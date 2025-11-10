Если вы улетаете в день завершения тура, то обратный рейс лучше планировать после 21:00.

Питание. Включено трёхразовое питание, кроме завтрака в 1-й день и ужина в 5-й день. В меню много национальных блюд, на природе запланированы кофейные и чайные паузы.

Транспорт. Минивэн или кроссовер (Peugeot Traveller, Toyota Vellfire, Honda Elysion, Geely Okavango).

Возраст участников. От 7 лет.

Связь и интернет. Мобильная связь доступна почти на всём маршруте, интернет может отсутствовать в некоторых локациях.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна. Маршрут доступен для людей без медицинских противопоказаний к умеренным нагрузкам и условиям высокогорья.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с 15 мая по 15 октября.