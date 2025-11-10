Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Горному Дагестану, где каждый шаг скрывает часть истории и каждый поворот открывает великолепные виды. Наша экскурсия включает посещение самых значимых и живописных мест региона.
Описание тураЧто вас ждет Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Горному Дагестану, где каждый шаг скрывает часть истории и каждый поворот открывает великолепные виды. Наша экскурсия включает посещение самых значимых и живописных мест региона. Хунзах и водопад Тобот Начнем наше путешествие с посещения Хунзаха, древнего селения, венчающего одну из вершин горного массива. Здесь вы увидите знаменитый водопад Тобот, который с грохотом несет свои воды с высоты, создавая завораживающее зрелище. Фотографии на его фоне получаются поистине впечатляющими! Гоорские башни Далее наш маршрут лежит к Гоорским башням, уникальным образцам средневековой архитектуры, которые были построены для защиты и сигнализации. Эти башни служили не только укреплениями, но и жилищами, их история насыщена легендами и рассказами о бесстрашных воинах. Аул Гуниб и Салтинский водопад Завершим наш тур в ауле Гуниб, который славится своими живописными пейзажами и гостеприимством местных жителей. Посетим Салтинский водопад, один из самых красивых и доступных водопадов в Дагестане. Это место идеально подходит для тех, кто желает насладиться спокойствием природы и медитативным шумом падающей воды. Присоединяйтесь к нашей экскурсии по Горному Дагестану и погрузитесь в мир древних традиций, уникальной культуры и неповторимой природы. Ваше приключение будет полно открытий и незабываемых впечатлений! Важная информация:
- Просим соблюдать дресс-код: не надевать шорты выше колена и открытые майки. Спасибо за понимание) • На протяжении экскурсии запрещено употреблять алкоголь и курить в общественных местах.
- Наши экскурсии проводятся на комфортабельных джипах.
- Проживание в гостевых домах, гостинице, глэмпинг (есть все условия).
- На протяжении всей экскурсии мы будет питаться в самых лучших заведениях. Так же экскурсию можно провести в индивидуальном формате, стоимость уточняйте у организатора!
по понедельникам и четвергам в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Хунзах
- Водопад Тобот
- Матлас
- Каменная чаша
- Карадахская теснина
- Гоорские сторожевые башни
- Гуниб и гунибская крепость
- Салтинский водопад
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Проживание
- Завтраки
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обед и ужин
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, Джамалутдина Атаева, 2Д
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
