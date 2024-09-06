5 дней
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Посидеть у костра, сделать фото в национальной одежде, вкусно поесть и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
5 окт в 08:00
12 окт в 08:00
39 500₽ за человека
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
13 сен в 08:00
16 сен в 08:00
39 000₽ за человека
скидка
15%
3 дня
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААртем6 сентября 2024Вот мы и совершили наше невероятное, захватывающее и удивительное трех дневное путешествие по горному Дагестан! Спасибо нашему гиду Магомеду, за эти
- ЕЕлена2 сентября 2024Добрый день! Путешествие прошло прекрасно! Безумно красиво, вкусно, интересно, драйвово! Мы обязательно еще вернемся к этим ребятам!
- ЕЕкатерина28 августа 2024Отличный тур! Спасибо Ахмед и Магомед за организацию и интересный рассказ об истории и достопримечательностях. Группа подобралась душевная, все сразу
- ННадежда28 августа 2024Пять дней незабываемых впечатлений нон-стопом! Перезагрузка полная! Трёх дней для Дагестана это точно мало. Питание по программе завтрак и обед,
- ЭЭвелина25 августа 2024С 5 августа с замечательным гидом Атлуханом мы оказались в сказке, в сказке Дагестанских гор, водопадов, теснин, ущелий, аулов! Пять
- ССветлана9 августа 2024Мы провели 5 потрясающих дней в отличной компании с Катей и Гереем! Супер профи своего дела!!! Посмотрели столько локаций, побывали
- ТТатьяна8 августа 2024Тур бомбический 💣… Отдыхала в конце июля, домики в горах, питание отличное, вкусное, разнообразное… Наш гид Руслан 👍интересно рассказывает, возил
- ККонстантин28 июля 2024Тур прошел интересно, нашел много новых друзей, в том числе ими стали мои гиды и водители, очень приятно осознавать, что тебе всегда помогут и сделают все по совести))
- ААнастасия16 июня 2024Здравствуйте:) Хочу поделится своими впечатлениями о поездке в Дагестан. Выбрали экскурсию "Горы, солнце и история", ездили вдвоём с мужем, нам понравилось абсолютно
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На Рождество»
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