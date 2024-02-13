Добрый день, давно уже мечтали съездить в Дербент и посмотреть самый южный и самый древний город Дербент. .) не знали где бронировать и с кем съездить, и вот наш потрясающий гид-экскурсовод Мухтар нам в этом очень помог, за что мы ему очень благодарны, рассказал нам всю историю про южную часть Дагестана, показал очень много красот, съездили в коньячный завод (тоже мечтали об этом много) показал бонусные свои локации, вообщем можно целую книгу написать про эту поездку. Мухтар спасибо большое!!!