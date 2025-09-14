Зову в путешествие ценителей истории и хорошего алкоголя! Мы отправимся в древний Дербент: побываем в крепости Нарын-кала и аутентичных кварталах — магалах.
А затем вы посетите винодельни на выбор: коньячный комбинат, винодельческую компанию или завод игристых вин.
Побываете в цехах, узнаете секреты изготовления горячительных напитков и оцените их вкус на дегустациях.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Цитадель Нарын-кала и знакомство с историей города
- Прогулка по узким улочкам и осмотр старых кварталов — магалов
- Медийный фонтан и легенды Дербента
- Дегустационный зал Дербентского коньячного завода. Вы можете устроить дегустацию или послушать о производстве коньяка без неё
- Один из винодельческих заводов (Дербентская винодельческая компания или завод игристых вин). Вы побываете в цехах, узнаете секреты изготовления напитков и оцените продукцию на дегустации
Организационные детали
- Возрастное ограничение — 18+
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Tucson
- Экскурсию по крепости и городу проведу я, а на винных производствах — местные гиды
Дополнительные расходы
- Посещение крепости Нарын-кала — 200 ₽ за чел.
- Обед (по желанию) — от 700 ₽ за чел.
Экскурсия на Дербентском коньячном заводе:
- без дегустации — 1000 ₽ за чел. (1 час)
- с дегустацией 10 образцов — 2500 ₽ за чел. (1,5 часа)
- с дегустацией 15 образцов — 3500 ₽ за чел. (2 часа)
- с дегустацией 20 образцов — 5000 ₽ за чел. (3 часа)
Экскурсия на Дербентской винодельческой компании:
- без дегустации — 500 ₽ за чел. (30-40 мин.)
- с дегустацией 4 образцов — 800 ₽ за чел. (до 1,5 часов)
Есть и другие варианты дегустации по согласованию.
Экскурсия на Дербентский завод игристых вин:
- с дегустацией 8 образцов вин — от 1500 ₽ за чел. (1,5 часа.)
В выходные дни экскурсии не проводятся.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курбан — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 201 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Курбан, я родился и живу в Дагестане. С радостью проведу вас по классическим и нестандартным маршрутам, покажу самые живописные места нашего края и расскажу о них интересные факты.Задать вопрос
