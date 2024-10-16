В январе – туры в Махачкале

Найдено 4 тура в категории «В январе» в Махачкале, цены от 22 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
От Сулакского каньона до Дербента
На машине
74 отзыва
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
21 окт в 08:00
25 окт в 08:00
39 000 за человека
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
На машине
На катере
скидка
25%
22 отзыва
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
21 окт в 08:00
28 окт в 08:00
3000022 500 за человека
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
На машине
2 отзыва
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулакский каньон и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
21 окт в 08:00
25 окт в 08:00
60 000 за всё до 2 чел.
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
На машине
2 дня
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Начало: Махачкала
23 окт в 08:00
31 окт в 08:00
59 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на туры

  • С
    Сабина
    16 октября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Это было волшебное путешествие и приятное знакомство с регионом! Осенние пейзажи завораживали своей красотой, потрясающие виды и сказочные живописные горы! Тур
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    был организован отлично, Шамиль – профи и просто хороший человек. Мы узнали много интересных фактов, вкусно ели, чувствовали себя безопасно и получили неизгладимые впечатления! Спасибо

  • С
    Сергей
    15 октября 2024
    От Сулакского каньона до Дербента
    Организация и проведения тура на высшем уровне. От начала и до конца мероприятия, все с душой и чётко! От души
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    душевно в душу! Особый привет и низкий поклон гидам сопровождавшим нашу группу: Ахмеду, Магомеду- Имилю и Алибеку, все на высшем уровне!! Ййххэээээйййй💪

  • Л
    Лилиана
    14 октября 2024
    От Сулакского каньона до Дербента
    Уважаемые будущие путешественники, если вы хотите максимально информативно ознакомиться с прекрасными местами Дагестана, сделать 100500 красивых фоток, набить пузики вкусной
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    едой, а сердце - радостью и восторгом - вам к Ахмеду! Мы, компания трех молодых девушек, безумно благодарны ему и его команде гидов за проведенные 5 дней! Забрать вас в любое время и скорректировать программу с учетом этого - ДА! Организовать чудесное поздравление с Днем Рождения - ДА! Обеспечить безопасность - ДА! Наполнить эти 5 дней смехом и улыбками - ДА! Эти ребята расшевелят любую компанию, спасибо им больше за это!

  • А
    Анна
    14 октября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Добрый день! Большое спасибо Шамилю за шикарный гостеприимный прием! Благодаря нему Дагестан покорил наше сердечко или прям так и хочется спеть:"горы
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    украли душу" (п/с слушать: Рейс Магомедкеримов "Сын Дагестана") =) Сложилось всё: невероятная красота горных массивов, аулы, мощи гэс, цвета водохранилищ и каньона, водопады, увлекательные истории, безумные покатушки на катере и невероятно вкусные до отвала застолья с живописными видами в самых красивых локациях! Было красиво, интересно, вкусно! Шамиль очень хорошо водит машину (потому что в Махачкале гоняют порой будь здоров), но и признаться удивило, что дороги тоже безупречные)). Все локации мы застали без толп туристов). Размещение в гостевом доме было с таким видом невероятным - просто АХ! Отправляться в этот тур смело можете в любое время года! Вообще сложилось чувство, что мы к брату в гости приехали! От души!))

  • А
    Алина
    6 октября 2024
    От Сулакского каньона до Дербента
    Несколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимся под глубоким впечатлением от
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    данного тура, от гор, от добрых и отзывчивых людей, от всего что удалось увидеть за этот небольшой промежуток времени. Тур очень насыщенный, завтрак в 9:00 утра и до темноты мы ездили по разным красивым местам, а вечером мы собирались всей нашей веселой компанией за столом, веселились и танцевали. Большое спасибо Магомед-Имин, ты для нас стал другом за эти 5 дней, спасибо за приглашение на свадьбу к племяннице, побывать на свадьбе было волшебно, мы окунулись в настоящую жизнь Дагестана. Всем сердец рекомендую данный тур, Вас заберут в начале тура и отвезут в конце тура куда Вам нужно будет, Вас будут кормить завтраками и обедами, заселят в гостиницу с видом на горы, расскажут и покажут самые красивые места Дагестана. Дагестан на всегда в моем сердце!!!)

    Несколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимся
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Планируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группы, неудобные маршруты. И, увидев
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    этот тур, было сразу же решено: «Берём!» И это было самым правильным решением! Нашим верным спутником был Али. Очень внимательный, отзывчивый и добрый! Маршрут был настолько хорошо спланирован, что на каждой новой локации были только мы! Это позволяло нам погулять, осмотреться и вдоволь пофотографироваться! Кстати, Али не только прекрасный гид, но еще и профессиональный фотограф! Так, что из отпуска возвращаемся не только с незабываемыми впечатлениями, но и с великолепными кадрами на память! Благодаря Али и этому туру, наше путешествие по Дагестану стало еще более захватывающим и увлекательным! Определено, это любовь! Уверяю Вас, оказавшись в Дагестане однажды, захочется возвращаться вновь и вновь!

    Планируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группы
  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
    Провели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. Особое благодарность нашему гиду Гаджи.
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    Показал самые интересные локации, помог сделать интересные снимки, познакомил с кухней Дагестана, оперативно реагировал на все наши просьбы и пожелания. В итоге получили незабываемые впечатления от знакомства с Дагестаном!

    Провели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. ОсобоеПровели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. ОсобоеПровели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. ОсобоеПровели три прекрасных дня в Дагестане. Тур организован на отлично. Локации для ночёвок максимально комфортны. Особое
  • М
    Мария
    11 июня 2024
    Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
    Провели с Абдуллой прекрасных 3 дня в Дагестане. Понравилось абсолютно все. Абдулла - человек, прекрасно знающий свой край, обычаи и
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    историю. За интереснейшим рассказом по дороге, он отмечал моменты, которые интересны именно нам и поэтому прямо в пути корректировал немного маршрут, чтобы мы увидели именно то, что покорит наше сердце. Все места для ночевки в горах так же были супер комфортными. На один день Абдулла передавал ведение экскурсии своему брату и мы так же остались супер довольны этим днем. Могу сказать, что мы бывали на многих экскурсиях в разных странах, и нам есть с чем сравнить. То, как Абдулла трепетно относится к своим гостям и работе - выше всяких похвал и мы однозначно вернемся, чтобы дальше изучать данный край с ним.

    Провели с Абдуллой прекрасных 3 дня в Дагестане. Понравилось абсолютно все. Абдулла - человек, прекрасно знающий

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «В январе»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. От Сулакского каньона до Дербента
  2. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
  3. Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
  4. Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Ирганайское водохранилище
  10. Село Гуниб
Сколько стоит тур в Махачкале в октябре 2024
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