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дней на шикарном микроавтобусе (каждый день трогательно начинался с гимна Дагестана), с проживанием в уютных и комфортабельных домиках в горах, с вкусной едой (для себя открыли урбеч, ранее даже не слышали про такую не обычную вкусноту). Мы посмотрели самые популярные достопримечательности Дагестана! Эти великолепные виды не описать словами! Каждый раз, когда видели очередную красоту, думали ну все, лучше не бывает, а нет… Возникло ощущение гордости, что Дагестан это Россия! Отдельная благодарность Атлухану и водителю Намету! Все было организованно на самом высоком уровне, гид очень доброжелательный, деликатный, внимательный, с прекрасным чувством юмора! Самые приятные воспоминания! Всем рекомендуем!