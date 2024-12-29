Душевные Новый год и Рождество в Дагестане

Погулять по горам и аулам, научиться готовить чуду и пообщаться с местными жителями
Едем отмечать праздники в весёлой компании и в окружении живописной природы Дагестана! Виды, от которых захватывает дух, знаменитые и малоизвестные достопримечательности, кулинарный мастер-класс и ночь в спа-отеле — это лишь
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малая часть того, что ждёт вас в поездке с нами.

Мы погуляем по высокогорным аулам Гунибу, Чоху, Кахибу и Гоору, пройдёмся по теснинам, увидим подземный водопад и настоящую пустыню, и, конечно, не обойдём стороной Сулакский каньон. А каждое утро для желающих будем проводить практики йоги и медитации.

Душевные Новый год и Рождество в Дагестане
Душевные Новый год и Рождество в Дагестане
Душевные Новый год и Рождество в Дагестане
Ближайшие даты:
29
дек4
янв
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В Махачкалу летают прямые рейсы из многих городов России, билеты от 5000 рублей.

Проживание. В хороших отелях и горных домиках в 2-местных номерах.
Один день — в спа-отеле с хамамом, сауной, белыми халатами. Остальные дни — в коттеджах с панорамными окнами с видом на горы и сауной в горах.
Возможно 1-местное проживание за доплату.

Питание. Включено трёхразовое питание: вкусные завтраки в отелях, обеды в колоритных национальных кафе и ужины в ресторанах. Также включён праздничный банкет в ресторане с шампанским и развлекательной программой, а во втором заезде — праздничный рождественский ужин.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус и внедорожники.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Ирганайское водохранилище, край водопадов Хунзах и озеро Мочох

Встречаемся и едем на Хунзахское плато, по пути посетив живописное водохранилище. Полюбуемся замёрзшими водопадами Тобот и Итлятляр, словно оказавшись во дворце Снежной Королевы, и впечатляющей панорамой горных вершин.

Заглянем в Каменную чашу — пройдёмся по скалистым «залам» теснины, соединённым узкими проходами. А после, если позволит состояние дорог, поедем обедать и согреваться чаем в настоящую юрту на озеро Мочох. Желающие смогут покататься на коньках по прозрачному льду.

Вечером приедем в отель высоко в горах. Поужинаем, пообщаемся, при желании устроим дискотеку.

Ирганайское водохранилище, край водопадов Хунзах и озеро МочохИрганайское водохранилище, край водопадов Хунзах и озеро МочохИрганайское водохранилище, край водопадов Хунзах и озеро МочохИрганайское водохранилище, край водопадов Хунзах и озеро МочохИрганайское водохранилище, край водопадов Хунзах и озеро МочохИрганайское водохранилище, край водопадов Хунзах и озеро МочохИрганайское водохранилище, край водопадов Хунзах и озеро МочохИрганайское водохранилище, край водопадов Хунзах и озеро МочохИрганайское водохранилище, край водопадов Хунзах и озеро МочохИрганайское водохранилище, край водопадов Хунзах и озеро Мочох
2 день

Салтинский водопад, аулы Гуниб и Чох, кулинарный мастер-класс

Вкусно позавтракав, посетим необычный Салтинский водопад — он подземный и течёт прямо в пещере. Затем отправимся в высокогорный аул Гуниб с богатой историей, связанной с окончанием Кавказской войны. Вы насладитесь завораживающими видами и узнаете о происходивших здесь событиях.

После обеда погуляем по старейшему селению Чох и полюбуемся знаменитыми террасами. А ещё познакомимся и пообщаемся с местными жителями.

Вечером — ужин, посиделки и мастер-класс по приготовлению лепёшек с начинкой — традиционного дагестанского блюда чуду.

Салтинский водопад, аулы Гуниб и Чох, кулинарный мастер-классСалтинский водопад, аулы Гуниб и Чох, кулинарный мастер-классСалтинский водопад, аулы Гуниб и Чох, кулинарный мастер-классСалтинский водопад, аулы Гуниб и Чох, кулинарный мастер-классСалтинский водопад, аулы Гуниб и Чох, кулинарный мастер-классСалтинский водопад, аулы Гуниб и Чох, кулинарный мастер-класс
3 день

Карадахская теснина, Кахиб и Гоор, «Язык Тролля»

День будет насыщенным. Сначала совершим небольшой треккинг по Карадахской теснине — длинному и узкому ущелью, с обеих сторон которого возвышаются 170-метровые каменные «стены».

Следующим увидим древний наскальный аул Кахиб, при желании прогуляемся по старому городу. А затем переедем в село Гоор. Посмотрим на древние оборонительные постройки края башен и ветров и посетим знаменитую локацию неподалёку — скалу, выступающую над обрывом, которую именуют дагестанским «Языком Тролля». Приготовьтесь к головокружительным видам!

В новогоднем заезде этим вечером вас ждёт встреча 2025-го с музыкой, танцами, фейерверком и шикарным новогодним столом с игристым. С праздником!

Карадахская теснина, Кахиб и Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Кахиб и Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Кахиб и Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Кахиб и Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Кахиб и Гоор, «Язык Тролля»
4 день

«Гора исполнения желаний», вечер в хамамме с бассейном

Встанем попозже, неспешно позавтракаем и отправимся на «Гору исполнения желаний»! Загадаем всё самое хорошее на наступивший год для себя и своих близких. Проверено — всё сбывается! Желающие смогут покататься на лошадях, а любители пеших прогулок — совершить треккинг по горам. А ещё выпьем горячий кофе, наслаждаясь пейзажами и единением с природой.

Вечером переедем в спа-отель и расслабимся в хаммаме с бассейном.

«Гора исполнения желаний», вечер в хамамме с бассейном«Гора исполнения желаний», вечер в хамамме с бассейном«Гора исполнения желаний», вечер в хамамме с бассейном«Гора исполнения желаний», вечер в хамамме с бассейном
5 день

Бархан Сарыкум, пещера Нохъо, Сулакский каньон

Утром желающие снова поплавают в бассейне, расслабятся в хаммаме или позанимаются йогой. А затем вас ждёт настоящая пустыня — бархан Сарыкум, появившийся в этой местности до сих пор неразгаданным образом.

После посетим малоизвестное место — пещеру Нохъо, откуда открывается обзор самого живописного и узкого места топовой достопримечательности — Сулакского каньона. Здесь у вас будет возможность пройтись по подвесному мосту, погулять по пещере и прокатиться на зиплайне. Пообедав местной кухней в уютном ресторане, отправимся в аэропорт.

Бархан Сарыкум, пещера Нохъо, Сулакский каньонБархан Сарыкум, пещера Нохъо, Сулакский каньонБархан Сарыкум, пещера Нохъо, Сулакский каньонБархан Сарыкум, пещера Нохъо, Сулакский каньон

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание59 000 ₽
1-местное проживание72 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, в том числе праздничный банкет
  • Трансферы и экскурсии по программе
  • Ежедневные фотосессии в красивых местах
  • Вечерние посиделки, дискотеки с лезгинкой, конкурсы, интересные игры
  • Конная прогулка
  • Посещение бани в горах с чаепитием
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Стоимость тура при 1-местном проживании составит 72 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, до 10:00
Завершение: Махачкала, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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