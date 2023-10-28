Предлагаю познакомиться с природой, культурой и традициями Дагестана. Для этого мы отправимся в горы, в Гунибский район. Вас ждут аул-призрак Гамсутль и живописное селение Гуниб.
А еще вы увидите два красивейших водохранилища и проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России.
А еще вы увидите два красивейших водохранилища и проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гергебильское водохранилище
- Чохские террасы
- Гамсутль
- Гуниб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Добро пожаловать в солнечный Дагестан! Приглашаю вас отправиться в горы, чтобы окунуться в природу региона и познакомиться с его культурой, традициями и обычаями. Мы отправимся в Гунибский район, чтобы увидеть жемчужину Дагестана.
Кто приехал в Дагестан и уехал не побывав в Гунибе, тот может считать, что не увидел всю красоту Дагестана.
Что вас ждетМы проедем по Гимринскому тоннелю — самому длинному автодорожному тоннелю в России, который представляет собой четырехкилометровую дорогу сквозь гору. Познакомимся с историей строительства важного оборонительного сооружения XIX века — Гимринской башни. Оценим панорамы живописного Ирганайского водохранилища и увидим, как фактурные пейзажи сменяются картинами прибрежных аутентичных сел.
Посмотрим на Гергебильское водохранилище и Чохские террасы, и, наконец, попадем в призрачное село Гамсутль — аул, который производит сильное впечатление. Природа здесь стремительно захватывает покинутые дома — последний житель Гамсутля умер в 2015 году. После мы отправимся в Гуниб — один из самых живописных уголков республики.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от точки А до точки Б
- Полное сопровождение гида-экскурсовода
- Пикник, чай из самовара
- Фотографии на память
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Только после бронирования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Welcome to Dagestan ❤️
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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