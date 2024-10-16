5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
21 окт в 08:00
25 окт в 08:00
39 000₽ за человека
скидка
25%
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
21 окт в 08:00
28 окт в 08:00
3000022 500₽ за человека
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулакский каньон и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
21 окт в 08:00
25 окт в 08:00
60 000₽ за всё до 2 чел.
2 дня
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Начало: Махачкала
23 окт в 08:00
31 окт в 08:00
59 900₽ за всё до 5 чел.
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Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «В январе»
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