим крепость Нарын-кала — персидскую цитадель, часть Дербентской крепости. Она соединена с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу.
  • Увидим Хучнинский водопад — природный памятник южного Дагестана. В окрестностях села Хучни мы отыщем мощный поток реки Ханагчай, который падает с высоты 30 метров.
  • Отправимся в Крепость семи братьев и одной сестры за потрясающими видами на окрестности и порцией колоритных легенд. Вы осмотрите постройку VII-VIII века, которая возвышается на краю обрыва над рекой Рубас, узнаете секрет ее названия и услышите о временах, когда крепость защищала жителей от внешних врагов.
  • Узнаете, где находится экраноплан «Лунь» — уникальная разработка советских учёных, построенная в 1983-1990 годах. Вам расскажут о свойствах бывшего сверхсекретного самолета, который способен скользить прямо над волнами, и, конечно, сделаете здесь эффектные фото.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цитадель Нарын-Кала
  • Хучнинский водопад
  • Крепость семи братьев и одной сестры
  • Экраноплан «Лунь»
Что включено
  • Транспорт (комфортабельное авто)
  • Полное сопровождение гид-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Только после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
13 фев 2024
Замечательная погода, замечательные виды, спасибо гиду, за комфорт и хорошее настроение. Мухтар учел все наши пожелания и предлагал посетить самые интересные локации.
Е
7 фев 2024
Добрый день, давно уже мечтали съездить в Дербент и посмотреть самый южный и самый древний город Дербент. .) не знали где бронировать и с кем съездить, и вот наш потрясающий гид-экскурсовод Мухтар нам в этом очень помог, за что мы ему очень благодарны, рассказал нам всю историю про южную часть Дагестана, показал очень много красот, съездили в коньячный завод (тоже мечтали об этом много) показал бонусные свои локации, вообщем можно целую книгу написать про эту поездку. Мухтар спасибо большое!!!

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