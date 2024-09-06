На Рождество – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Махачкале, цены от 23 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
На машине
17 отзывов
5 дней
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Посидеть у костра, сделать фото в национальной одежде, вкусно поесть и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
5 окт в 08:00
12 окт в 08:00
39 500 за человека
От Сулакского каньона до Дербента
На машине
62 отзыва
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
13 сен в 08:00
16 сен в 08:00
39 000 за человека
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
На машине
скидка
15%
6 отзывов
3 дня
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Артем
    6 сентября 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Вот мы и совершили наше невероятное, захватывающее и удивительное трех дневное путешествие по горному Дагестан! Спасибо нашему гиду Магомеду, за эти
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    три дня. За увлекательную поездку, историю тех мест, которые мы проезжали и посещали и все это начинает открываться с другой стороны! Отдельным бонусом для нас было уникальная возможность посетить дом мамы Магомеда, увидеть жизнь, быт местных жителей, посидеть на террасе пообедать и позавтракать национальной кухней, которая больше напоминало застолье, чем обычный обед. Тот момент когда ожидание и реальность совпали на 100%!!!Рекомендую!!!

    Вот мы и совершили наше невероятное, захватывающее и удивительное трех дневное путешествие по горному Дагестан!Вот мы и совершили наше невероятное, захватывающее и удивительное трех дневное путешествие по горному Дагестан!Вот мы и совершили наше невероятное, захватывающее и удивительное трех дневное путешествие по горному Дагестан!Вот мы и совершили наше невероятное, захватывающее и удивительное трех дневное путешествие по горному Дагестан!Вот мы и совершили наше невероятное, захватывающее и удивительное трех дневное путешествие по горному Дагестан!Вот мы и совершили наше невероятное, захватывающее и удивительное трех дневное путешествие по горному Дагестан!Вот мы и совершили наше невероятное, захватывающее и удивительное трех дневное путешествие по горному Дагестан!
  • Е
    Елена
    2 сентября 2024
    От Сулакского каньона до Дербента
    Добрый день! Путешествие прошло прекрасно! Безумно красиво, вкусно, интересно, драйвово! Мы обязательно еще вернемся к этим ребятам!
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2024
    От Сулакского каньона до Дербента
    Отличный тур! Спасибо Ахмед и Магомед за организацию и интересный рассказ об истории и достопримечательностях. Группа подобралась душевная, все сразу
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    нашли общий язык. Программа составлена оптимально - не перегружена, но в то же время много различных локаций. Ну и конечно природа - это просто любовь с первого взгляда ❤️

    Отличный тур! Спасибо Ахмед и Магомед за организацию и интересный рассказ об истории и достопримечательностях. ГруппаОтличный тур! Спасибо Ахмед и Магомед за организацию и интересный рассказ об истории и достопримечательностях. ГруппаОтличный тур! Спасибо Ахмед и Магомед за организацию и интересный рассказ об истории и достопримечательностях. ГруппаОтличный тур! Спасибо Ахмед и Магомед за организацию и интересный рассказ об истории и достопримечательностях. ГруппаОтличный тур! Спасибо Ахмед и Магомед за организацию и интересный рассказ об истории и достопримечательностях. ГруппаОтличный тур! Спасибо Ахмед и Магомед за организацию и интересный рассказ об истории и достопримечательностях. ГруппаОтличный тур! Спасибо Ахмед и Магомед за организацию и интересный рассказ об истории и достопримечательностях. ГруппаОтличный тур! Спасибо Ахмед и Магомед за организацию и интересный рассказ об истории и достопримечательностях. ГруппаОтличный тур! Спасибо Ахмед и Магомед за организацию и интересный рассказ об истории и достопримечательностях. Группа
  • Н
    Надежда
    28 августа 2024
    От Сулакского каньона до Дербента
    Пять дней незабываемых впечатлений нон-стопом! Перезагрузка полная! Трёх дней для Дагестана это точно мало. Питание по программе завтрак и обед,
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    ужин и не нужен был, кормили разнообразными дагестанскими блюдами, особенно вкусные обеды с местными блюдами, все вкусно, сытно и много. Проживали мы в гостевом доме в горах, чисто, уютно, номера большие, мебель нормальная, стиралка, посуда, всё для жизни есть. Вечером есть где устроить посиделки. Обстановка легкая и непринуждённая, может конечно нам повезло с компанией)))). Организация тура была на высоте, гиды с юмором, развлекали нас, все наши пожелания исполнялись. Везде успевали, всё посмотрели, невероятно везде красиво, а где-то аж дух захватывало. Искренне благодарны за наш отдых. Однозначно рекомендуем данный тур.

    Пять дней незабываемых впечатлений нон-стопом! Перезагрузка полная! Трёх дней для Дагестана это точно мало. Питание поПять дней незабываемых впечатлений нон-стопом! Перезагрузка полная! Трёх дней для Дагестана это точно мало. Питание поПять дней незабываемых впечатлений нон-стопом! Перезагрузка полная! Трёх дней для Дагестана это точно мало. Питание поПять дней незабываемых впечатлений нон-стопом! Перезагрузка полная! Трёх дней для Дагестана это точно мало. Питание поПять дней незабываемых впечатлений нон-стопом! Перезагрузка полная! Трёх дней для Дагестана это точно мало. Питание поПять дней незабываемых впечатлений нон-стопом! Перезагрузка полная! Трёх дней для Дагестана это точно мало. Питание поПять дней незабываемых впечатлений нон-стопом! Перезагрузка полная! Трёх дней для Дагестана это точно мало. Питание поПять дней незабываемых впечатлений нон-стопом! Перезагрузка полная! Трёх дней для Дагестана это точно мало. Питание поПять дней незабываемых впечатлений нон-стопом! Перезагрузка полная! Трёх дней для Дагестана это точно мало. Питание по
  • Э
    Эвелина
    25 августа 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
    С 5 августа с замечательным гидом Атлуханом мы оказались в сказке, в сказке Дагестанских гор, водопадов, теснин, ущелий, аулов! Пять
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    дней на шикарном микроавтобусе (каждый день трогательно начинался с гимна Дагестана), с проживанием в уютных и комфортабельных домиках в горах, с вкусной едой (для себя открыли урбеч, ранее даже не слышали про такую не обычную вкусноту). Мы посмотрели самые популярные достопримечательности Дагестана! Эти великолепные виды не описать словами! Каждый раз, когда видели очередную красоту, думали ну все, лучше не бывает, а нет… Возникло ощущение гордости, что Дагестан это Россия! Отдельная благодарность Атлухану и водителю Намету! Все было организованно на самом высоком уровне, гид очень доброжелательный, деликатный, внимательный, с прекрасным чувством юмора! Самые приятные воспоминания! Всем рекомендуем!

    С 5 августа с замечательным гидом Атлуханом мы оказались в сказке, в сказке Дагестанских гор, водопадовС 5 августа с замечательным гидом Атлуханом мы оказались в сказке, в сказке Дагестанских гор, водопадовС 5 августа с замечательным гидом Атлуханом мы оказались в сказке, в сказке Дагестанских гор, водопадовС 5 августа с замечательным гидом Атлуханом мы оказались в сказке, в сказке Дагестанских гор, водопадовС 5 августа с замечательным гидом Атлуханом мы оказались в сказке, в сказке Дагестанских гор, водопадовС 5 августа с замечательным гидом Атлуханом мы оказались в сказке, в сказке Дагестанских гор, водопадовС 5 августа с замечательным гидом Атлуханом мы оказались в сказке, в сказке Дагестанских гор, водопадовС 5 августа с замечательным гидом Атлуханом мы оказались в сказке, в сказке Дагестанских гор, водопадовС 5 августа с замечательным гидом Атлуханом мы оказались в сказке, в сказке Дагестанских гор, водопадовС 5 августа с замечательным гидом Атлуханом мы оказались в сказке, в сказке Дагестанских гор, водопадов
  • С
    Светлана
    9 августа 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
    Мы провели 5 потрясающих дней в отличной компании с Катей и Гереем! Супер профи своего дела!!! Посмотрели столько локаций, побывали
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    во многих незабываемых, красивейших местах Дагестана, нас кормили вкуснейшей едой, поили вкусным кофе, мы жили в горах в замечательных, очень комфортных домиках с видом на горы, все было организовано на высшем разряде. И хотя мы и уставали, но впечатлений было море! Большое спасибо за этот тур! Всем рекомендую иммено его!

    Мы провели 5 потрясающих дней в отличной компании с Катей и Гереем! Супер профи своего дела!!!Мы провели 5 потрясающих дней в отличной компании с Катей и Гереем! Супер профи своего дела!!!Мы провели 5 потрясающих дней в отличной компании с Катей и Гереем! Супер профи своего дела!!!Мы провели 5 потрясающих дней в отличной компании с Катей и Гереем! Супер профи своего дела!!!Мы провели 5 потрясающих дней в отличной компании с Катей и Гереем! Супер профи своего дела!!!Мы провели 5 потрясающих дней в отличной компании с Катей и Гереем! Супер профи своего дела!!!Мы провели 5 потрясающих дней в отличной компании с Катей и Гереем! Супер профи своего дела!!!Мы провели 5 потрясающих дней в отличной компании с Катей и Гереем! Супер профи своего дела!!!Мы провели 5 потрясающих дней в отличной компании с Катей и Гереем! Супер профи своего дела!!!Мы провели 5 потрясающих дней в отличной компании с Катей и Гереем! Супер профи своего дела!!!
  • Т
    Татьяна
    8 августа 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
    Тур бомбический 💣… Отдыхала в конце июля, домики в горах, питание отличное, вкусное, разнообразное… Наш гид Руслан 👍интересно рассказывает, возил
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    по суперским локациям, команда тоже подобралась отличная, экстремальная. После тура я решила остаться в Дербенте на 3 дня, мне предложили квартиру… Квартира чистенькая, хорошая, с отличным ремонтом… Спасибо Омару и его семье за гостеприимство, очень благодарна за то что пригласили к себе в гости и показали на примере как принимают у вас гостей 🤗 было очень вкусно, спасибо за подарочки ☺️. Всем рекомендую, вы не пожалеете…. Команда "ЧУДУШНИКОВ" вы классные 🤗

    Тур бомбический 💣… Отдыхала в конце июля, домики в горах, питание отличное, вкусное, разнообразное… Наш гидТур бомбический 💣… Отдыхала в конце июля, домики в горах, питание отличное, вкусное, разнообразное… Наш гидТур бомбический 💣… Отдыхала в конце июля, домики в горах, питание отличное, вкусное, разнообразное… Наш гидТур бомбический 💣… Отдыхала в конце июля, домики в горах, питание отличное, вкусное, разнообразное… Наш гидТур бомбический 💣… Отдыхала в конце июля, домики в горах, питание отличное, вкусное, разнообразное… Наш гидТур бомбический 💣… Отдыхала в конце июля, домики в горах, питание отличное, вкусное, разнообразное… Наш гидТур бомбический 💣… Отдыхала в конце июля, домики в горах, питание отличное, вкусное, разнообразное… Наш гидТур бомбический 💣… Отдыхала в конце июля, домики в горах, питание отличное, вкусное, разнообразное… Наш гид
  • К
    Константин
    28 июля 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Тур прошел интересно, нашел много новых друзей, в том числе ими стали мои гиды и водители, очень приятно осознавать, что тебе всегда помогут и сделают все по совести))
  • А
    Анастасия
    16 июня 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Здравствуйте:) Хочу поделится своими впечатлениями о поездке в Дагестан. Выбрали экскурсию "Горы, солнце и история", ездили вдвоём с мужем, нам понравилось абсолютно
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    все)) Мы в полнейшем восторге от красоты гор, каньона, самой природы. Отдельное спасибо нашему гиду Магомеду, чувствуется что он душу вкладывает в то что делает, с каким пониманием ко всему относится и как подбирает оптимальные маршруты в зависимости от пожеланий)) Во всей красе и очень подробно рассказывал нам истории и мы её могли не влюбиться в это место и понимаем сколько ещё нужно посмотреть и где побывать:))

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На Рождество»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
  2. От Сулакского каньона до Дербента
  3. Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Село Гуниб
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 23 800 до 39 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год на рождество, 85 ⭐ отзывов, цены от 23800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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