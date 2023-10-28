Жемчужина Дагестана - Гуниб и Гамсутль

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Предлагаю познакомиться с природой, культурой и традициями Дагестана. Для этого мы отправимся в горы, в Гунибский район. Вас ждут аул-призрак Гамсутль и живописное селение Гуниб.

А еще вы увидите два красивейших водохранилища и проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России.
Жемчужина Дагестана - Гуниб и Гамсутль
Жемчужина Дагестана - Гуниб и Гамсутль
Жемчужина Дагестана - Гуниб и Гамсутль
Жемчужина Дагестана - Гуниб и Гамсутль
Жемчужина Дагестана - Гуниб и Гамсутль
Жемчужина Дагестана - Гуниб и Гамсутль
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гергебильское водохранилище
  • Чохские террасы
  • Гамсутль
  • Гуниб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Добро пожаловать в солнечный Дагестан! Приглашаю вас отправиться в горы, чтобы окунуться в природу региона и познакомиться с его культурой, традициями и обычаями. Мы отправимся в Гунибский район, чтобы увидеть жемчужину Дагестана.
Кто приехал в Дагестан и уехал не побывав в Гунибе, тот может считать, что не увидел всю красоту Дагестана.
Что вас ждетМы проедем по Гимринскому тоннелю — самому длинному автодорожному тоннелю в России, который представляет собой четырехкилометровую дорогу сквозь гору. Познакомимся с историей строительства важного оборонительного сооружения XIX века — Гимринской башни. Оценим панорамы живописного Ирганайского водохранилища и увидим, как фактурные пейзажи сменяются картинами прибрежных аутентичных сел.
Посмотрим на Гергебильское водохранилище и Чохские террасы, и, наконец, попадем в призрачное село Гамсутль — аул, который производит сильное впечатление. Природа здесь стремительно захватывает покинутые дома — последний житель Гамсутля умер в 2015 году. После мы отправимся в Гуниб — один из самых живописных уголков республики.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от точки А до точки Б
  • Полное сопровождение гида-экскурсовода
  • Пикник, чай из самовара
  • Фотографии на память
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Только после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Welcome to Dagestan ❤️
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Индивидуальные
Необычные
Природа и пейзажи
Горы
На весь день
Дагестан
Выездные
Гамсутль
Популярные места
Село Гуниб

Похожие туры из Махачкалы

В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Популярное предложение
В гости к аварцам: путешествие в аул-призрак Гамсутль
Подземный водопад, Чохские террасы и пейзажи самой живописной дороги Дагестана
c отеля
5 ноя
6 ноя
7 ноя
8 ноя
1540013 860 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
9 отзывов
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
Увидеть ключевые достопримечательности Дагестана и познакомиться с его историей и наследием
у вашего отеля
Завтра
29 окт
30 окт
31 окт
6 000 за человека
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
122 отзыва
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
13 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🧭
ТАМ