Нетривиальный Дагестан своей компанией: горные аулы вдали от популярных маршрутов (всё включено)

Погулять по селу-призраку, узнать о древних ремёслах и проехать на катере по Сулаку
Долой исхоженные тропки и шаблонные локации — поднимаемся к самым облакам, где на склонах гор-исполинов ютятся крошечные селения.

Их история уходит в прошлое на века: некогда они процветали и застали немало
сражений, а теперь частично или вовсе покинуты жителями.

Мы доберёмся в труднодоступные уголки, чтобы посетить самые колоритные аулы, погуляем по селу-призраку и познакомимся с традиционными промыслами, существующими тут с незапамятных времён. Перепробуем национальные блюда и будем устраивать на природе пикники с ароматным чаем или кофе.

А напоследок всё же побываем в знаковом месте — Сулакском каньоне, где вдоволь насладимся панорамами и прокатимся на катере.

Вам не придётся ни о чём переживать во время тура — мы уже выбрали лучшие отели, продумали питание, трансфер и все экскурсии.

Ближайшие даты:
15
мая16
мая17
мая18
мая19
мая20
мая21
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Если вы улетаете в день завершения тура, то обратный рейс лучше планировать после 21:00.

Питание. Включено трёхразовое питание, кроме завтрака в 1-й день и ужина в 5-й день. В меню много национальных блюд, на природе запланированы кофейные и чайные паузы.

Транспорт. Минивэн или кроссовер (Peugeot Traveller, Toyota Vellfire, Honda Elysion, Geely Okavango).

Возраст участников. От 7 лет.

Связь и интернет. Мобильная связь доступна почти на всём маршруте, интернет может отсутствовать в некоторых локациях.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна. Маршрут доступен для людей без медицинских противопоказаний к умеренным нагрузкам и условиям высокогорья.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с 15 мая по 15 октября.

Программа тура по дням

1 день

Кала-Корейш, Кубачи

Встретимся в Махачкале и поедем в аул-призрак Кала-Корейш. В Средневековье он процветал и являлся столицей Кайтагского уцмийства, а в середине 20 века был заброшен. Вы узнаете, куда делись жители и какая участь их постигла, и погрузитесь в историю этого древнего места. А ещё полюбуетесь пейзажами, ведь поселение расположено в живописном уголке на вершине труднодоступной горы у слияния пяти рек.

Следующий пункт нашего маршрута — село Кубачи, одно из древнейших в Дагестане. С раннего Средневековья оно известно изготовлением кольчуг и оружия. Сейчас Кубачи входит в число крупнейших на Кавказе центров обработки металла, резьбы по камню и дереву.

Кала-Корейш, Кубачи
2 день

Рича, Чираг

Начнём день с поездки в село Рича. Его история трагична: семь раз аул был разрушен иноземными завоевателями и столько же — отстроен заново. Далее переместимся в поселение Чираг, одно из самых древних и живописных в республике. Здесь живут всего несколько семей, а остальные жители давно уехали.

Рича, Чираг
3 день

Зрыхский водопад, Ахты

После завтрака отправимся на прогулку. Будем двигаться по ущелью вдоль реки, вдыхая ароматы цветов и хвойного леса, и выйдем к Зрыхскому водопаду.

Пообедав, исследуем село Ахты. Увидим старый центр с мечетью, преодолеем 222 ступени к смотровой площадке с ротондой, осмотрим итальянский мост через реку Ахтычай и каменный мост мастера Идриса. При желании и за доплату вы можете посетить термальные источники, некогда популярные у царских генералов и солдат.

Зрыхский водопад, Ахты
4 день

Куруш

Посвятим день самому южному и высокогорному селению России — Курушу. По пути будем делать остановки в самых атмосферных локациях, увидим поля горной капусты, сфотографируемся на фоне грандиозных вершин и водопада. А на обед попробуем лезгинские блюда.

Куруш
5 день

Сулакский каньон

Утром поедем к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону. Прокатимся на катере по изумрудной глади, поднимемся на смотровую с головокружительной панорамой. Погуляем по туристическому комплексу «Главрыба» и пещерам Нокъхо, преодолеем подвесные мосты через реку. При желании и за доплату можно прыгнуть с тарзанки или пролететь на зиплайне. Поздним вечером вернёмся в Махачкалу и попрощаемся.

Сулакский каньон

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Экосборы в заповедниках
Что не входит в цену
  • Билеты в Махачкалу и обратно в ваш город
  • Зиплайн, тарзанка, термальные источники
  • Стоимость тура указана за человека при группе из 2 участников. Стоимость тура составляет (за человека):
  • 1 участник - 88 000 ₽
  • 3 участника - 56 000 ₽
  • 4 участника - 49 000 ₽
  • 5-7 участников - 44 900 ₽
  • При раннем бронировании возможна организация тура для группы до 12 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Махачкале, 8:00-11:00
Завершение: Аэропорт/место вашего проживания в Махачкале, 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар
Эльдар — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 1752 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Эльдар. Родился и живу в Махачкале. С детства люблю путешествовать, обожаю природу, а путешествовать и отдыхать на природе в хорошей компании — это вдвойне интереснее.
За моими плечами богатый опыт путешествий по более чем 10 странам Европы и Азии. Я и моя команда хотим показать вам горный Дагестан, в который вы несомненно влюбитесь с нашей помощью!

