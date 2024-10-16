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данного тура, от гор, от добрых и отзывчивых людей, от всего что удалось увидеть за этот небольшой промежуток времени. Тур очень насыщенный, завтрак в 9:00 утра и до темноты мы ездили по разным красивым местам, а вечером мы собирались всей нашей веселой компанией за столом, веселились и танцевали. Большое спасибо Магомед-Имин, ты для нас стал другом за эти 5 дней, спасибо за приглашение на свадьбу к племяннице, побывать на свадьбе было волшебно, мы окунулись в настоящую жизнь Дагестана. Всем сердец рекомендую данный тур, Вас заберут в начале тура и отвезут в конце тура куда Вам нужно будет, Вас будут кормить завтраками и обедами, заселят в гостиницу с видом на горы, расскажут и покажут самые красивые места Дагестана. Дагестан на всегда в моем сердце!!!)