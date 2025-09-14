Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Зову в путешествие ценителей истории и хорошего алкоголя! Мы отправимся в древний Дербент: побываем в крепости Нарын-кала и аутентичных кварталах — магалах.



А затем вы посетите винодельни на выбор: коньячный комбинат, винодельческую компанию или завод игристых вин.



Побываете в цехах, узнаете секреты изготовления горячительных напитков и оцените их вкус на дегустациях.