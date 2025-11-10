Их история уходит в прошлое на века: некогда они процветали и застали немало
Описание тура
Организационные детали
Если вы улетаете в день завершения тура, то обратный рейс лучше планировать после 21:00.
Питание. Включено трёхразовое питание, кроме завтрака в 1-й день и ужина в 5-й день. В меню много национальных блюд, на природе запланированы кофейные и чайные паузы.
Транспорт. Минивэн или кроссовер (Peugeot Traveller, Toyota Vellfire, Honda Elysion, Geely Okavango).
Возраст участников. От 7 лет.
Связь и интернет. Мобильная связь доступна почти на всём маршруте, интернет может отсутствовать в некоторых локациях.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна. Маршрут доступен для людей без медицинских противопоказаний к умеренным нагрузкам и условиям высокогорья.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с 15 мая по 15 октября.
Программа тура по дням
Кала-Корейш, Кубачи
Встретимся в Махачкале и поедем в аул-призрак Кала-Корейш. В Средневековье он процветал и являлся столицей Кайтагского уцмийства, а в середине 20 века был заброшен. Вы узнаете, куда делись жители и какая участь их постигла, и погрузитесь в историю этого древнего места. А ещё полюбуетесь пейзажами, ведь поселение расположено в живописном уголке на вершине труднодоступной горы у слияния пяти рек.
Следующий пункт нашего маршрута — село Кубачи, одно из древнейших в Дагестане. С раннего Средневековья оно известно изготовлением кольчуг и оружия. Сейчас Кубачи входит в число крупнейших на Кавказе центров обработки металла, резьбы по камню и дереву.
Рича, Чираг
Начнём день с поездки в село Рича. Его история трагична: семь раз аул был разрушен иноземными завоевателями и столько же — отстроен заново. Далее переместимся в поселение Чираг, одно из самых древних и живописных в республике. Здесь живут всего несколько семей, а остальные жители давно уехали.
Зрыхский водопад, Ахты
После завтрака отправимся на прогулку. Будем двигаться по ущелью вдоль реки, вдыхая ароматы цветов и хвойного леса, и выйдем к Зрыхскому водопаду.
Пообедав, исследуем село Ахты. Увидим старый центр с мечетью, преодолеем 222 ступени к смотровой площадке с ротондой, осмотрим итальянский мост через реку Ахтычай и каменный мост мастера Идриса. При желании и за доплату вы можете посетить термальные источники, некогда популярные у царских генералов и солдат.
Куруш
Посвятим день самому южному и высокогорному селению России — Курушу. По пути будем делать остановки в самых атмосферных локациях, увидим поля горной капусты, сфотографируемся на фоне грандиозных вершин и водопада. А на обед попробуем лезгинские блюда.
Сулакский каньон
Утром поедем к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону. Прокатимся на катере по изумрудной глади, поднимемся на смотровую с головокружительной панорамой. Погуляем по туристическому комплексу «Главрыба» и пещерам Нокъхо, преодолеем подвесные мосты через реку. При желании и за доплату можно прыгнуть с тарзанки или пролететь на зиплайне. Поздним вечером вернёмся в Махачкалу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Экосборы в заповедниках
Что не входит в цену
- Билеты в Махачкалу и обратно в ваш город
- Зиплайн, тарзанка, термальные источники
- Стоимость тура указана за человека при группе из 2 участников. Стоимость тура составляет (за человека):
- 1 участник - 88 000 ₽
- 3 участника - 56 000 ₽
- 4 участника - 49 000 ₽
- 5-7 участников - 44 900 ₽
- При раннем бронировании возможна организация тура для группы до 12 человек