В Махачкалу летают прямые рейсы из многих городов России, билеты от 5000 рублей.

Проживание. В хороших отелях и горных домиках в 2-местных номерах.

Один день — в спа-отеле с хамамом, сауной, белыми халатами. Остальные дни — в коттеджах с панорамными окнами с видом на горы и сауной в горах.

Возможно 1-местное проживание за доплату.

Питание. Включено трёхразовое питание: вкусные завтраки в отелях, обеды в колоритных национальных кафе и ужины в ресторанах. Также включён праздничный банкет в ресторане с шампанским и развлекательной программой, а во втором заезде — праздничный рождественский ужин.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус и внедорожники.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.