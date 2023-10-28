Добро пожаловать в солнечный Дагестан! Приглашаю вас отправиться в горы, чтобы окунуться в природу региона и познакомиться с его культурой, традициями и обычаями. Мы отправимся в Гунибский район, чтобы увидеть жемчужину Дагестана.

Кто приехал в Дагестан и уехал не побывав в Гунибе, тот может считать, что не увидел всю красоту Дагестана.

Что вас ждетМы проедем по Гимринскому тоннелю — самому длинному автодорожному тоннелю в России, который представляет собой четырехкилометровую дорогу сквозь гору. Познакомимся с историей строительства важного оборонительного сооружения XIX века — Гимринской башни. Оценим панорамы живописного Ирганайского водохранилища и увидим, как фактурные пейзажи сменяются картинами прибрежных аутентичных сел.

Посмотрим на Гергебильское водохранилище и Чохские террасы, и, наконец, попадем в призрачное село Гамсутль — аул, который производит сильное впечатление. Природа здесь стремительно захватывает покинутые дома — последний житель Гамсутля умер в 2015 году. После мы отправимся в Гуниб — один из самых живописных уголков республики.