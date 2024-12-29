Описание тура
Организационные детали
В Махачкалу летают прямые рейсы из многих городов России, билеты от 5000 рублей.
Проживание. В хороших отелях и горных домиках в 2-местных номерах.
Один день — в спа-отеле с хамамом, сауной, белыми халатами. Остальные дни — в коттеджах с панорамными окнами с видом на горы и сауной в горах.
Возможно 1-местное проживание за доплату.
Питание. Включено трёхразовое питание: вкусные завтраки в отелях, обеды в колоритных национальных кафе и ужины в ресторанах. Также включён праздничный банкет в ресторане с шампанским и развлекательной программой, а во втором заезде — праздничный рождественский ужин.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус и внедорожники.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Ирганайское водохранилище, край водопадов Хунзах и озеро Мочох
Встречаемся и едем на Хунзахское плато, по пути посетив живописное водохранилище. Полюбуемся замёрзшими водопадами Тобот и Итлятляр, словно оказавшись во дворце Снежной Королевы, и впечатляющей панорамой горных вершин.
Заглянем в Каменную чашу — пройдёмся по скалистым «залам» теснины, соединённым узкими проходами. А после, если позволит состояние дорог, поедем обедать и согреваться чаем в настоящую юрту на озеро Мочох. Желающие смогут покататься на коньках по прозрачному льду.
Вечером приедем в отель высоко в горах. Поужинаем, пообщаемся, при желании устроим дискотеку.
Салтинский водопад, аулы Гуниб и Чох, кулинарный мастер-класс
Вкусно позавтракав, посетим необычный Салтинский водопад — он подземный и течёт прямо в пещере. Затем отправимся в высокогорный аул Гуниб с богатой историей, связанной с окончанием Кавказской войны. Вы насладитесь завораживающими видами и узнаете о происходивших здесь событиях.
После обеда погуляем по старейшему селению Чох и полюбуемся знаменитыми террасами. А ещё познакомимся и пообщаемся с местными жителями.
Вечером — ужин, посиделки и мастер-класс по приготовлению лепёшек с начинкой — традиционного дагестанского блюда чуду.
Карадахская теснина, Кахиб и Гоор, «Язык Тролля»
День будет насыщенным. Сначала совершим небольшой треккинг по Карадахской теснине — длинному и узкому ущелью, с обеих сторон которого возвышаются 170-метровые каменные «стены».
Следующим увидим древний наскальный аул Кахиб, при желании прогуляемся по старому городу. А затем переедем в село Гоор. Посмотрим на древние оборонительные постройки края башен и ветров и посетим знаменитую локацию неподалёку — скалу, выступающую над обрывом, которую именуют дагестанским «Языком Тролля». Приготовьтесь к головокружительным видам!
В новогоднем заезде этим вечером вас ждёт встреча 2025-го с музыкой, танцами, фейерверком и шикарным новогодним столом с игристым. С праздником!
«Гора исполнения желаний», вечер в хамамме с бассейном
Встанем попозже, неспешно позавтракаем и отправимся на «Гору исполнения желаний»! Загадаем всё самое хорошее на наступивший год для себя и своих близких. Проверено — всё сбывается! Желающие смогут покататься на лошадях, а любители пеших прогулок — совершить треккинг по горам. А ещё выпьем горячий кофе, наслаждаясь пейзажами и единением с природой.
Вечером переедем в спа-отель и расслабимся в хаммаме с бассейном.
Бархан Сарыкум, пещера Нохъо, Сулакский каньон
Утром желающие снова поплавают в бассейне, расслабятся в хаммаме или позанимаются йогой. А затем вас ждёт настоящая пустыня — бархан Сарыкум, появившийся в этой местности до сих пор неразгаданным образом.
После посетим малоизвестное место — пещеру Нохъо, откуда открывается обзор самого живописного и узкого места топовой достопримечательности — Сулакского каньона. Здесь у вас будет возможность пройтись по подвесному мосту, погулять по пещере и прокатиться на зиплайне. Пообедав местной кухней в уютном ресторане, отправимся в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|59 000 ₽
|1-местное проживание
|72 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, в том числе праздничный банкет
- Трансферы и экскурсии по программе
- Ежедневные фотосессии в красивых местах
- Вечерние посиделки, дискотеки с лезгинкой, конкурсы, интересные игры
- Конная прогулка
- Посещение бани в горах с чаепитием
Что не входит в цену
- Авиаперелёт из вашего города до Махачкалы и обратно
- Стоимость тура при 1-местном проживании составит 72 000 ₽